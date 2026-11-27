La scala di novembre è del 4,3% più bassa di ottobre. Il dipartimento mantiene la quota fissa e ricorda quali aumenti sono vietati.

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Il Ministero dell’Energia e dell’Acqua libanese ha fissato un prezzo target di £ 50,382 per kilowatt ore per i generatori privati in città per il novembre 2026. Questo è 2,240 sterline in meno rispetto a ottobre, una diminuzione del 4,3%. Il Dipartimento ha anche ricordato che gli operatori non potevano addebitare una tassa per la manutenzione o per la presenza di pannelli solari in un abbonato.

Prezzi a due metri, a seconda della zona

La scala annunciata il 26 novembre prevede una tariffa di LL 55.420 per kWh in città dove la rete di distribuzione del generatore supera i 300 metri e in villaggi superiori ai 700 metri sul livello del mare. In entrambi i casi, la quota mensile fissa è LL 385.000 per 5 ampere e LL 685.000 per 10 ampere. Aumenta di 300 000 LL per ulteriori 5 ampere.

A parità di consumo, 200 kWh nella città costano 448 000 LL meno sull’unica quota variabile che al tasso di ottobre. Con un abbonamento di 10 ampere, questi 200 kWh danno una fattura teorica di 10 761 400 LL prima di qualsiasi IVA legalmente applicabile. Alla scala aumentata, lo stesso consumo e abbonamento danno LL 11.769,000. La bolletta elettrica per il Libano rimane separata.

Nessun supplemento per manutenzione o solare

La griglia di novembre comprende un prezzo medio di LL 2.536.417 per 20 litri di carburante diesel e un tasso di cambio di riferimento di LL 89.700 per un dollaro. Il calcolo include il trasporto di carburante al generatore, olio, filtri e attrezzature usura. Il reparto esclude quindi i costi aggiuntivi di manutenzione del gruppo o della rete oltre alla scala, nonché i costi aggiuntivi associati all’utilizzo parallelo di un impianto solare.

Il Ministero ricorda inoltre che l’IVA non può essere addebitata senza la registrazione ufficiale dell’operatore con l’amministrazione fiscale. Ha chiesto agli operatori di rispettare l’obbligo di installare i contatori e di trasmettere la scala ai Ministeri dell’Interno e dell’Economia, che erano responsabili della partecipazione ai controlli. L’annuncio non menziona le sanzioni già imposte sotto la scala di novembre.

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