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A Baabda, Joseph Aoun chiese il ritiro delle forze israeliane dal Libano meridionale. Il suo entourage dice che Washington è più sensibile a questa priorità, senza impegno pubblico americano.

Il presidente Joseph Aoun ha detto venerdì 27 novembre che il Libano è rimasto impegnato nell’accordo quadro negoziato con Israele sotto la mediazione americana, ma che Israele non l’ha attuato finora. Ha parlato a Baabda prima di una delegazione della Regione Île-de-France guidata da Valérie Pécresse. Il presidente libanese ha detto che stava aspettando la formazione del prossimo governo israeliano per conoscere la sua posizione.

Il ritiro e il ritorno degli abitanti al cuore delle richieste libanesi

Joseph Aoun ha elencato sei obiettivi: il ritiro delle forze israeliane dal Sud, il dispiegamento dell’esercito libanese, il ritorno delle persone sfollate, il rilascio dei detenuti libanesi, il monopolio statale delle armi e la fine dello stato di ostilità con Israele. A suo avviso, porre fine a questo stato di ostilità sarebbe accelerare il passaggio di armi sotto l’autorità statale. La sua dichiarazione definisce un obiettivo negoziale, senza annunciare un accordo di pace o un calendario di ritiro.

A Washington, un’apertura segnalata, non un impegno

Fonti non nominate al Palazzo Baabda sostengono che l’amministrazione americana ascolta più l’argomento di Joseph Aoun sull’ordine delle fasi. Secondo questi interlocutori, il ritiro israeliano, il sostegno all’esercito libanese e l’inizio della ricostruzione dovrebbero precedere le discussioni sul disarmo di Hezbollah. Credono che Washington capisca il rischio che il disarmo con la forza porti alla stabilità interna del Libano. Questa valutazione deriva dall’entourage del Presidente. Nessun comunicato stampa degli Stati Uniti è stato consultato per confermare l’accettazione di Washington di questo collegamento.

La controversia si riferisce in particolare a quando ogni parte deve agire. Israele collega il suo ritiro al disarmo di Hezbollah. Nawaf Salam ha detto venerdì che i negoziati formali erano in corso a causa delle elezioni israeliane e l’incertezza sulla composizione del prossimo governo. Il Primo Ministro ha anche escluso di cercare un confronto con Hezbollah, affermando che il suo governo non cederebbe a quello che ha descritto come intimidazione del movimento.

Dopo che la FINUL rimane un file separato

Joseph Aoun ha elogiato gli approcci francesi per il periodo post-FINUL. La conservazione temporanea di alcuni compiti di pacificatori durante il loro ritiro, di cui Nawaf Salam, è una questione per il Consiglio di sicurezza. Non specifica la data in cui le forze israeliane avrebbero lasciato le posizioni che occupano in Libano. In questa fase non è stata resa pubblica nessuna nuova data di negoziazione o il calendario di recesso accettato dalle parti.

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