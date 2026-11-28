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Domenica 29 novembre, Don Antoine Drouineau inizierà i 42.195 km a Beirut. La raccolta che porta con Pax Orienti deve finanziare campi e attività per i giovani della parrocchia di Mar Domit Maronite a Bourj Hammoud.

Alle 6:30 di domenica, quando le marathoners si sono spinte da Martyrs Square, Don Antoine Drouineau ha fatto una parrocchia nella periferia orientale di Beirut. Il sacerdote francese, membro della Comunità di Saint Martin, partecipa alla maratona della capitale libanese con un obiettivo: raccogliere fondi per le attività dei giovani di Mar Doumit, nel distretto di Nabaa, a Bourj Hammoud.

Camp per finanziare a Bourj Hammoud

La collezione è portata da Pax Orienti, associazione francese presieduta dal sacerdote. Darà donazioni alla parrocchia, che organizza soggiorni con i suoi leader, i capi scout e la comunità Fede e Luce. La campagna annuncia 210 bambini, adolescenti e giovani colpiti dai campi. Supporta anche sette unità scout e una comunità di 45 membri Fede e Luce che riunisce persone con disabilità, i loro cari e i giovani.

La campagna fornisce esempi di spese: 65 euro per un soggiorno di quattro giorni per un giovane, e 220 euro per l’elettricità generata da generatori in tre campi. Le donazioni sono separate dalle tasse di iscrizione alla maratona e possono essere pagate senza partecipare alla gara.

Una missione biennale alla diocesi di Antelias

Giunto a settembre, Antoine Drouineau è stato pubblicato per due anni nella diocesi maronita di Antelias. A Mar Doumit, ha aiutato il sacerdote e ha imparato il rito maronita. La raccolta riguarda le attività già organizzate dalla parrocchia: a Nabaa, l’accompagnamento dei bambini comprende attività scout e di gruppo.

Domenica 29 novembre, la maratona e la semi-marathon sono in programma per partire alle 6.30, Tempo di Beirut. Il programma di gara e la collezione di Pax Orienti sono accessibili separatamente.

Informazioni pratiche

Foto:Condividi su Twitter♪,CC BY-SA 4.0(ridimensionato, senza ritaglio).

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