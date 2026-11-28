Quattordici morti attraversando un cayuco da Gambia, secondo il rapporto La Restinga. Sei passeggeri sono stati evacuati in elicottero.

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Quattordici persone morirono durante un passaggio alle Isole Canarie. I loro corpi sono stati sbarcati venerdì 27 novembre al porto di La Restinga, sull’isola di El Hierro, dopo aver trainato la loro barca. La delegazione del governo spagnolo ha confermato la valutazione dopo il censimento del territorio.

Una barca a vela avvistò il cayuco che si aggirava intorno ai 72 chilometri a sud-sudovest di La Restinga e allertò il salvataggio spagnolo. Sei persone gravemente ammalate sono state evacuate in elicottero. Altri passeggeri sono stati trasferiti in una scialuppa e esaminati al bacino. La Croce Rossa ha riportato casi di disidratazione e ipotermia.

I superstiti dicono di aver lasciato Gambia

I sopravvissuti hanno detto alla squadra di soccorso che avevano lasciato Banjul dieci giorni prima. Le circostanze in cui la nave è stata trovata alla deriva non sono state stabilite. Le prime recensioni rilasciate durante l’intervento erano provvisorie. La cifra di quattordici corrisponde al censimento dei corpi dopo l’arrivo a La Restinga.

Il servizio di soccorso spagnolo in mare ha annunciato il supporto psicologico per il personale mobilitato. L’intervento riguardava squadre di soccorso, la Guardia Civile e le squadre sanitarie schierate al porto.

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