Bachar Mar-Khalifé, Maritta Hallani e la band palestinese Sol hanno scelto tre canzoni diverse da Fairuz. Le loro interpretazioni dicono come questo repertorio cambia voce e posto.

5

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Bachar Mar-Khalifé, Maritta Hallani e la band palestinese Sol hanno scelto tre canzoni diverse da Fairuz. Le loro interpretazioni dicono come questo repertorio cambia voce e posto.

Un pianoforte in una casa di famiglia, un tributo a Beirut pubblicato nel 2020, un ensemble palestinese che riproduce una canzone su Gerusalemme: queste tre registrazioni non cercano di riprodurre la voce di Fairouz. Ognuno sceglie una canzone e ridistribuisce i suoi ruoli. In un caso, la città tiene nel dialogo di un pianista con la propria voce. In un altro, un cantante prova una canzone passata dal concerto alla canzone araba. Nel terzo, un gruppo assume un indirizzo cantato a Gerusalemme.

« Ya Hawa Beirut », la scelta di Bachar Mar-Khalifé

Franco-Lebanon ha posto la sua acquisizione Ya Hawa Beirut alla fine del suo album On/Offpubblicato nell’ottobre 2020. I suoi crediti collegano la canzone ad Assi e Mansour Rahbani e la presentano esplicitamente come una cover di Fairouz. L’album è stato registrato nella casa di famiglia in Libano, lontano da uno studio parigino. Nella versione video trasmessa sul suo canale ufficiale, girata a Jaj nel dicembre 2019, l’ambientazione domestica fa parte della lettura del brano: il pianoforte non è un arredamento e l’arrangiamento non cerca la portata di un’orchestra.

« Li Beirut », un’altra strada per la città

La cantante libanese Maritta Hallani ha pubblicato sul suo canale un’interpretazione Li a Beirut nel 2020, identificato come un recupero di Fairouz. Il titolo, passato al repertorio del cantante durante la guerra civile, segue un percorso diverso Ya Hawa Beirut. La sua melodia prende il sopravvento del lento movimento Concierto de Aranjuez di Joaquín Rodrigo. L’aria passa dal concerto di chitarra a un indirizzo arabo a Beirut, prima di essere ripresa da una nuova generazione di cantanti. Entrambe le tracce rispondono, ma non condividono la stessa melodia o storia.

« Zahrat al-Madaen », Gerusalemme cantata dal gruppo Sol

Il gruppo palestinese Sol ha ripreso Zahrat al-Madaen in un video trasmesso nel dicembre 2019 dal canale che ha pubblicato l’interpretazione. La canzone di Fairuz, dal repertorio dei fratelli Rahbani e associata all’epoca post-1967, canta i luoghi santi musulmani e cristiani di Gerusalemme. La versione di Sol non sostituisce la preghiera con un altro testo: questa volta lo ha ripetuto altri interpreti, palestinesi.

Queste tre occasioni sono registrazioni separate effettuate in date diverse. Questi non sono né i titoli di un concerto comune né tre tributi pubblicati per l’ultimo anniversario di Fairouz.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews