12 novembre Rassegna stampa: armi e riforme

Il dibattito sulle armi di Hezbollah domina le notizie libanesi, mentre il Parlamento esamina diverse questioni sensibili. L’elettricità, i conti pubblici e gli approcci sociali rimangono al centro della preoccupazione. Le discussioni regionali distinguono gli annunci diplomatici e gli impegni concreti. L’Iran, l’Ucraina e la cooperazione nel Sahel completano questo panorama. La vita culturale libanese continua le sue iniziative tra tour, mostre e memoria. In Europa, la protezione digitale sta avanzando nella fase proposta, senza nuove regole già applicabili.

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Nella prima pagina: armi, stato e sicurezza nel cuore della giornata

Il discorso dell’11 novembre di Naïm Kassem domina le edizioni libanesi del 12 novembre 2026. Al Bina, Al Akhbar e Ad Diyar evidenziano il rifiuto di Hizbullah di cedere le armi alle attuali condizioni. Il suo intervento include anche un’apertura condizionale alla discussione. Lo subordina al ritiro israeliano e alla fine di ciò che chiama tutela estera. Non sono annunciate date di disarmo, procedure di resa e meccanismi di monitoraggio.

Questa distinzione permette di leggere insieme due formulazioni spesso separate: il rifiuto di disarmare sotto occupazione e la disponibilità a discutere in seguito. Non si annulla l’altro. Kassem difende il mantenimento delle armi mentre lascia aperta una futura negoziazione, in condizioni che lui stesso stabilisce. La relazione del 12 novembre descrive quindi un disaccordo sull’ordine degli impegni, non una nuova decisione di trasferire l’arsenale all’esercito.

Ritiro israeliano e autorità di Stato: due obblighi da distinguere

Nella sua edizione del 12 novembre, Ad Diyar pone questa posizione in prospettiva con l’affermazione della sovranità statale di Joseph Aoun. Il Presidente della Repubblica difende l’autorità delle istituzioni e la ricerca di un accordo per proteggere il paese. Il disaccordo, quindi, non riguarda solo la sicurezza dei confini. Esso riguarda anche l’istituzione autorizzata a decidere su guerra, pace e l’uso di armi in territorio libanese.

Kassem invoca la risoluzione 1701, l’armistizio e l’accordo del 27 novembre 2024. Tuttavia, questi testi non sono limitati al ritiro israeliano. La cessazione dell’accordo di ostilità combina questo ritiro con la distribuzione dell’esercito libanese e il trattamento delle armi non autorizzate. In attesa del ritiro per iniziare a discutere è la sequenza difesa da Hezbollah. Essa non riassume in sé tutti gli obblighi menzionati nei documenti.

Al Akhbar e Al Bina, datato 12 novembre, pongono grande enfasi sul rifiuto dell’accordo quadro e sulla difesa dei negoziati indiretti. Questa posizione fa parte dell’equilibrio del potere. Non dimostra l’abbandono del quadro diplomatico o l’accordo delle altre parti ad un’altra procedura. Analogamente, la valutazione di Kassem delle difficoltà politiche di Donald Trump e Benjamin Netanyahu fa parte del suo argomento. Non sono una decisione americana o israeliana.

Nel Sud, non confondere la narrazione politica con la revisione operativa

Le edizioni del 12 novembre pongono questi discorsi nella continuazione delle tensioni nel sud del Libano. Gli spari e gli spari sono stati segnalati mercoledì sera. Non è possibile stabilire un bilancio umano consolidato. Le posizioni, le ore di funzionamento e il sollievo devono rimanere separate dalle dichiarazioni politiche che li accompagnano. Una mancanza di record pubblicato non significa che nessuna vittima esista.

Gli scenari post-FINUL occupano anche i giornali. Il 12 novembre, Al Bina ha fatto riferimento a una formula basata su osservatori di tregua. Ad Diyar riferisce sulle discussioni sul sostegno militare e sulla cooperazione internazionale. Queste ipotesi non possono essere fuse in un dispositivo che è già stato interrotto. Nessun formato di sostituzione, forza finale o programma operativo comune emerge dagli elementi controllati per questa recensione.

Politica locale: la sessione parlamentare di fronte a testi ancora separati

Le edizioni del 12 novembre annunciano una sessione legislativa alle ore 11 di Beirut. Diversi casi combinano accordi internazionali, servizi pubblici e regole professionali. La loro inclusione nell’ordine del giorno non è valida per l’adozione. I testi trasmessi da comitati possono ancora essere discussi, modificati, rinviati o respinti nella seduta. Questa revisione distingue quindi le proposte esaminate dalle leggi effettivamente approvate.

Un Nahar, nella sua edizione nazionale del 12 novembre, esamina la questione delle costruzioni irregolari. La discussione riguarda un emendamento alla legge 2019. Il periodo coperto dal regime originale e il campo di applicazione dell’emendamento devono essere distinti. Il testo in esame non consente di annunciare un’amnistia generale per tutte le nuove costruzioni. Né trasforma il pagamento di una somma in un certificato di sicurezza dell’edificio.

Gli obblighi documentali e tecnici rimangono centrali. La regolarizzazione amministrativa non risolve necessariamente le controversie di proprietà. Né rimuove i diritti di terzi. La procedura di occupazione e i controlli di stabilità hanno il loro scopo. L’esatta portata dell’emendamento dipenderà dal testo scelto dai membri e dai passi necessari per la sua entrata in vigore.

Quotazioni e discorsi: condizioni politiche, non risultati

Nelle edizioni del 12 novembre di Al Akhbar e d’Al Bina, le parole di Naïm Kassem sono costruite intorno a una condizione: discutere le armi dopo il ritiro e la fine della tutela. La parola « discussione » è essenziale. Non significa abbandono immediato o orario accettato. Il discorso mantiene una capacità di confronto, senza solo annunciare una data o un ordine operativo per una nuova guerra.

Il posto dato all’esercito è altrettanto preciso. Kassem accoglie il suo ruolo e il suo contributo alla pace civile. Ma questo riconoscimento non è accompagnato dall’accettazione immediata del monopolio delle armi. Sostegno all’istituzione militare e al rifiuto della politica di disarmo coesistono nel suo ragionamento. La tensione tra queste due posizioni rimane un problema interno, non solo una questione di pressione estera.

Nida Al Watan, il 12 novembre, ha riferito sui commenti del ministro dell’energia Joe Saddi sul finanziamento della produzione di elettricità. Il Ministro insiste sull’impossibilità per lo Stato di investire da solo. Le discussioni con il Qatar hanno avuto luogo tra le soluzioni previste. Tuttavia, una negoziazione avanzata non è né un contratto firmato né una centrale elettrica consegnata né un periodo di alimentazione garantito per le famiglie.

Al Sharq del 12 novembre finalmente riporta gli annunci del Ministro del Lavoro Mohammad Haidar e del Direttore Generale del CNSS Mohammad Karaki. Il pagamento dei contributi da parte delle società di trasferimento è stato lanciato in pratica. D’altra parte, gli ampliamenti ad altre categorie e le riforme riguardanti le indennità o i medicinali restano da distinguere da questa prima fase. Le dichiarazioni sulle misure future non creano automaticamente nuovi doveri che si applicano oggi.

Diplomazia: la cooperazione regionale attende una traduzione concreta

Damasco e Amman, dalle firme ai progetti

Al Akhbar del 12 novembre 2026 ricorda gli undici documenti di cooperazione conclusi tra Siria e Giordania. L’incontro si è tenuto a Damasco l’8 e 9 novembre. Ha riunito delegazioni guidate dai ministri degli esteri Asaad al-Shaibani e Ayman Safadi. Il riavvicinamento riguarda il trasporto, l’acqua, l’agricoltura e il commercio. Non si limita quindi a una dichiarazione politica. Tuttavia, è ancora necessario distinguere tra gli investimenti firmati e reali.

I documenti ufficiali dei due paesi specificano la composizione di questo pacchetto: otto memorandum, due programmi esecutivi e un protocollo. La cooperazione educativa e accademica comprende programmi per il 2027–29. La componente ferroviaria riguarda un collegamento tra i due paesi. Le discussioni regionali prevedono anche un collegamento tra Arabia Saudita e Turchia. Gli studi tecnici, i costi e le opportunità di finanziamento devono essere ulteriormente sviluppati. Non esiste un servizio già aperto.

Il Libano è direttamente coinvolto nelle discussioni sull’energia. Il consiglio di coordinamento siriano-ordanese ha esaminato il transito del gas nel territorio libanese. Ha anche menzionato un’altra possibilità: produrre elettricità nelle centrali siriane con gas forniti dalla Giordania e poi esportare in Libano. Il comunicato chiede il completamento degli accordi tecnici, commerciali e contrattuali. Questa precisione vieta di confondere un’opzione discussa con consegne garantite.

Ad Diyar del 12 novembre 2026 affronta lo stesso problema attraverso il commercio tra Beirut, Doha e Damasco. Le relazioni quotidiane sui costi di transito, le garanzie e le condizioni operative. Non tutti gli accordi legali e finanziari sono finalizzati. Le difficoltà non possono quindi essere ridotte a una sola decisione politica siriana. Per Beirut, la sfida rimane la trasformazione del sostegno diplomatico in contratti esecutivi e poi in forniture reali.

Cipro, passaggi per rilanciare la fiducia

Asharq Al Awsat del 12 novembre 2026 segue le discussioni cipriote intorno a due nuovi punti di attraversamento. I siti menzionati sono Mia Milia, chiamato anche Haspolat, e Louroujina, o Akincilar. Il file si riferisce all’incontro a Nicosia il 9 novembre tra Nikos Christodoulides, Tufan Erhürman e l’inviato dell’ONU María Ángela Holguín. L’incontro è confermato nelle comunicazioni pubbliche delle Nazioni Unite.

Il quotidiano presenta questi passaggi come mezzo per sostenere il dialogo. Tuttavia, un accordo politico sul loro principio non dovrebbe essere trasformato in un annuncio immediato di apertura. Gli accordi di traffico e la messa in servizio rimangono passi separati. Il significato diplomatico è proprio in questa articolazione: le misure pratiche possono creare fiducia, senza in sé risolvere disaccordi sulla soluzione della questione di Cipro.

Politica internazionale: azioni limitate di fronte a grandi disaccordi

L’Iran mantiene la linea su materiali arricchiti

Al Arabi Al Jadid del 12 novembre 2026 pone in uno il rifiuto iraniano di trasferire materiali nucleari arricchiti stranieri. Il quotidiano riporta le dichiarazioni di Mohsen Rezaei dell’11 novembre. Egli sostiene che questi materiali resteranno nel paese e che Mosca ne è stato informato. In particolare, invoca edifici alimentati a energia nucleare. Questa è la giustificazione avanzata dal funzionario iraniano, non una dimostrazione di capacità navali già operative.

Lo stesso intervento conteneva minacce contro le strutture statunitensi coinvolte in nuovi scioperi. La distinzione tra minaccia condizionale e attacco rimane centrale. La parola espande i luoghi che Teheran dice che può colpire. Non dimostra che un’operazione è stata lanciata contro queste basi. Analogamente, il rifiuto di spostare le scorte da sole non costituisce il testo di un accordo o l’annuncio della ripartizione ufficiale di eventuali negoziati.

Al Bina e Al Akhbar del 12 novembre 2026 collegano questo confronto con gli incidenti marittimi intorno a Ormuz. Le narrazioni non concordano pienamente sui vasi interessati, la natura degli incidenti e le loro circostanze. Le dichiarazioni iraniana su mine o strade non autorizzate devono rimanere attribuite. Non sono sufficienti per stabilire tutte le responsabilità. I dati del traffico pubblicati sulle varie pagine coprono anche perimetri scarsamente armonizzati. Non permettono la conclusione simultanea di chiusura completa e movimento quasi normale dello stretto.

Ucraina, uno scambio annunciato senza accordo di pace

Al Arabi Al Jadid del 12 novembre 2026 descrive un risultato limitato ai due giorni delle discussioni di Abu Dhabi. La parte umanitaria sta progredendo, con un accordo annunciato su un importante scambio di prigionieri. Le questioni territoriali, le garanzie di sicurezza e le condizioni per un cessate il fuoco rimangono contestate. La relazione distingue quindi un risultato concreto da attuare da un accordo politico che rimane fuori portata.

Il negoziatore russo Vladimir Medinski si riferisce a convergenze parziali. L’emissario americano Jared Kushner, da parte sua, presenta le discussioni come base per ulteriori contatti. Entrambe le valutazioni non concordano su tutti i problemi. I formati di scambio crittografati menzionati durante i colloqui non devono essere presentati come comunicati già raggiunti. La conferma di un ritorno effettivo dei prigionieri è un passo separato.

Ad Diyar e Al Akhbar del 12 novembre 2026 evidenziano anche la disputa sul posto degli europei. Kyiv desidera partecipare alle discussioni sulle garanzie. Mosca sfida le condizioni in cui questa presenza potrebbe essere organizzata. La scelta dei partecipanti tocca quindi la sostanza della trattativa: chi offre le garanzie, chi le accetterebbe e come si applica? Il progresso umanitario non risolve questi disaccordi.

In Mali, Washington riprende il contatto senza nuove alleanze annunciate

Asharq Al Awsat del 12 novembre 2026 nota la visita del comandante americano per l’Africa a Bamako. Il governo malian conferma che Assimi Goïta ha ricevuto il generale Dagvin Anderson martedì 10 novembre. Ha guidato la delegazione degli Stati Uniti alla Bamako Defence and Security Fair. Le discussioni si sono concentrate sulla situazione nel Sahel e sulla lotta contro il terrorismo.

La relazione Mali riflette la disponibilità americana a proseguire il dialogo sulla sicurezza regionale. Non menziona alcun nuovo trattato militare o sostituzione dei partner attuali del Mali. L’interesse della visita risiede quindi nella ripresa del contatto di alto livello. Un pubblico pianificato e la cooperazione non sono sufficienti per stabilire un cambiamento di alleanza.

Economia: Entrate e investimenti pubblici testati per l’attuazione

Elettricità, tra negoziati e recupero

Nida Al Watan del 12 novembre 2026 mette il file elettrico in primo piano. Resta diviso tra due emergenze: il finanziamento delle strutture e la raccolta delle fatture. Il Ministero dell’Energia conferma l’apertura di un quinto ciclo di discussioni tecniche con il Qatar il 9 novembre a Beirut. Questa versione non contiene alcun contratto firmato, potere garantito o data di messa in servizio. Le proposte di investimento non dovrebbero quindi essere presentate come un ulteriore feed già acquisito.

Nei procedimenti di Nida Al Watan e d’Al Liwa del 12 novembre 2026, Joe Saddi difese anche l’interesse di investire in produzione su terreni di proprietà statale. I suoi interventi pongono anche la rete e il recupero al centro della riforma. Il ruolo atteso del regolatore riguarda l’organizzazione del settore e le sue regole. Non si confonde con quello di un finanziatore. Le difficoltà di finanziamento, le perdite tecniche e le fatture non retribuite rimangono problemi separati, anche quando influenzano il flusso di cassa insieme.

Un comunicato stampa del 12 novembre dall’Elettricità del Libano specifica le condizioni per il ripristino dell’attuale ai debitori pubblici. L’istituzione richiede un primo pagamento, un impegno scritto sulla liquidazione degli importi dovuti e il pagamento regolare di nuove fatture. Egli afferma di non concedere alcuna riconnessione al di fuori di queste condizioni. Inoltre avverte che un default si tradurrà in un nuovo taglio. D’altra parte, ricusa gli elenchi informali dei debitori e gli importi circolanti. Il presente testo non deve essere corredato da un bilancio delle ricevute.

Qlayaat: tre appuntamenti, non una singola apertura

Al Sharq del 12 novembre 2026 ritorna al calendario dell’aeroporto di Qlayaat. Ora distingue pubblicità commerciale, test e voli programmati. In un comunicato stampa pubblicato il 10 novembre, dopo una riunione tenuta il giorno precedente, Nawaf Salam ha annunciato la presentazione delle destinazioni e degli orari il 15 novembre. Le prenotazioni devono essere aperte lo stesso giorno. I voli di prova sono annunciati per il 22 novembre e i voli commerciali in programma per il 14 dicembre 2026.

Questa sequenza differisce dagli annunci precedenti di un primo inizio al Cairo il 15 novembre. Tuttavia, non consente di considerare le prenotazioni già aperte. Il comunicato governativo descrive una preparazione tecnica e operativa ancora in corso. Per i viaggiatori del nord, gli elementi decisivi rimarranno le rotte realmente offerte, le loro frequenze e le condizioni di vendita. Il calendario politico non sostituisce queste informazioni pratiche.

Spese di controllo e mantenimento delle entrate

Ad Diyar, del 12 novembre 2026, riferisce sul lavoro del Comitato delle Finanze. La revisione del bilancio del 2027 evidenzia anche i mezzi degli organi di vigilanza. In commissione, Ibrahim Kanaan chiede proposte scritte per rafforzare il loro funzionamento. Le discussioni includono l’Ispettorato centrale, la Corte dei conti e le autorità responsabili della lotta contro la corruzione e gli appalti pubblici. L’approvazione degli stanziamenti in questa fase non costituisce l’adozione del bilancio da parte dell’Assemblea.

Le analisi di Nida Al Watan e d’Al Akhbar del 12 novembre 2026 affrontano il dibattito bancario. Esso copre la definizione delle perdite e il loro finanziamento. Presentare la crisi come unica banca o come crisi dell’intero sistema comporta diverse letture del ruolo dello stato, della banca centrale e delle istituzioni private. Ma un qualificatore non imposta la propria responsabilità legale da solo. I presupposti di rimborso e gli scenari per le attività pubbliche restano da distinguere dalle disposizioni effettive. Nessun accordo finale può essere rinviato dalle discussioni con il solo Fondo monetario internazionale.

Giustizia: indagini sensibili e garanzie professionali nel dibattito

I file di sicurezza non sono verdetti

Un Nahar e Nida Al Watan del 12 novembre 2026 danno un grande posto alle indagini di Bcharré e Batrun. I conti disponibili si riferiscono ad arresti, documenti e verifiche delle presunte attività. Non stabiliscono il senso di colpa delle persone interessate. Le affiliazioni politiche, le intenzioni date ai sospetti e i presunti legami con le organizzazioni devono rimanere attribuite, senza essere trasformate in conclusioni giudiziarie.

Nawaf Salam chiede che le indagini siano condotte senza protezione politica. Ahmad Hajjar insiste per ulteriori indagini. Queste posizioni istituzionali non convalidano ogni dettaglio del fascicolo. Le versioni conflittuali relative a beni e oggetti sequestrati richiedono che venga data priorità ai materiali resi pubblici dalle autorità competenti.

Al Bina, Ad Diyar, Al Quds Al Arabi e Asharq Al Awsat del 12 novembre 2026 seguono anche le indagini sulla morte di Ahmad al-Alwani. La cooperazione tra le autorità libanesi e irachene è una parte identificata del caso. D’altra parte, i conti differiscono sul numero di persone interrogate e le responsabilità assunte. Le posizioni politiche dell’ex deputato iracheno non sono sufficienti per stabilire un movente. La determinazione dei responsabili e delle circostanze è una questione di indagine, non di spese concorrenti.

Protezione dei medici dai diritti dei pazienti

Al Akhbar del 12 novembre 2026 esamina le versioni discusse in Parlamento per quanto riguarda i medici. La proposta di riforma dell’articolo 44 che disciplina gli ordini dei medici solleva una questione diversa: quali garanzie dovrebbero essere fornite prima di una procedura che coinvolge un professionista? Il lavoro parlamentare rivela diverse formulazioni. È preferibile l’autorizzazione preventiva e la consulenza scientifica. Un altro è destinato a preservare la natura non vincolante di questo parere per il giudice, mentre regola la detenzione pre-triale. Queste versioni non dovrebbero essere fuse in un presunto testo finale.

Il dibattito è meno sulla protezione che sulla mancanza di protezione che su diverse distribuzioni di poteri tra giustizia e organi professionali. Le competenze mediche possono informare un’indagine senza sostituire la decisione giudiziaria. I tempi di risposta e le conseguenze del silenzio dell’ordine sono quindi essenziali. Fino a quando il voto e la versione scelta sono stati stabiliti, sarebbe prematuro annunciare una nuova immunità in vigore.

Società: approcci semplificati, ma accordi ancora parziali

CNSS estende i mezzi di pagamento

Un Nahar e Al Sharq del 12 novembre 2026 riportano il lancio di un nuovo servizio del Fondo nazionale per la sicurezza sociale. L’11 novembre la Commissione ha lanciato il pagamento di alcuni contributi provenienti da quattro reti di trasferimento: OMT, Bob Finance, Whish Money e Cash Plus. La prima fase riguarda i pensionati, i mukhtar, i medici e gli assicurati volontari. Il Fondo stima il target di circa 65.000 persone. È un regime di pagamento del contributo, non un nuovo sistema di pagamento del beneficio.

Mohammad Karaki ha riferito 115 transazioni di successo al momento della cerimonia. Questa cifra non rappresenta il numero totale di persone assicurate registrate o un bilancio annuale. L’ampliamento per includere studenti, piloti e imprese rimane annunciato per una fase successiva. Eventuali costi e disposizioni specifiche per ogni situazione devono essere verificate prima di qualsiasi azione. L’esistenza di nuovi punti di pagamento non significa che tutte le transazioni sono già disponibili in ogni agenzia.

Berlino e digitalizzazione degli approcci

Un Nahar del 12 novembre 2026 relè un annuncio consolare dalla Sicurezza Generale. L’Ambasciata libanese a Berlino riceve richieste di raccolta biometrica dall’11 novembre. L’aspetto personale e gli appuntamenti sono ancora necessari. La raccolta di impronte digitali in Germania non trasferisce la fabbricazione del passaporto all’ambasciata: la sua emissione è ancora la responsabilità delle autorità competenti in Libano. Pertanto, il possibile utilizzo del trasporto espresso da solo non garantisce un trattamento amministrativo accelerato.

Al Sharq e Asharq Al Awsat del 12 novembre 2026 rapporto sulla ricezione del Club Leaders a Baabda. Joseph Aoun ha fatto riferimento all’obiettivo di una carta di identità elettronica prima della fine del 2026. Questa ambizione fa parte della digitalizzazione dei processi amministrativi e bancari. Non vale la pena aprire un servizio accessibile oggi. Le condizioni della domanda, il calendario dettagliato e le modalità di protezione dei dati restano da documentare prima di proporre una guida agli utenti.

Protezione sociale e diritti dell’utente

Al Bina, Al Sharq e Al Liwa del 12 novembre 2026 hanno riferito su un incontro sulla protezione dei giornalisti. Le organizzazioni professionali stanno anche considerando un progetto di copertura reciproca. Le discussioni includono Joseph Kossaifi e Ghassan Daou. Il regime previsto per la prima volta passa attraverso l’adesione ad una struttura esistente, prima della possibile creazione di un proprio fondo. L’accordo in linea di principio non significa che un nuovo reciproco stia già lavorando. I vantaggi menzionati dai promotori non sostituiscono un contratto pubblicato, né sostituiscono le condizioni di adesione che sono applicabili.

Al Sharq e Al Liwa del 12 novembre 2026 discutono della preparazione di una carta dei cittadini. Un’altra logica è quella di chiarire i diritti e gli obblighi nei rapporti con l’amministrazione. Fadi Makki presenta questo lavoro come un approccio alla consultazione. Una carta presentata ai commenti non deve essere confusa con una legge già applicabile. La sua rilevanza pratica dipenderà anche dalle procedure di ricorso, dai limiti di tempo e dalle responsabilità effettive.

Al Liwa del 12 novembre 2026 segue Hanine Sayed nell’Akkar. Il tour di Hanine Sayed si concentra sul ruolo dei centri sociali e sulla riapertura del centro Tekrit dopo il lavoro. Il ministro difende il passaggio dall’assistenza a un approccio di sviluppo sociale. Questa guida non permette di annunciare un nuovo vantaggio universale. I servizi disponibili, i loro orari e le loro condizioni di accesso devono rimanere distinti dagli obiettivi più ampi stabiliti durante la visita.

Cultura: circolare opere e rileggere i ricordi libanesi

Nella sua edizione del 12 novembre 2026, Asharq Al Awsat torna al Monnot fuori dalle mura. Il teatro è alla ricerca di nuovi spettatori oltre le sue sale abituali. L’iniziativa si basa su partnership con sedi culturali e su performance la cui circolazione rimane possibile senza meccanismi pesanti. Josiane Boulos descrive un approccio di diffusione nelle regioni, piuttosto che un semplice turno unico. La rappresentazione di « Aman Tarallali » a Saida, annunciata il 16 novembre, è in linea con questa logica. I luoghi e gli orari dei seguenti appuntamenti, tuttavia, devono essere confermati prima di costituire un’agenda pratica.

Questa organizzazione mette in prima linea le condizioni concrete del tour. Una produzione deve essere in grado di trovare una reception, trasportare i suoi elementi e adattare la sua installazione. La scelta delle opere di luce soddisfa questi vincoli. I contatti con altre città e istituzioni non sono l’unico modo per raggiungere questo obiettivo. Analogamente, il sostegno richiesto dalle autorità pubbliche non è una sovvenzione ottenuta.

L’ordine del giorno culturale può essere completato dalle indicazioni della galleria Kalim Bechara. A Beirut, Mireille Goguikian presenta « Una passeggiata in Medio Oriente », la cui apertura è annunciata il 12 novembre. La mostra raccoglie venti dipinti, realizzati tra il 2023 e il 2026. La città fornisce la loro materia comune. Beirut e il quartiere Saïfi ospitano anche altri paesaggi urbani della regione. I supporti alternano tela e jute. Queste sono composizioni pittoriche, non sondaggi fotografici per documentare lo stato attuale dei siti rappresentati.

Il catalogo annuncia una mostra fino al 24 novembre, nell’edificio Noor Gardens 1, Omar Daouk Street. Le ore indicate sono dalle 11 alle 19 dal lunedì al venerdì e dalle 10 alle 2 del sabato. La galleria è chiusa la domenica. Queste informazioni fanno parte del programma dell’organizzatore, non di una visita dell’editore.

Asharq Al Awsat e Al Joumhouria, datato 12 novembre 2026, danno anche un posto ai conti del passato. Letteratura e documentario continuano i lavori sulla memoria libanese. Le memorie di Boutros Harb affrontano decenni di potere. Il loro interesse sta nel punto di vista di un attore coinvolto negli eventi che racconta. Le sue interpretazioni e le sue accuse non sono quindi confuse con i risultati giudiziali o con fatti indipendenti. Le storie intorno a Taef chiamano la stessa distinzione tra archivi, ricordi dei protagonisti e ricostruzione.

Al Joumhouria del 12 novembre presenta il nuovo lavoro di Nabil Mouqaddam, che appartiene anche a questa esplorazione dei volti della guerra. La sua pubblicazione è datata ottobre, non il 12 novembre. Non deve essere assegnato automaticamente le caratteristiche del precedente volume 2016. Al Quds Al Arabi del 12 novembre torna al libro di Khaled Ziyada degli anni ’60. È stato già pubblicato in agosto. Il suo ritorno al dibattito culturale offre l’opportunità di rileggere Tripoli e le trasformazioni di un decennio, senza trasformare questa lettura in un annuncio fuori giornata.

Tecnologia: le interfacce digitali diventano un problema di protezione

Un Nahar e Al Quds Al Arabi del 12 novembre 2026 affrontano la proposta europea sull’equità digitale. Si muove lo sguardo verso come i servizi sono progettati. Presentato l’11 novembre dalla Commissione europea, il progetto mira in particolare alle interfacce ingannevoli, alle sollecitazioni ripetute e agli abbonamenti difficili da risolvere. Non è ancora una legge applicabile. Il suo esame da parte del Parlamento europeo e del Consiglio deve determinare gli obblighi finali e il loro calendario.

La transizione da un processo libero a una formula pagata è una delle situazioni coperte. Il progetto fornisce informazioni preliminari e il consenso esplicito. Si occupa anche di promemoria di rinnovo e l’accesso a una funzione di terminazione. Non deve essere confuso con il diritto di recesso, che soddisfa altre condizioni. L’obiettivo è quello di restringere il divario tra facile abbonarsi e difficile lasciare un servizio.

Si tratta anche di meccanismi che promuovono l’uso eccessivo: lettura automatica, richieste non correlate all’azione degli utenti o ricompense che incoraggiano la presenza permanente. Il testo cerca di rendere accessibile la loro disattivazione. Le disposizioni proposte sui minori e gli acquisti virtuali affrontano situazioni specifiche. Essi non costituiscono un divieto generale sul gioco d’azzardo online o qualsiasi notifica.

Infine, il progetto fornisce informazioni più chiare sui prezzi in evoluzione delle banconote e sull’intento commerciale delle comunicazioni di influenza. Il massimale di penalità del 6% del fatturato mondiale indicato nello stesso pacchetto fa parte di una riforma separata della cooperazione tra le autorità di tutela dei consumatori. Non si tratta di una multa già imposta o di un tasso automaticamente applicabile a ciascun servizio digitale.

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