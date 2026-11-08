Venerdì 6 novembre, il Ministero della Difesa siriano ha annunciato un’intercettazione di narcotici a Sarghaya, Damasco. Secondo la sua affermazione, le guardie di confine presero 280 chilogrammi di hashish e 28.000 compresse prigionieri dal Libano. I sospettati sono fuggiti dopo uno scambio di fuoco. L’annuncio viene dopo discussioni bilaterali sul controllo delle frontiere. Tuttavia, non vi sono prove pubblicate per identificare la rete, stabilire un’affiliazione politica o concludere un’operazione congiunta.

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Venerdì 6 novembre 2026 il Ministero della Difesa siriano annunciò un attacco di narcotici a Sarghaya, Damasco. Le guardie di frontiera hanno intercettato 280 chilogrammi di hashish e 28.000 compresse prigionieri dal Libano. Secondo il Ministero, i sospetti fuggirono nel territorio libanese dopo uno scambio di fuoco.

Sarghaya: ciò che annuncia la difesa siriana

La Direzione dell’Informazione e della Comunicazione del Ministero assegna l’operazione alle unità dell’esercito siriano a capo del confine. Dice che i trafficanti hanno aperto il fuoco prima. I militari hanno risposto, causando la loro fuga.

L’annuncio ufficiale è stato trasmesso la sera di venerdì 6 novembre. Le autorità non hanno specificato il tempo di intercettazione. Il loro conto pone l’operazione in Sarghaya, senza identificare il passaggio preso in prestito dal carico o il luogo esatto dello scambio di fuoco.

Ordine del giorno degli scambi intergovernativi

Questo annuncio viene quattro giorni dopo un incontro a Damasco tra le autorità siriane e una delegazione libanese. Il 2 novembre, il ministro degli Esteri siriano, Assaad al-Shaibani, ha ricevuto il vicepresidente del Consiglio libanese, Tarek Mitri, a Palazzo Tichrine.

Secondo il rapporto del Ministero degli Affari Esteri siriano, i partecipanti hanno discusso la cooperazione di sicurezza e il controllo dei confini. Le discussioni hanno riguardato anche l’istruzione, gli affari sociali, il lavoro e le commissioni funzionali comuni.

Identità di rete ancora da stabilire

Il comunicato stampa annuncia il trasferimento di prodotti sequestrati ai servizi competenti per la procedura legale. Non dà l’identità dei sospetti, la loro nazionalità o il nome di una rete. Non denuncia nessun arresto o vittima.

Anche la destinazione della spedizione e il luogo di produzione dei narcotici sono sconosciuti. La difesa siriana non annuncia alcuna partecipazione libanese all’operazione e non stabilisce alcun legame con un gruppo politico.

La continuazione del caso dipende ora dalle indagini annunciate dalle autorità siriane. Non hanno specificato nel loro comunicato quale servizio avrebbe condotto la procedura o quando avrebbero pubblicato nuovi risultati.

Illustrazione foto: FSI / Libnanews archivio, giugno 2021. Non mostra l’operazione annunciata a Sarghaya. Assemblare Libnanews, tutta la fotografia conservata.

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