Drones su Beirut: una nuova violazione della sovranità

I droni sorvolarono Beirut, la sua periferia meridionale e Metn il 4 novembre 2026, secondo i rapporti della stampa libanese e della NNA. Queste incursioni minano la sovranità del Libano e contraddicono gli impegni del quadro firmato a giugno. Il numero di aeromobili, i loro modelli e le loro armi non sono confermati. Una rassegna dei fatti, la posizione delle Nazioni Unite e le limitazioni di un confronto con gli scioperi dell’8 aprile.

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I droni israeliani di nuovo hanno rovesciato Beirut mercoledì 4 novembre 2026, secondo i rapporti pubblicati da Arab News. I voli sono stati segnalati anche sulla periferia meridionale. L’Agenzia Nazionale dell’Informazione ha riferito una presenza persistente a bassa quota nel Metn. Queste incursioni israeliane costituiscono un’ennesima violazione della sovranità libanese. Esse contraddicono anche l’impegno di rispettare questa sovranità sancita nell’accordo quadro firmato a giugno. D’altra parte, il numero esatto di aerei, i loro modelli e le loro armi non sono stabiliti da fonti disponibili.

Il cielo della capitale non può diventare un’area di attività militare straniera considerata normale dalla ripetizione. Per il Libano, la sfida è il controllo del suo spazio aereo e della sicurezza dei suoi abitanti. Resta completo se l’aereo osservato eseguire una missione di sorveglianza o un’altra operazione.

Rapporti dalla periferia meridionale al Metn

Il giorno del 4 novembre è documentato da diverse schede. Libano ON pubblica presso11:21 a.m. un rapporto sul sud periferia, poi a1258 ore un altro riguardante Beirut e le sue periferie meridionali. Queste ore sono quelle della pubblicazione delle informazioni, e non consentono di impostare l’avvio dei voli.

Nella suaspedire per continuare i sorvoliLa NNA descrive i droni che volano a bassa quota sopra Beirut a Metn. Nella sua relazione del 4 novembreArab News, corrispondente Najia Houssariassegna esplicitamente i sorvoli ai droni militari israeliani e menziona Beirut e Baabda. I brevi NNA e Libano sui bollettini citati qui usano il termine « droni » senza specificare la loro nazionalità.

I bollettini consultati non stabiliscono un totale di aeromobili presenti simultaneamente, una durata continua di 12 ore, o altitudini numeriche. Al momento della scrittura, non è stato trovato alcun comunicato specifico delle Forze Armate libanesi o dell’UNIFIL che fornisce questi dettagli per le sorvolazioni di Beirut il 4 novembre. Questo limite non fa riferimento agli avvisi pubblicati; Esso impedisce loro di aggiungere caratteristiche che non danno.

Una violazione della sovranità già qualificata dall’ONU

La qualifica di queste incursioni non dipende dall’identificazione commerciale del drone. Nella suarelazione S/2023/522, punto 86Il Segretario Generale delle Nazioni Unite afferma esplicitamente che i sorvoli del Libano da aerei e aerei senza equipaggio israeliani violano la Risoluzione 1701 e la sovranità libanese. Essa nota anche l’angoscia della popolazione e chiede la loro cessazione.

Questa relazione del 2023 stabilisce in linea di principio una posizione delle Nazioni Unite, non una reazione delle Nazioni Unite all’evento del 4 novembre 2026. La distinzione conta. Tuttavia, la base è chiara: la natura ripetuta di un overflight militare non gli dà alcuna normalità giuridica. L’assenza di uno sciopero annunciato in un bollettino non trasforma ulteriormente un’intrusione in un’operazione autorizzata.

Da Beirut, questa ripetizione rivela soprattutto la distanza tra la sovranità riconosciuta in Libano nei testi e la sovranità che il paese può esercitare efficacemente. Gli abitanti sono sottoposti a una presenza militare straniera al di sopra dei loro quartieri, mentre lo Stato è tenuto, nei negoziati, a dimostrare il suo esclusivo controllo della sicurezza.

L’accordo quadro di giugno

Thequadro trilaterale firmato a Washington il 26 giugno 2026tra i suoi obiettivi la sovranità e la sicurezza di entrambi i paesi. L’articolo 6 riafferma la responsabilità esclusiva delle forze libanesi nella sicurezza e nella difesa del Libano. Il paragrafo 8 si riferisce ad un paese sicuro e ricostruito sotto la piena sovranità dello Stato.

Le manifestazioni militari israeliane contraddicono questi impegni. Dal punto di vista libanese, essi minano la sostanza stessa dell’accordo: promettendo il ripristino dell’autorità statale mentre agisce unilateralmente nei suoi cieli mantiene la sovranità condizionale.

Tuttavia, il testo contiene una prenotazione che deve essere letta esattamente. Il paragrafo 7 conserva il diritto di autodifesa di entrambi i paesi, conformemente alla Carta delle Nazioni Unite e al diritto internazionale applicabile. Il paragrafo 5 stabilisce anche la giustificazione israeliana per le sue operazioni in relazione a gruppi armati, principalmente Hezbollah. Tali disposizioni non costituiscono l’autorizzazione generale e permanente di volare su Beirut. La semplice invocazione della sicurezza non dimostra che ogni operazione rispetta la legge.

Il quadro pubblicato non contiene una clausola autonoma formulata come un divieto esplicito di qualsiasi sovraffollamento. La contraddizione riguarda gli impegni della sovranità, ai quali si aggiunge la caratterizzazione delle Nazioni Unite delle violazioni dell’aria sotto la risoluzione 1701. Theil Ministero degli Affari Esteri francese ha ricordato il 27 giugnoche l’accordo dovrebbe spianare la strada al pieno recupero della sovranità libanese, al monopolio di stato sulle armi e al ritiro israeliano.

Modelli e carichi non sono confermati

Le identificazioni avanzate di Eitan, noto anche come Heron TP, e Hermes 450 non sono confermate per questo giorno dalle spedizioni consultate. Anche la cifra di cinque aerei deve rimanere instabili. Senza immagini autenticate e datate o registrazioni indipendenti sufficientemente accurate, annunciando un modello, un’altitudine per metro o un’armatura completa darebbe una certezza tecnica che gli elementi disponibili non consentono.

I produttori descrivono ilHeron TPeHermes 450come piattaforme in grado di trasportare carichi diversi. Questi possono includere sensori e apparecchiature di intelligenza. Il termine payload non è quindi sufficiente per stabilire la presenza di munizioni. Anche la capacità di un produttore generale non dimostra la missione di un aereo osservato in un dato giorno.

La memoria dell’8 aprile non prevede il futuro

Il riavvicinamento con l’8 aprile 2026 si riferisce ad un giorno di enormi scioperi la cui gravità è documentata. Il segretario generale delle Nazioni Unite aveva alloracondannati attacchi israeliani in tutto il Libanoche aveva ucciso e ferito centinaia di civili, compresi i bambini. Questo precedente spiega la portata di una nuova presenza aerea per una popolazione già testata.

Non può essere rinviato dagli unici voli segnalati il 4 novembre che un attacco specifico sarebbe stato deciso o imminente. Nessun numero verificato di droni presenti l’8 aprile è stato stabilito nelle fonti esaminate per questo articolo. Il confronto deve quindi rimanere quello di un contesto e di una memoria di violenza, senza diventare una previsione militare.

Per il Libano, la domanda di protezione del cielo e dei civili non ha bisogno di uno scenario allarmante da fondare. I sovrintendenze documentate sono sufficienti per sollevare la questione dell’attuazione degli impegni internazionali: la sovranità promessa deve essere tradotta anche su Beirut.

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