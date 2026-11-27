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Egitto e Qatar continuano a coordinare i loro sforzi di de-escalation, senza annunciare un nuovo accordo per Gaza. Mentre Cairo sta lavorando alla transizione alla seconda fase del piano di cessate il fuoco, le operazioni umanitarie rimangono ostacolate. L’ultima revisione delle Nazioni Unite è una misura di una settimana del divario tra la fornitura di beni entrati e spediti.

Due mediatori, diversi interlocutori

Il 22 novembre, il ministro degli Esteri egiziano Badr Abdelatty ha incontrato il primo ministro del Qatar Mohammed bin Abdelrahmane Al Thani. Secondo il ministero egiziano, hanno discusso gli sforzi congiunti per contenere l’escalation nella regione. Il rapporto non menziona un calendario per Gaza o un accordo sulle modalità per la seconda fase.

Il 13 novembre sono stati resi pubblici approcci più specifici a Gaza. Badr Abdelatty ha discusso con l’Unione europea inviò Christophe Bigot il consolidamento della tregua e l’attuazione della fase successiva. A New York, in Qatar, insieme con Giordania e Regno Unito, ha richiesto un accesso immediato e senza restrizioni umanitarie. Gli interlocutori differiscono, ma i due approcci riguardano impegni che i mediatori non si applicano.

Quali dati di accesso possono controllare

Dal 16 al 23 novembre, il gruppo logistico delle Nazioni Unite ha identificato 527 camion e partner delle Nazioni Unite registrati per entrare nella Striscia di Gaza. Secondo il bollettino umanitario del 26 novembre, 405 furono dimessi dal lato israeliano di Kerem Shalom, 111 dei quali giunsero dall’Egitto. La cifra di 405 non è né i camion egiziani da soli né l’aiuto totale che poi ha raggiunto i beneficiari. Lo scarico in un punto di attraversamento e il trasporto all’interno di Gaza sono due fasi diverse.

In una dichiarazione congiunta rilasciata in agosto, Doha, Cairo e Ankara hanno invitato Israele a onorare i suoi impegni e a lasciare senza ostacoli aiuti umanitari e medici. Il testo indicava che Hamas e le altre fazioni palestinesi avevano annunciato che avrebbero accettato una mappa stradale per la continuazione della tregua. Non ha visto l’attuazione delle misure corrispondenti.

Gli annunci dei mediatori e del bollettino del 26 novembre documentano quindi due realtà distinte: contatti diplomatici continui e consegne che rimangono soggette a restrizioni di accesso. Nessun calendario comune pubblicato questa settimana fissa una data per l’attuazione della seconda fase.

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