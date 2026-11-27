Il Parlamento europeo sfida la via concordata da Ankara e Tripoli, chiede la protezione del cavo elettrico tra la Grecia e Cipro e chiede una revisione di alcuni finanziamenti. La Turchia respinge la risoluzione.

6

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Il Parlamento europeo sfida la via concordata da Ankara e Tripoli, chiede la protezione del cavo elettrico tra la Grecia e Cipro e chiede una revisione di alcuni finanziamenti. La Turchia respinge la risoluzione.

Il Parlamento europeo ha chiesto a giovedì 26 novembre a Strasburgo, Turchia e alle autorità libiche di ritirare il loro memorandum di delimitazione marittima 2019. Gli eurodeputati ritengono che l’accordo violi i diritti dei paesi terzi, in primo luogo quelli della Grecia, e riaffermano il loro sostegno ad Atene e Nicosia. Il Ministero degli Esteri turco ha respinto lo stesso giorno. La risoluzione non nega l’accordo e non stabilisce un confine in mare.

Un accordo firmato da Tripoli, ora approvato in Oriente

Il memorandum è stato firmato a Istanbul il 27 novembre 2019 tra la Turchia e il governo di accordo nazionale poi installato a Tripoli. Stabilisce un limite per lo scaffale continentale e la zona economica esclusiva tra i due firmatari. Entrato in vigore l’8 dicembre secondo il registro delle Nazioni Unite, è stato registrato tre giorni dopo. Questo record attesta il deposito del testo; Non è una decisione dell’ONU sulla via.

La Camera dei Rappresentanti della Libia, con sede in Oriente e precedentemente opposta all’accordo, l’ha approvata il 20 ottobre 2026. Il voto dà sostegno politico ad Ankara al di là del campo libico con il quale aveva firmato. Per gli eurodeputati, questo cambiamento interno non consente ad Ankara e a Tripoli di imporre la via alla Grecia o ad altri paesi che non gli hanno consentito.

I diritti delle isole al centro della disputa

Atene incolpa il memorandum per ignorare la presenza delle sue isole, in particolare Creta. Il dibattito riguarda i diritti di esplorazione e di sfruttamento in mare e come disegnare un confine quando diversi Stati rivendicano lo stesso spazio. Il Parlamento ha invocato la Convenzione delle Nazioni Unite sulla legge del mare: un’isola come Creta potrebbe creare zone marittime, senza che questa regola stabilisca solo il confine in caso di sovrapposizione.

Ankara ritiene che il percorso concordato con Tripoli sia basato su una delimitazione equa. Il Ministero degli Affari Esteri turco accusa l’Unione di schierarsi in solidarietà con i suoi membri quando, secondo essa, non ha la competenza di definire questi settori. La Turchia non ha firmato la Convenzione sulla legge del mare; la Libia ha firmato ma non l’ha ratificata. Il Parlamento ricorda che le norme di legge doganale applicabili alla delimitazione non sono limitate agli Stati membri della Convenzione.

Permessi di cavi elettrici e di esplorazione

La disputa ha conseguenze al di là delle carte. Gli eurodeputati citano i lavori preparatori per il Grande Interconnettore del Mare, il progetto del cavo greco-ciproco. La risoluzione ricorda che nel luglio 2024 navi turche, invocando la richiesta di giurisdizione di Ankara, ostruì una campagna di indagine presso l’isola greca di Kassos. Esso chiede alla Commissione di proteggere il progetto e alla Turchia di non interferire con la fissazione dei cavi nei settori in cui gli Stati membri esercitano i loro diritti.

Il Parlamento copre anche i permessi di prospezione, le indagini sismiche e le concessioni basate sulla memoranda nei settori in cui si sovrappongono i crediti. Esso invita la Commissione a controllare che i finanziamenti europei non sostengano tali attività e, se non, a considerare la loro sospensione o riorientamento senza penalizzare gli aiuti alla popolazione. Esso invita il Consiglio a prendere in considerazione eventuali misure mirate se le attività controverse hanno luogo o continuano. Il voto di giovedì non ha adottato alcuna sanzione.

Relazione richiesta entro tre mesi

La risoluzione supporta i negoziati tra la Grecia e la Libia e si riferisce alla possibilità di un accordo giudiziario o arbitrale se le condizioni di giurisdizione sono soddisfatte. Chiede alla Commissione e al Capo della diplomazia europea di riferire entro tre mesi le loro azioni, le garanzie previste per i fondi europei e le misure proposte per proteggere i diritti degli Stati membri.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews