False notizie, articolazione della legislazione penale e indagini: tre articoli del Media Act sono oggetto di una proposta di revisione.

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La legge dei media libanesi è in vigore, ma tre dei suoi articoli rimangono al centro di una richiesta di revisione: 104, che mantiene un reato di false notizie, 105, che organizza l’articolazione con altre leggi criminali, e 114, che si occupa di detenzione pre-triale. Una proposta avanzata da dieci membri mira a modificare questo pacchetto. In un parere formulato il 15 novembre, la Commissione nazionale per i diritti dell’uomo ha appoggiato la direzione della riforma chiedendo diverse precisazioni.

Il soggetto è distinto dalla costituzione della National Media Authority e dalla scelta dei suoi membri. Riguarda ciò che una pubblicazione può ancora costare il suo autore, i testi contro i quali può essere mobilitato e le condizioni in cui può essere messo in discussione.

Articolo 104: due reati nello stesso procedimento

La legge n. 69 del 27 agosto 2026, pubblicata nella Gazzetta ufficiale il 3 settembre, contiene disposizioni di carattere diverso nell’articolo 104. Il suo primo componente punisce incitamento al conflitto religioso o alla violenza contro individui o gruppi a causa della loro origine, religione, confessione, colore o sesso. La pena varia da tre mesi a tre anni di carcere, con una multa di cinque a quindici volte il salario minimo, o una di queste due sanzioni.

Il testo richiede sei elementi di apprezzamento: contesto sociale e politico, posizione dell’autore, intento ad incitare, contenuto e forma di discorso, diffusione e probabilità di danno. La semplice circolazione di una dichiarazione non è quindi equiparata alla dimostrazione automatica di un’intenzione criminale.

La seconda parte punisce, entro gli stessi limiti, la produzione intenzionale di inganni e la diffusione di notizie false e nocive. È questa formulazione che i sostenitori della proposta vogliono eliminare. La loro obiezione riguarda il rischio di un’accusa basata su un concetto insufficientemente definito, in particolare contro le pubblicazioni che coinvolgono funzionari pubblici.

La legge in vigore prevede anche l’indurimento al duro lavoro in cui gli atti comportano conseguenze gravi, tra cui la morte, la lesione o la distruzione maggiore. La proposta cancella il riferimento al lavoro forzato ma mantiene un peggioramento in caso di gravi conseguenze. Questa ritenzione non equivale a stabilire una nuova penalità.

Una proposta che mantiene la repressione dell’incitamento

Il testo dei dieci membri, datato 21 settembre e registrato il 1o ottobre, non propone di rimuovere alcuna responsabilità penale nella pubblicazione. Ribadisce il reato di incitamento e i suoi criteri, rimuovendo il paragrafo sulle false notizie. È stato preparato in collaborazione con l’Unione dei giornalisti in Libano.

I firmatari sono Ibrahim Mneimneh, Halimé Kaakour, Firas Hamdan, Bilal Abdallah, Osama Saad, Michel Douaihy, Mark Daou, Najat Aoun Saliba, Melhem Khalaf e Yassine Yassin. La loro iniziativa rimane una proposta: il documento consultato e il parere del 15 novembre non consentono di presentare gli emendamenti come già adottato.

Articolo 105: impedire la restituzione dei procedimenti con un altro mezzo

L’articolo 105 della legge sui media esclude una serie di disposizioni penali generali relative, tra l’altro, alla diffamazione, al disprezzo e a talune pubblicazioni. Mantiene questi testi per situazioni che rimangono al di fuori di questo campo. Non si tratta quindi di un’abrogazione generale di tutti questi reati.

La proposta integra i riferimenti esclusi, in particolare gli articoli 292 e 293 del Codice penale e un esplicito riferimento all’articolo 157 del Codice di Giustizia Militare. L’obiettivo è di evitare che una pubblicazione nel quadro del regime speciale venga perseguito attraverso una qualifica generale lasciata aperta da un’omissione.

Questa domanda è diversa da quella del giudice competente. L’articolo 113 della legge vigente esclude già il tribunale militare per i reati che copre. Determinare chi giudica e determinare quale disposizione penale si applica sono due transazioni legali separate.

Articolo 114: La detenzione è già vietata nell’ambito del testo

L’attuale articolo 114 vieta la detenzione pre-triale per i reati commessi dai media e dai mezzi elettronici previsti dalla legge, indipendentemente dalla qualità o dalla professione dell’autore. La proposta mantiene questa garanzia. Aggiunge che l’indagine su un professionista dei media ai sensi della legge sarebbe condotta esclusivamente dai giudici competenti dell’Ufficio del Pubblico Procuratore.

Sarebbe quindi errato presentare l’emendamento come la creazione per la prima volta del divieto di detenzione pre-triale. La questione aggiuntiva è l’autorità di interrogatori. La definizione legale del professionista si basa su un’attività mediatica principale e regolare da cui proviene la maggior parte delle sue risorse: non include automaticamente chiunque pubblichi informazioni.

Le riserve della Commissione sui diritti dell’uomo

Nel suo parere del 15 novembre, la Commissione raccomanda di specificare la pena aggravata e i criteri di incitamento. Esso chiede anche una chiara distinzione tra l’indagine preliminare e le successive fasi del procedimento, in modo che la nuova formulazione non crei ambiguità circa i poteri dei giudici. Insiste sulla protezione generale contro la detenzione, senza ridurla ai giornalisti professionisti.

La Commissione raccomanda una revisione coordinata delle varie proposte relative alla legge. Questo parere è una raccomandazione istituzionale, non una decisione che modifica la legge applicabile. Fino all’adozione di una revisione e all’entrata in vigore, le garanzie già sancite dalla legge, le modifiche richieste dai membri e le aggiunte proposte dalla Commissione devono essere distinte.

Illustrazione: Parlamento libanese a Beirut, fotografia d’archivio, data esatta non stabilita. © François el Bacha / Libnanews.

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