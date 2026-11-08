Cracovia: Un’indagine sul terrorismo

L’ufficio del Procuratore Nazionale Polacco ha annunciato domenica 8 novembre, l’apertura di un’indagine sul terrorismo dopo la sparatoria di Cracovia. La stessa procedura copre le sei morti nel centro storico e tre omicidi commessi in Ostrowiec ̃więtokrzyski. Le autorità stanno guardando una traccia estrema destra, senza conclusione finale sul movente. La Polonia ha osservato due giorni di lutto nazionale. Gli investigatori continuano i risultati in entrambe le città, mentre il sospettato, ferito durante il suo arresto, rimane ospedalizzato.

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L’ufficio del Procuratore Nazionale Polacco ha annunciato domenica 8 novembre 2026 l’apertura di un’indagine su un atto « terrorista » dopo la sparatoria di Cracovia. Il procedimento riguarda le sei persone uccise nel centro storico e tentato omicidio, anche contro gli agenti di polizia. Esso comprende anche tre omicidi commessi in Ostrowiec ̃więtokrzyski.

Tale decisione costituisce un ulteriore passo giurisdizionale all’indomani dell’attacco. Sabato sera, il primo ministro Donald Tusk aveva già usato il termine terrorismo. L’Ufficio del Procuratore conserva ora questa qualifica nell’indagine. Le indagini devono ancora stabilire le motivazioni specifiche del sospettato, il suo corso e le circostanze di ogni omicidio.

Cracovia: un’indagine terroristica dell’ufficio del procuratore nazionale

Un procuratore del ramo di Cracovia del Dipartimento per il Crimine Organizzato e la Corruzione sta conducendo il processo. I fatti esaminati includono la sparatoria di sei persone sabato 7 novembre. L’Ufficio del Procuratore si rivolge anche ai tentativi di uccidere diverse altre persone, compresi gli agenti di polizia.

Domenica mattina, un portavoce aveva annunciato la prossima apertura di questa indagine. L’ufficio del procuratore nazionale è stato successivamente confermato. Non si tratta quindi di una qualifica proposta o di una dichiarazione politica sulla gravità dei fatti.

In questa fase, questa qualifica rimane quella delle autorità investigative. Non è un giudizio. Il sospettato fu ferito durante l’intervento della polizia e poi ricoverato in ospedale. Il suo status condiziona gli atti procedurali che i magistrati possono eseguire con esso.

Le tre morti di Ostrowiec nella stessa procedura

L’accusa includeva anche gli omicidi di tre persone in Ostrowiec ̃więtokrzyski, una città a nord-est di Cracovia. Secondo le prove rilasciate la domenica, queste vittime sono state uccise dalle armi da fuoco il 7 novembre. Il procuratore nazionale, Przemysław Nowak, ha detto che le prove raccolte hanno identificato lo stesso autore in entrambe le città.

La polizia ha identificato le tre persone trovate nell’appartamento come genitori e sorella del sospettato. Gli investigatori hanno condotto i risultati in entrambi i siti durante la notte. Queste operazioni sono proseguite domenica.

I risultati devono quindi rimanere separati: sei persone sono state uccise nell’attacco al centro di Cracovia, e altri tre in Ostrowiec ̃więtokrzyski. La procedura comune prevede un totale di nove morti. Questo riavvicinamento giudiziario non porta il numero di persone uccise nel mercato a nove.

Una traccia estrema destra sempre esaminata

Il Ministro degli Interni della Polonia, Marcin Kierwiński, ha menzionato sabato sera un fascino del sospettato di ideologie di estrema destra. Le autorità stanno indagando su questo nella loro ricerca sul motivo dell’attacco.

La caratterizzazione terroristica annunciata la domenica da sola non ci permette di dedurre l’appartenenza del sospettato in un’organizzazione. Gli investitori devono specificare le loro motivazioni e possibili connessioni. L’annuncio del Procuratore non fornisce una conclusione definitiva su questi punti.

Il sospettato è un cittadino polacco di 24 anni. La polizia ha indicato che non era noto sui suoi servizi e che aveva un’autorizzazione a possedere un’arma. L’indagine dovrà determinare come ha preparato i fatti e ricostruire i suoi movimenti tra le due città.

Quindici feriti nel bilancio comunale

Nella sua comunicazione aggiornata l’8 novembre, il comune di Cracovia ha riportato sei morti e 15 feriti. Tra quelli uccisi c’erano quattro donne e due uomini. Due agenti di polizia sono stati feriti durante l’intervento.

La sparatoria è iniziata sabato, poco dopo le 15, nella zona di Sławkowska Street e Market Square. I risultati iniziali descrivono le riprese da un veicolo. La polizia ha arrestato il sospettato vicino all’incrocio delle strade di Dietla e Stradomska, dopo avergli sparato.

A Place de Tous-les-Saints è stato girato anche un tram sulla linea 1. Il comune riporta che una finestra nella cabina del conducente è stata rotta. Né il conducente né i passeggeri di questo treno sono stati feriti. Questo fatto fa parte del percorso che gli investigatori cercano di ricostruire.

Due giorni di lutto nazionale, quattro giorni a Cracovia

Il presidente Karol Nawrocki ha dichiarato un lutto nazionale per domenica 8 e lunedì 9 novembre. Le bandiere devono essere messe a metà maglie su edifici ufficiali. A Cracovia, il sindaco Gibała ha annunciato un lutto municipale fino a mercoledì 11 novembre, compresa la cancellazione degli eventi organizzati dalla città.

Parte della Piazza del Mercato e le strade vicine rimasero chiuse domenica per scopi di indagine. La polizia chiede ai testimoni di riferire all’unità più vicina. I magistrati continuano con i risultati sui siti di Cracovia e Ostrowiec, Więtokrzyski.

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