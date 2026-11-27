Il Comitato misto ha fallito il 26 novembre. Il progetto di bilancio sociale per il 2027 è presentato all’Assemblea nazionale, senza compromessi sulle disposizioni ancora in discussione.

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Il Comitato misto ha fallito il 26 novembre. Il progetto di bilancio sociale per il 2027 è presentato all’Assemblea nazionale, senza compromessi sulle disposizioni ancora in discussione.

I deputati del Parlamento e dei senatori riuniti in commissione mista giovedì 26 novembre non hanno prodotto un testo comune sul finanziamento della sicurezza sociale per il 2027. Il ritrovamento del disaccordo, registrato in entrambe le camere, fa riferimento alla bozza dell’Assemblea Nazionale. Non è né il rifiuto finale del bilancio né l’entrata in vigore delle misure votate dal Senato.

Due prime letture, due risultati opposti

Il 23 ottobre, gli eurodeputati non hanno adottato la sezione entrate, che ha portato al rifiuto del progetto in prima lettura. Il testo è stato poi trasmesso al Senato, che ha adottato una versione modificata il 18 novembre con 201 voti a 124. La commissione mista ha cercato un compromesso sulle disposizioni ancora in discussione. La dichiarazione pubblicata giovedì attesta il suo fallimento, ma non identifica gli articoli che hanno impedito un accordo.

Risparmio proposto, misure non efficaci

Il progetto iniziale del governo mirava ad un deficit di 12,7 miliardi di euro nel 2027, rispetto ai 21,8 miliardi previsti per il 2026. Questi importi riguardano i regimi obbligatori di base e il Fondo di solidarietà dell’età vecchia. Esse corrispondono alle previsioni, non all’equilibrio reale, e l’obiettivo di 12,7 miliardi è quello della versione iniziale. Esso ha proposto entrate aggiuntive e risparmi sulle spese sanitarie e pensioni.

Il voto del Senato del 18 novembre non è sufficiente per trasformare le misure in questa versione in regole per le persone assicurate, i pensionati o i datori di lavoro. Il testo che i membri riesamineranno può essere modificato. Il bilancio sociale è anche separato dal progetto di legge finanziaria, che stabilisce le entrate e le spese dello Stato.

Ritorno all’Assemblea

Il Senato ha indicato che il testo era stato trasmesso all’Assemblea nazionale per ulteriori letture il 26 novembre. Se le due camere ancora non concordano dopo una nuova lettura in ogni camera, il governo può chiedere all’Assemblea di prendere una decisione definitiva. Il dossier ufficiale conferma, in questa fase, la trasmissione ai membri e non l’adozione di un testo finale.

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