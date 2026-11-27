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La League of Civil Servants of Public Administration invita i ministeri e le amministrazioni libanesi a smettere di lavorare venerdì 27 novembre. Ha chiesto una nuova scala salariale, l’integrazione degli aumenti nello stipendio base e una revisione dell’indennità di trasporto. La chiamata non permette ancora di sapere quali finestre si chiudono.

Le richieste riguardano i salari di base e i trasporti

Nel comunicato stampa n. 2026/23, pubblicato giovedì 26 novembre, la Lega chiede uno sciopero generale nelle amministrazioni e nei ministeri. Ibrahim Al-Nahal, membro della Lega, ritiene che gli sforzi di dialogo non abbiano avuto successo. L’organizzazione presenta questo giorno come l’inizio di una mobilitazione che potrebbe espandersi, senza annunciare nel comunicato nuove date di lavoro stoppage.

La Lega chiede che gli integratori vengano aggiunti allo stipendio base, invece di rimanere integratori separati. Questa domanda è distinta dalla revisione dell’indennità di viaggio: si tratta della struttura della remunerazione, l’altra del costo del viaggio sul posto di lavoro.

Il nuovo standard commerciale non imposta i salari

Giovedì, il primo ministro Nawaf Salam ha presentato il Grand Sérail con un documento di riferimento sviluppato dal Consiglio dei Servizi Civili. Questo documento definisce le responsabilità e le competenze previste per ogni posizione. Ciò include l’assistenza alle giurisdizioni nell’identificazione di chi può elaborare o disporre di un file. Il lancio non ha stabilito una nuova scala di pagamento e non ha costituito una risposta alle tre richieste della Lega.

La relazione del Dipartimento delle Finanze sul bilancio 2027 comprende stanziamenti per ulteriori aumenti, con una prevista entrata in vigore nel settembre 2027. Questa è una previsione di bilancio, non un recast salariale in vigore questo venerdì.

Prima di un viaggio, controlla la finestra interessata

L’appello è rivolto a dipartimenti e amministrazioni. Non è una decisione del governo di chiudere tutti i servizi pubblici. La Lega non ha fornito una lista di finestre chiuse o orari per istituzione. Per una procedura da effettuare il venerdì, il punto da controllare è l’apertura del servizio che elabora il file e, se necessario, mantenere l’appuntamento.

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