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L’opera di Tunisi ha annullato il concerto di Chimène Badi in programma il 5 dicembre presso la Cité de la culture. I titolari dei biglietti potranno richiedere un rimborso a partire dal 1° dicembre.

Il cantante francese doveva esibirsi con l’Orchestra Sinfonica tunisina al Teatro dell’Opera della Città della Cultura Chedli-Klibi. L’Opera Theatre ha annunciato la cancellazione venerdì 27 novembre senza indicare alcun motivo o proporre una nuova data.

Gli appelli per il boicottaggio hanno preceduto la decisione

Gli attivisti pro-palestinesi hanno chiesto il boicottaggio del concerto richiamando la dichiarazione del cantante nel gennaio 2019. Un candidato alla selezione francese per Eurovision, ha difeso il concorso in Israele nonostante le richieste di boicottaggio. Infine non rappresentò la Francia a Tel Aviv. L’Opéra non ha indicato se questa controversia ha motivato la sua decisione.

Passi da martedì 1 dicembre

L’istituzione invita gli spettatori che hanno già acquistato un posto per apparire alla sua amministrazione da martedì 1 dicembre. Esso prevede anche una richiesta di rimborso tramite bonifico. I titolari dei biglietti possono controllare i dettagli con l’Opéra prima di presentare le prove richieste. Il rilascio non fornisce un limite di tempo per il pagamento.

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