Firma elettronica e cloud: regole in costruzione

WHOAR ha tenuto consultazioni il 3 e 4 novembre sulla firma elettronica e l’hosting dei dati pubblici. Il lavoro, condotto con Macmillan Keck, si riferisce ai testi applicativi, alla politica del governo cloud e alle competenze di COLIBAC. Fanno parte della preparazione del progetto di accelerazione digitale supportato dalla Banca Mondiale. I 10 minuti di novembre non lanciano nuovi servizi. Descrive le basi giuridiche e istituzionali da costruire prima della distribuzione alle amministrazioni.

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La firma elettronica e l’hosting dei dati pubblici è stata oggetto di workshop il 3 e 4 novembre 2026. WHOAR ha presentato il suo lavoro il 10 novembre. Organizzati con Macmillan Keck, questi incontri si concentrano sulle regole, le responsabilità e la capacità amministrativa necessarie. Non annunciano l’apertura di un nuovo servizio digitale ai cittadini.

La firma elettronica in Libano richiede regole applicabili

L’ufficio del ministro di Stato per la riforma amministrativa ha riunito gli stakeholder interessati sulle condizioni per una firma elettronica affidabile. La tavola rotonda ha discusso, tra l’altro, un nuovo decreto e la preparazione della legislazione necessaria per la sua attuazione. Il rilascio non dà il numero dell’ordine in esame.

Un’altra sessione ha formato i membri del consiglio di amministrazione di COLIBAC, l’ente di accreditamento libanese. Essa ha trattato il suo ruolo nella firma elettronica ai sensi dell’atto n. 81. Gli scambi comportano quindi l’esame dei testi nella preparazione dell’istituzione responsabile della loro attuazione.

La firma elettronica non è limitata all’immagine di una firma scritta a mano aggiunta a un documento. I dispositivi di sicurezza possono utilizzare certificati e meccanismi crittografici. Sono utilizzati in particolare per verificare l’origine di una firma e l’integrità del documento. Il loro uso richiede regole di controllo e una divisione delle responsabilità.

Una nota della Banca Mondiale emessa nel dicembre 2024 descrive il quadro libanese in base alla legge 81 del 2018. Ricorda il riconoscimento legale delle firme elettroniche e il ruolo di COLIBAC nel regolare le modalità di alta fiducia. Questa base giuridica non esonera l’organizzazione di accreditamento, controlli e usi pratici.

Per il cloud, una politica governativa da definire

Il secondo progetto riguarda lo stoccaggio e il trattamento dei dati nel settore pubblico attraverso le tecnologie cloud. La consultazione si è concentrata sui risultati preliminari e sulle ipotesi. I partecipanti hanno discusso le priorità, le opportunità e le lacune nella preparazione delle raccomandazioni.

L’obiettivo annunciato è quello di costruire una chiara politica governativa per l’adozione di questi servizi. Il comunicato stampa non designa un host selezionato. Non annuncia un nuovo centro dati aperto o un programma di migrazione per le amministrazioni. Né specifica le categorie di dati che sarebbero trasferiti.

La parola « pubblica » qui si riferisce alle amministrazioni interessate. Non significa che i loro file sarebbero accessibili a tutti. Le condizioni di alloggio, accesso e protezione costituiscono parte del lavoro di governance da stabilire.

Preparazione finanziata, separata dalla distribuzione

Secondo l’OMSAR, queste attività rientrano in una sovvenzione preparatoria finanziata dalla Banca Mondiale per il Progetto di Accelerazione Digitale del Libano, o LDAP. Essi devono aiutare a stabilire una base di servizio pubblico più sicura e migliore.

Il registro dei contratti OMSAR conferma una missione affidata a Macmillan Keck sulla base della firma elettronica. La sua portata comprende una panoramica, una roadmap, la stesura di strumenti giuridici e la creazione di capacità. L’importo pubblicato è $311,312 per un periodo di 22 settimane. Questo contratto di consulenza non è un annuncio di messa in servizio.

Il più grande progetto digitale ha 150 milioni di dollari nel finanziamento approvato dalla Banca Mondiale nel gennaio 2026. L’istituzione afferma che deve supportare l’hosting sicuro dei dati pubblici e della sicurezza informatica. Esso prevede anche di rafforzare le basi giuridiche, istituzionali e umane dei servizi digitali. Questa busta complessiva non è quindi l’unico costo dei workshop di novembre.

Tre passi devono rimanere leggibili per gli utenti. I testi definiscono le condizioni legali. La governance specifica chi autorizza, controlla e assume responsabilità. Il dispiegamento poi rende le funzioni utilizzabili nelle giurisdizioni identificate. I laboratori documentano i primi due componenti. Il loro rapporto non fornisce ancora un elenco di nuovi approcci online fattibili o una data per l’apertura al pubblico.

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