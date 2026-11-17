La visita di Mike Waltz rilancia le discussioni sulla presenza internazionale nel sud. La risoluzione del mandato di UNIFIL non cancella la risoluzione 1701. Le dichiarazioni pubbliche, le relazioni stampa e i testi delle Nazioni Unite mettono in luce le differenze, il calendario di ritiro e le garanzie che ora il Libano esige.

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La risoluzione annunciata del mandato di UNIFIL non significa il abrogamento della risoluzione 1701. Dopo la visita di Mike Waltz a Beirut, il dibattito si è concentrato sui possibili accordi successori per i pacificatori, le funzioni da conservare e il ruolo dell’accordo quadro trilaterale in futuro. Le informazioni relative a una volontà americana di escludere il 1701 devono essere distinte dalle dichiarazioni pubbliche, dalle proposte ancora in discussione e dalle decisioni prese dal Consiglio di sicurezza.

Da dove proviene l’ipotesi di un abbandono del 1701?

Prima della visita, il quotidiano Ad-Diyar aveva riferito, sulla base di fonti diplomatiche non nominate, un orientamento americano volto a neutralizzare gli effetti della risoluzione 1701 e a rendere l’accordo quadro il riferimento della prossima disposizione. Questo conto, che è stato incluso nella rassegna stampa del Ministero dell’Informazione libanese il 13 novembre, ha incluso l’uso di osservatori di tregua e un coordinamento più limitato.

Questa informazione appartiene a Ad-Diyar. La sua repubblica su un sito ministeriale non lo trasforma in una dichiarazione governativa o un testo americano autenticato. Descrive quali fonti anticipate prima delle interviste. Non dimostra che un progetto di questo tipo è stato presentato in Libano, tanto meno che è stato adottato.

Quello che Waltz ha detto pubblicamente

La relazione del Parlamento libanese del 16 novembre fornisce un punto di confronto diretto. Dopo il suo incontro con Nabih Berri, l’Ambasciatore degli Stati Uniti alle Nazioni Unite ha presentato 1701 come base della missione e ha previsto la sua continuazione con modifiche e aggiornamenti. Non annuncia la sua cancellazione.

Waltz indica che Washington lavorerà con la Francia, che è responsabile della stesura del progetto nel Consiglio di Sicurezza, per incorporare elementi del dialogo trilaterale. Essa pone i negoziati nelle settimane precedenti la scadenza del mandato. Egli ha citato la capacità di rivedere, tra cui il demining, il sostegno umanitario e marittimo, e la verifica degli impegni. Non annuncia un successore già costituito.

Nella stessa relazione, Berri presenta la continuazione dell’occupazione israeliana e gli attacchi come ostacolo alla distribuzione dell’esercito e al ritorno degli abitanti. Questa è la posizione espressa dal Presidente del Parlamento, da distinguersi da un accordo tra gli interlocutori.

Due scadenze, non una partenza immediata

Il calendario relativo è contenuto nella risoluzione 2790, adottata il 28 agosto 2025. L’ultima proroga il mandato di UNIFIL fino al 31 dicembre 2026. Esso prevede poi la cessazione delle operazioni e un ritiro ordinato e sicuro entro un anno, in consultazione con il governo libanese e i paesi che contribuiscono.

Pertanto, il 31 dicembre non corrisponde alla partenza simultanea di tutto il personale. La fase di ritiro ha le proprie funzioni autorizzate, entro i limiti delle capacità disponibili: protezione del personale e delle strutture delle Nazioni Unite, evacuazione e contributo alla protezione dei civili e consegna sicura dell’assistenza umanitaria.

Soprattutto, il paragrafo 2 del 2790 chiede la piena attuazione del 1701. Il paragrafo 10 richiede una considerazione delle opzioni per ulteriori applicazioni dopo il ritiro. Il testo che organizza la chiusura della missione non rimuove quindi il quadro politico e di sicurezza che essa dovrebbe contribuire all’attuazione.

Ciò che il riferimento 1701 protegge

La risoluzione del 2006 non si limita alla creazione di una forza internazionale. Esso collega la cessazione delle ostilità, il ritiro israeliano, la distribuzione delle forze libanesi e l’estensione dell’autorità di Stato. Il paragrafo 8 della risoluzione includeva il rispetto della Linea Blu e l’assenza di armi e personale armato non autorizzato tra la Linea e i Litani, ad eccezione delle forze governative libanesi e dell’UNIFIL.

Il testo si riferisce anche al disarmo dei gruppi armati, all’assenza di forze straniere senza il consenso del governo e al controllo delle forniture di armi. Ridurre il 1701 ad un obbligo riguardante solo Hezbollah o solo Israele rimuoverebbe parte della sua architettura.

Pertanto, la scelta di riferimento legale non è un dettaglio vocabolario. Una nuova missione può avere meno personale o funzioni diverse senza che gli obblighi politici delle parti siano identici al suo mandato operativo. Al contrario, mantenere il numero di una risoluzione in un preambolo non sarebbe sufficiente a dimostrare che tutti i suoi requisiti hanno ancora gli stessi mezzi di follow-up.

Domanda libanese: presenza internazionale e reciprocità

Il comunicato ufficiale del Grand Sérail del 16 novembre specifica la posizione di Nawaf Salam. Il Primo Ministro chiede la continuazione di una presenza internazionale sotto il mandato del Consiglio di Sicurezza, con funzioni di osservazione, di segnalazione, di coordinamento, di collegamento e di sostegno all’esercito. Essa mantiene il 1701 come riferimento essenziale delle disposizioni del sud.

Sull’accordo quadro trilaterale, Salam ha chiesto un calendario chiaro per una progressione parallela del ritiro completo israeliano e l’estensione dell’autorità di Stato, con le armi sotto il suo controllo da solo. Richiede inoltre un meccanismo affidabile per verificare gli impegni di entrambe le parti.

La posizione pubblicata non è quindi il rifiuto di una nuova formula. Essa condiziona la transizione a un quadro internazionale, a funzioni concrete e a una reciprocità. Presentare il dibattito come opposizione tra una proposta americana completamente finalizzata e un rifiuto globale libanese andrebbe oltre ciò che questi documenti stabiliscono.

Il vuoto di sicurezza è misurato a funzioni perse

Una forza di osservazione, un sostegno militare e una missione con capacità protettive non sono intercambiabili. Trovare una violazione richiede l’accesso a terra, personale e procedure di reporting. Demining coinvolge specialisti e attrezzature. Garantire la sicurezza di un team richiede ulteriori mezzi. Un accordo sul principio di una presenza internazionale lascia aperte queste questioni operative.

Al fine di valutare una possibile successione, sarà necessario esaminare il suo mandato, catena di comando, libertà di movimento, protezione, finanziamento e capacità di reporting. La composizione o il numero di contingenti nazionali non sono sufficienti a rispondere a queste domande. Una piccola missione può svolgere un compito preciso; non sostituisce automaticamente tutte le funzioni di una forza più ampia.

La transizione comporta anche un rischio di ritardo: le operazioni di un dispositivo possono fermarsi prima che il suo successore sia autorizzato, finanziato e distribuito. Evitare questo ritardo richiede più di un annuncio diplomatico. La continuità delle responsabilità deve essere organizzata e ciò che resta da fare durante il ritiro.

A partire dal 17 novembre, i documenti pubblici consultati stabilirono un calendario di fine missione e i negoziati successivi, non una abrogazione del 1701 o l’adozione di una forza sostitutiva. Il punto da monitorare sarà il contenuto del prossimo testo presentato al Consiglio di sicurezza: quali obblighi riprende, che cosa significa che autorizza e come articola il ritiro israeliano, autorità di Stato libanese e verifica internazionale.

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