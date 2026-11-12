Gli investimenti pubblici e privati seguirono due direzioni opposte in Libano nel 2024. I conti riveduti dell’Ufficio statistico centrale (CAS) mostrano un aumento del 35,4 per cento del volume del capitale fisso pubblico rispetto ad una diminuzione del 10,2 per cento nel settore privato. Il rimbalzo pubblico non ha compensato il declino privato: la formazione lorda di capitale fisso è diminuita del 4,1%. Questi tassi sono ricalcolati sulla base degli importi della tabella CAS, che li presenta in forma arrotondata. Essi riguardano l’anno 2024. Non descrivono gli investimenti annunciati nel 2026 o l’attuale stato di progresso nei progetti di costruzione. La distinzione è importante in un paese in cui un impegno di finanziamento, un impegno di bilancio e una spesa effettivamente registrata possono verificarsi in tempi diversi.

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Gli investimenti pubblici e privati seguirono due direzioni opposte in Libano nel 2024. I conti riveduti dell’Ufficio statistico centrale (CAS) mostrano un aumento del 35,4 per cento del volume del capitale fisso pubblico rispetto ad una diminuzione del 10,2 per cento nel settore privato. Il rimbalzo pubblico non ha compensato il declino privato: la formazione lorda di capitale fisso è diminuita del 4,1%.

Questi tassi sono ricalcolati sulla base degli importi della tabella CAS, che li presenta in forma arrotondata. Essi riguardano l’anno 2024. Non descrivono gli investimenti annunciati nel 2026 o l’attuale stato di progresso nei progetti di costruzione. La distinzione è importante in un paese in cui un impegno di finanziamento, un impegno di bilancio e una spesa effettivamente registrata possono verificarsi in tempi diversi.

Investimenti pubblici e privati: il peso degli importi

A prezzi correnti, gli investimenti privati fissi hanno raggiunto 346,989 miliardi di sterline nel 2024, rispetto a 365,179 miliardi di sterline nel 2023. Pertanto, il valore è del 5,0%. Nello stesso periodo, il pubblico è aumentato da 56,146 miliardi di sterline a 80.450 miliardi di sterline, con un aumento del 43,3%. Nel complesso, c’è un leggero aumento del valore, da 421 325 a 427 439 miliardi di sterline.

La correzione dei prezzi cambia la lettura. A 2023 prezzi, l’importo privato di 2024 è più di 327,879 miliardi di sterline. Il pubblico ha raggiunto i 76.019 miliardi. Il loro totale era di 403,898 miliardi, inferiore rispetto all’anno precedente. L’aumento nominale dell’1,5% del totale coesiste quindi con una reale contrazione del 4,1%.

Investimenti fissi LL 2023 miliardi LL 2024 miliardi Variazione del volume Privato 365 179 346 989 -10,2 per cento Pubblico 56 146 80 +35,4 % Totale 421 325 427 439 -4.1 per cento

Il settore privato rimane in gran parte la maggioranza. Esso rappresenta l’81,2% della formazione di capitale fisso a prezzi correnti nel 2024, rispetto all’86,7% nel 2023. La quota pubblica è aumentata dal 13,3% al 18,8%. Una rapida progressione del più piccolo set non è quindi necessariamente sufficiente per compensare un declino più moderato del più grande.

Il pubblico ammortizza il declino senza rimuoverlo

La tabella dei contributi al PIL misura tale effetto. Il calo degli investimenti fissi privati porta a circa 1,7 punti percentuali dalla crescita del 2024. L’aumento pubblico porta circa 0,9 punti. L’equilibrio della formazione di capitale fisso rappresenta quindi un contributo negativo di circa 0,8 punti.

Un contributo punto non è confuso con il tasso di crescita di un post. L’aumento del 35,4 % delle spese pubbliche descrive l’evoluzione di questo investimento da solo. Gli 0,9 punti indicano il suo effetto contabile sulla variazione del PIL totale, tenendo conto del suo peso. Aggiungere direttamente -10,2% e +35,4% non produce il tasso di crescita degli investimenti totali.

Né questi contributi dimostrano un dato effetto moltiplicatore sulle imprese o sull’occupazione. Descrivono una contabilità. Valutare i benefici di un programma pubblico richiede conoscere i suoi beneficiari, acquisti locali o importati, programma e attività che rende possibile.

Il benchmark 2019 mostra traiettorie molto diverse

Gli indici del volume, con il 2019 fissato a 100, hanno messo variazioni annuali in prospettiva. Nel 2024, l’indice degli investimenti fissi privati raggiunse 72, rispetto a 81 nel 2023. La cifra pubblica è 141, rispetto a 104. Il totale è di 80. Questi indici pubblicati sono arrotondati e non devono essere utilizzati per calcolare i tassi annuali precisi.

Lo sviluppo pubblico è particolarmente interessato. L’indice è aumentato da 96 nel 2020 a 7 nel 2021, poi è aumentato a 57 nel 2022 e 104 nel 2023. Il livello del 2024 supera quello del 2019, ma questo confronto non significa che tutte le infrastrutture abbiano recuperato la sua capacità iniziale. Un flusso di investimento annuo non misura il valore o la condizione di tutte le attrezzature esistenti.

L’uomo privato segue un altro sentiero. Il suo indice è sceso a 30 nel 2020, da 67 nel 2021 a 99 nel 2022. Poi si ritirò per due anni. Il risultato del 2024 è quindi chiaramente al di sotto del livello di riferimento, nonostante la ripresa osservata dopo lo shock iniziale.

Costi di capitale fisso

La formazione lorda di capitale fisso corrisponde alle acquisizioni, meno cessioni, di beni prodotti in modo sostenibile utilizzati nella produzione. Può includere edifici, macchinari e attrezzature. Il termine « grossa » significa che il consumo di capitale fisso, cioè l’usura economica e la lacerazione dei beni, non è ridotto.

Non misura gli acquisti azionari o obbligazionari. Né è ridotto alla costruzione. Un investimento in attrezzature può aumentare senza visibile cantiere. Al contrario, un aumento del valore del terreno o degli edifici esistenti non costituisce automaticamente una nuova produzione.

Il CAS distingue questa misura dalla formazione lorda del capitale in senso più ampio. Nelle tabelle 2024, quest’ultimo include anche acquisizioni nette di oggetti di valore. Ha raggiunto 603,777 miliardi di sterline, rispetto a 427,439 miliardi di sterline per il capitale fisso da solo. Consolidare i due sarebbe gonfiare artificialmente l’importo presentato come investimento produttivo fisso.

Una lettura che non designa nessun cantiere

La quota di capitale fisso nel PIL nominale ha raggiunto circa il 15,7% nel 2024, rispetto al 18,7% nel 2023. Questa diminuzione è dovuta all’evoluzione comparativa degli investimenti e del PIL a prezzi correnti. Non sostituisce l’analisi del volume, che mostra direttamente il calo dei quantitativi investiti.

Le tabelle non precisano i progetti pubblici che spiegano i progressi. Pertanto, essi non consentono l’aumento da attribuire ad una specifica operazione stradale, vegetale o di ricostruzione. Per passare da nazionale a valutazione delle prestazioni, sono ancora necessari dati di attuazione del progetto e date di attuazione.

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