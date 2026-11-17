Lo sapevi? Il pino parasole mantiene i suoi coni per circa tre anni prima della maturità. Sullo stesso albero ci sono diverse colture in preparazione. Le bacche della cucina libanese sono semi di questo lungo ciclo.

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Lo sapevi? I pinoli di parasole non si formano in una sola stagione. I coniPinus Pineamaturare oltre tre anni. Lo stesso albero può quindi portare simultaneamente coni di primo, secondo e terzo anno: un raccolto pronto ad andare e altri due in preparazione.

Un calendario visibile nei rami

La silhouette parasole è familiare nei paesaggi mediterranei. Il tronco ha una corona di diffusione, mentre gli aghi sono raggruppati da due. I giardini botanici reali di Kew collocano l’area naturale della specie dall’Europa meridionale al Libano. Descrivono coni che persistono per diversi anni e maturano durante il terzo.

Le loro dimensioni variano quindi con la loro età. Nella sua presentazione del 2012 dell’industria libanese, la FAO descrive un piccolo cono di primo anno, seguito da un cono di secondo anno, la dimensione di un dado, prima dello sviluppo finale. Le diverse dimensioni osservate su un albero non riflettono necessariamente la scarsa crescita: possono corrispondere a passaggi successivi.

La cavità non è un dado

La cavità è un seme in senso botanico. La parte chiara consumata in cucina è all’interno di una busta dura, essa stessa protetta nel cono. È quindi necessario aprire il cono, separare i semi e rimuovere il loro scafo prima di ottenere i piccoli gables pronti a cucinare.

La nota della FAO mette in evidenza il loro posto nei piatti libanesi, dalla preparazione di carne o pesce a verdure e dolci. Ha una parte significativa di questa attività a Metn e nella regione di Jezzine. Il pino parasole produce così una risorsa alimentare senza che l’albero debba essere tagliato per il suo legno.

Il raccolto inizia diversi anni prima del raccolto

Questo lungo ciclo ha una conseguenza: la raccolta di un anno dipende non solo dalle condizioni degli ultimi mesi. Uno studio pubblicato nel 2021 inForestedati revisionati da 24 siti nei distretti di Baabda e Jezzine raccolti tra il 2008 e il 2017. I ricercatori hanno studiato sia le condizioni dell’anno di maturazione che quelle degli anni precedenti.

I loro risultati suggeriscono una combinazione di fattori climatici e danni agli insettiLeptoglossus occidentalisnel declino osservato dei rendimenti. Non riducono questo fenomeno ad una sola causa. Questi dati storici non costituiscono una valutazione dell’attuale raccolto.

La presenza di molti coni non garantisce così tanti pignoni di consumo: alcuni semi possono essere vuoti o danneggiati. Il lungo lavoro dell’albero è esteso da quello dei raccoglitori e dei laboratori di selezione.

Guardando un pino parasole, si vede una singola corona. Ma i suoi rami ospitano diversi calendari contemporaneamente.

Fonti:KewPinus Pinea;FAO, 2012 nota, pagine 12-14;studio di produzione libanese, 2021.

Fotografia di copertina: vista aerea della Foresta di Pino a Beirut, archivi. © François el Bacha / Libnanews.

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