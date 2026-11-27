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Il fuoco di un camion cisterna sulla Greater Cairo ring road ha aperto una seconda domanda, distinta da quella di responsabilità nella collisione: quali precauzioni sono coinvolte nel trasporto di prodotti petroliferi su un asse urbano occupato? Il portavoce del governo egiziano Mohamed Adel ha detto che stava aspettando i risultati dell’indagine prima di decidere su ulteriori misure.

Il camion che si è schiantato il 25 novembre ad al-Warraq, governatorato di Giza, apparteneva a una società privata, non il ministero del petrolio, ha detto il portavoce. Il Ministero degli Interni ha annunciato il giorno seguente che aveva trovato un video della collisione. Secondo la sua analisi, un’auto ha colpito il retro del camion cercando di superarlo da destra. Il fascicolo del caso è stato inoltrato all’accusa. Questa ricostituzione della polizia riguarda l’avvio della collisione, non la conformità tecnica del serbatoio.

Registrazione del veicolo, regole di carico specifiche

La legge sul traffico egiziano, pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 66 del 1973 e modificata da allora, regola l’entrata in servizio e l’uso dei veicoli. I documenti dell’Agenzia egiziana per gli affari ambientali distinguono anche tra le autorizzazioni per la gestione di sostanze classificate come pericolose. In particolare, il quadro prevede una domanda all’autorità competente e si iscrive alla natura, ai quantitativi e ai mezzi di trasporto delle sostanze interessate. Questa procedura non sostituisce le formalità stradali del veicolo.

Per questo specifico percorso, gli elementi resi pubblici dalle autorità non consentono di verificare la data dell’ultima ispezione tecnica del tutto, i documenti relativi al carico o le restrizioni di movimento applicabili al serbatoio su tale sezione. Né possono stabilire il default di una società. Un video che identifica il punto di partenza di una collisione non risponde a queste domande.

Il governo non ha annunciato alcuna nuova restrizione sulla periferica o il calendario di riforma. La sua posizione, in questa fase, è quella di attendere i risultati giudiziari prima di chiarire ciò che intende rivedere nelle regole per il trasporto dei prodotti petroliferi.

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