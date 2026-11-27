Serum & Solutions e Meridian firmati a Sarin. L’impianto produce già infusioni; i prodotti, il calendario e il bilancio della nuova linea non sono pubblici.

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Il 26 novembre il produttore libanese Serum & Solutions e la società turca Meridian hanno firmato un accordo di cooperazione industriale su una linea di produzione congiunta a Sarin, Bekaa plain. La firma si è tenuta alla presenza del vice Bilal Abdallah, presidente del Comitato per la Salute Parlamentare, dell’ambasciatore turco Murat Lütem e del governatore di Baalbek-Hermel, Bachir Khodr. Le informazioni pubbliche non indicano quali prodotti sarebbero usciti da questa linea o quando sarebbe in servizio.

Un impianto esistente, non un sito annunciato da zero

Serum & Solutions produce soluzioni endovenose di grande volume a Sarin, principalmente elettroliti confezionati in tasche. Il registro del Ministero della Salute libanese associa già il produttore ad una soluzione per l’iniezione del cloruro di sodio dello 0,9% in un formato di un litro. Questo elenco identifica un prodotto dall’attività esistente: non fornisce informazioni sui prodotti scelti nell’accordo con Meridian.

Una delegazione turca ha visitato le strutture in occasione della firma. Il deputato Bilal Abdallah, che ha sponsorizzato l’incontro, ha presentato la partnership come mezzo per incoraggiare gli investimenti e il lavoro industriale in Libano. L’accordo non stabilisce in informazioni pubblicamente disponibili la distribuzione dei contributi tra le due imprese, il volume di produzione previsto o i mercati ai quali la linea sarebbe destinata.

Un accordo industriale non si applica a un medicinale

La base del reparto è il produttore, prodotto, formulazione, imballaggio e registrazione di riferimento. Se i firmatari scelgono un prodotto che non è già registrato sotto la configurazione prescelta, la sua entrata nel mercato richiede i corrispondenti passaggi normativi. L’esistenza di soluzioni prodotte a Sarin non dimostra che la nuova linea è già stata autorizzata o che i suoi prodotti sono registrati.

Per gli ospedali e i distributori, i dati attesi sono l’elenco dei prodotti, capacità annua, data dei primi lotti e dei mercati serviti. Per l’occupazione a Bekaa, non sono state segnalate nuove posizioni di linea o importi di investimento in questa fase.

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