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In Quartiere-le-Bretonneux, l’Associazione Nos Quartiere du Liban presenta il suo sostegno a una scuola a Bekaa. Una fiera del giocattolo estende la solidarietà del fine settimana, con la possibilità di dare l’invenduto.

In Quartiere-le-Bretonneux, Yvelines, un’associazione ha scelto di concentrare il suo sostegno su una scuola nella valle di Bekaa. Il Centro Alfred de Vigny, che accoglie i nostri vicini del Libano venerdì 27 novembre, presenta questo stabilimento come il principale beneficiario dell’associazione. Il nome della scuola, il numero di alunni interessati e la quantità di sostegno non sono inclusi nell’annuncio.

Scambi tra i giovani ancora da costruire

L’incontro di venerdì dovrebbe permettere alle persone di parlare con testimoni e donatori. L’associazione vuole estendere il suo sostegno ad altre scuole e creare scambi tra Yvelines e i giovani libanesi. Si tratta di progetti: il centro non annuncia alcuna partnership con un nuovo stabilimento o data per un primo scambio.

Il programma combina danza libanese, letteratura e gastronomia. L’incontro è annunciato dalle 19 alle 20 ora locale, con ingresso gratuito al Centro Alfred-de-Vigny, 24 avenue du Lycée.

Domenica, una seconda vita per i giocattoli invenduti

Lo stesso centro ospita una fiera giocattolo di domenica 29 novembre, dalle 9:00 alle 16:30. Il comune afferma che gli espositori potranno, se lo desiderano, dare il loro invenduto alla fine della giornata a beneficio dei nostri vicini del Libano e della J-Association imparare per il mio futuro (JAPMA).

Sono i giocattoli che daranno da mangiare a questa azione, e non, secondo il programma annunciato, un prelievo sulle vendite. Il comune non specifica la destinazione finale dei giocattoli: il supporto fornito alla scuola Békaa e il dono offerto agli espositori sono due aspetti distinti del fine settimana.

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