I conti pubblicati il 5 novembre distinguono il Gruppo Emirates dalla compagnia aerea. Sono sei mesi chiusi al 30 settembre, segnati da un traffico ridotto e da un aumento del carburante parzialmente ammortizzato. I risultati non descrivono lo stato giornaliero dei voli o le loro prospettive annuali.

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I risultati pubblicati da Emirates il 5 novembre 2026 misurano il costo di un semestre disturbato, non la situazione quotidiana dei voli a novembre. Per la sola azienda, l’utile post-tassa per i sei mesi si è concluso il 30 settembre ha raggiunto 3,3 miliardi di dirham, in calo del 66%. Il gruppo, che comprende anche dnata, ha 3,6 miliardi.

Il traffico è in calo più del fatturato

Tra aprile e settembre, Emirates ha trasportato 21,8 milioni di passeggeri, in calo del 22% su un anno. I suoi ricavi sono diminuiti del 13% a Dirham 56.9 miliardi. A partire dal 30 settembre, la società ha riferito di operare il 91% della sua rete prima delle interruzioni regionali.

Questi indicatori non sono intercambiabili: una nuova destinazione non significa che tutte le sue frequenze o passeggeri siano tornati. Anche i dati di una singola azienda non misurano l’attività dell’intero aeroporto di Dubai.

Carburante, uno shock parzialmente ammortizzato

Secondo i conti semestrali, le spese di carburante sono aumentate del 60 per cento prima della copertura finanziaria. I proventi di 7,1 miliardi di dirham da questa gestione del rischio riducono l’aumento netto al 13%. La società rimane quindi un beneficiario nonostante la contrazione della sua attività.

La copertura finanziaria è destinata a ridurre l’esposizione ai cambiamenti di prezzo. Non si tratta di cancellazioni o deviazioni. Analogamente, un utile contabile non è confuso con il denaro disponibile: queste due misure rispondono a diverse domande.

Questa recensione documenta un periodo completato. Solo non prevede il risultato annuale, assicura il mantenimento di un volo, o fornisce un effetto specifico sui voli per Beirut.

Archivio foto: Airbus A380 Emirates A6-EUW a Auckland, 8 maggio 2026, non correlato a una scena di pubblicazione di un account. Umedha Hettigoda, via Wikimedia Commons,CC BY-SA 4.0. Fotografia senza vestizione editoriale.

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