Una vendita di azioni Nvidia dichiarate da Donald Trump fa rivivere domande sui suoi interessi finanziari e le decisioni americane sui chip. L’indagine della CNBC, i documenti ufficiali e la legge applicabile permettono di distinguere gli importi dichiarati, la gestione del portafoglio, il conflitto apparente e il commercio insider, che non è stabilito qui.

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Gli investimenti di Donald Trump in Nvidia hanno messo la separazione tra i beni presidenziali e le decisioni pubbliche in prima linea. L’indagine CNBC pubblicata il 16 novembre 2026 solleva una questione di apparente conflitto di interessi. Non permette di presentare un reato di insider come stabilito. La prima distinzione essenziale è che l’importo fino a $1 milione è una vendita dichiarata, non tutte le azioni detenute.

Una vendita documentata, un importo per tranche

Il rapporto sulle transazioni finanziarie presidenziali pubblicato dalla Casa Bianca nel giugno 2026 consente di verificare direttamente la transazione. A pagina 28, la linea 873 si riferisce ad una vendita di titoli NVIDIA CORP il 18 maggio 2026, nel range di $500,001 a $1,000,000.

Il presente documento non dà quindi un prezzo di vendita esatto di un milione. Inoltre non specifica, su questa linea, il numero di azioni vendute, il prezzo di acquisto o qualsiasi profitto realizzato. Una ricetta di vendita non è un plusvalore: per calcolare quest’ultimo, si dovrebbe conoscere il costo dei titoli trasferiti. Presentare questa fetta come arricchimento netto sarebbe impreciso.

Cosa riporta l’indagine CNBC

Secondo l’analisi di Luke Fountain per la CNBC, i conti di Trump hanno effettuato almeno 103 acquisti o vendite di titoli Nvidia dal suo ritorno alla presidenza, per un importo cumulativo tra $ 27 milioni e $97.5 milioni. Questo totale aggiunge transazioni; non misura un utile netto o una ricchezza.

CNBC si avvicina alla vendita del notiziario del New York Times del 18 maggio che Marco Rubio aveva, cinque giorni prima, informato Trump delle informazioni sul rapporto di Jensen Huang con una donna sospettata di spiare per la Cina. Trump ha negato il 16 novembre che aveva ricevuto queste informazioni. Questo briefing rimane qui una rivelazione attribuita alla NYT, riportata dalla CNBC, non un fatto indipendente verificato da Libnanews.

La Casa Bianca ha risposto alla CNBC che i consulenti indipendenti hanno gestito gli investimenti senza l’intervento del Presidente. La catena afferma che non ha trovato nelle dichiarazioni di prove che ha ordinato queste transazioni o che i gestori avevano accesso a informazioni classificate. Include anche acquisti più piccoli intorno alla vendita.

Perché le decisioni sulle pulci

Il legame tra il potere pubblico e l’attività di Nvidia è documentato dalle autorità statunitensi. Il Bureau of Industry and Security, allegato al Dipartimento di Commercio, ha annunciato il 13 gennaio 2026 una revisione del regime di esportazione in Cina. Le domande di licenze per Nvidia H200, MI325X AMD e prodotti comparabili possono essere considerate caso per caso in condizioni di sicurezza. Il comunicato stampa collega questo sviluppo all’annuncio presidenziale dell’8 dicembre 2025.

Il dispositivo non è un’autorizzazione generale e senza controllo. In particolare, i candidati devono dimostrare che le esportazioni non riducono la capacità produttiva a disposizione dei clienti statunitensi. Gli acquirenti cinesi devono avere procedure di conformità e i prodotti devono essere sottoposti a test indipendenti negli Stati Uniti.

Economicamente, queste decisioni possono modificare l’accesso al mercato di un produttore, le prospettive di vendita e le aspettative degli investitori. Questo meccanismo spiega l’importanza del controllo pubblico quando il decisore ha anche un interesse finanziario. Non dimostra che tale autorizzazione è stata progettata per promuovere il suo portafoglio. Occorre distinguere tra il possibile effetto di una politica industriale e l’intenzione personale data alla persona che la decide.

Il Presidente non è soggetto a tutte le norme ordinarie

La legge americana ha una caratteristica importante. La sezione 208 del titolo 18 del Codice degli Stati Uniti proibisce, salvo le eccezioni previste, la partecipazione personale e sostanziale di un funzionario esecutivo in alcuni casi in cui ha un interesse finanziario noto. Tuttavia, la sezione 202(c) esclude espressamente la Cattedra e il Vicepresidente dalle definizioni applicabili a diverse disposizioni, compresa la presente sezione 208.

Sarebbe quindi fuorviante dire che la mera detenzione delle azioni di Nvidia è sufficiente per stabilire una violazione di questa regola da parte di Trump. Al contrario, questa esclusione specifica non costituisce un’autorizzazione generale di qualsiasi pratica finanziaria e non esonera la considerazione di altre norme pertinenti.

La questione di un reato interno è distinta. Il quadro di Securities and Exchange Commission comprende operazioni basate su informazioni importanti e non pubbliche, in violazione di un dovere di fiducia o riservatezza. Una prossimità tra due date non è sufficiente per stabilire questi elementi. Le informazioni effettivamente detenute, la sua circolazione, le persone che hanno deciso di ordinare e le condizioni per la sua esecuzione devono essere esaminate.

Gestione indipendente e separazione degli interessi non sono sinonimo

Affidare gli investimenti a un manager può separare il proprietario dalla decisione di acquisto o vendita quotidiana. Ciò non toglie in sé il suo interesse economico per i beni. È inoltre opportuno non utilizzare automaticamente il termine trust cieco per qualificare la gestione delegata.

L’Ufficio dell’Etica governativa spiega che una fiducia qualificata, cieca o diversificata è soggetta a una procedura specifica e che solo ha l’autorità di certificazione. Le prove di cui al presente articolo non permettono che tale certificazione venga concessa alla disposizione invocata in questo caso.

L’emissione pubblica non è quindi ridotta all’importo di una transazione o ad un’accusa penale. Esso copre la possibilità di verificare la separazione tra decisioni governative, informazioni riservate e interessi privati. I registri finanziari stabiliscono le operazioni segnalate; Non ristabiliscono in sé la catena di decisioni che li hanno prodotti. È questa differenza tra trasparenza del patrimonio e evidenza di comportamento che dovrebbe guidare la lettura del record.

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