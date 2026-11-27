Il Mar Ionio settentrionale e l’Epiro sono le prime aree da esaminare venerdì. Il tempo dovrebbe raggiungere altre aree durante il fine settimana.

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Il servizio meteorologico nazionale greco prevede forti piogge e temporali da questo Venerdì 27 Novembre a nord del Mar Ionio e in Epiro. Il tempo è previsto per raggiungere l’ovest del paese di sabato e poi diverse regioni dell’est e sud di domenica. La Protezione Civile ha chiesto alle comunità e ai servizi interessati di essere pronti a rispondere.

Da ovest a est nel weekend

Il bollettino speciale trasmesso il giovedì mette a nord del Mar Ionio e l’Epiro in cima alle aree esposte di venerdì. Sabato 28 novembre, i meteorologi prevedono forti piogge e tempeste in tutta la zona ionica, in Epiro, nella Grecia centrale occidentale e nel Peloponneso occidentale. Già la sera, il bollettino indica anche un rischio in Pieria, Macedonia Centrale e Tessaglia Est.

Domenica 29 novembre, le forti piogge sono attesi prima in Tessaglia, nella Grecia centrale orientale e in Eubea. Il rischio tempestoso dovrebbe quindi raggiungere est e sud del Peloponneso, le Cicladi e Creta. Nella parte orientale del paese, il bollettino prevede anche vento da nord a nord-nord-est fino a forza 9 sulla scala Beaufort.

Cosa consiglia la Protezione Civile

La Protezione Civile consiglia di non attraversare un ruscello in alluvione, a piedi o in auto, compreso entro ore dalla pioggia. Chiede di evitare attività in mare e sulla costa durante i temporali. Prima di un viaggio, la polizia greca pubblica informazioni sulle strade rese impraticabili dalle inondazioni.

Queste previsioni non costituiscono un annuncio di chiusure stradali o di cancellazione di attraversamenti. I viaggiatori che sono tenuti a prendere un traghetto questo fine settimana sono invitati a controllare la loro partenza con l’azienda, soprattutto la domenica nelle zone con i venti più forti.

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