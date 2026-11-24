Il più tarato dei prati è l’uccello dell’anno 2027 di BirdLife Svizzera, dopo un voto pubblico. Questo piccolo migrante nidifica a terra, dove un rasaerba precoce può distruggere nidi. Gli esperimenti di conservazione svizzeri mostrano perché proteggere un’intera prateria è più importante che preservare un solo nido.

3

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

BirdLife Svizzera ha annunciato il 24 novembre il risultato del suo voto pubblico: il più tarato dei prati è l’uccello dell’anno 2027. Questo migrante nidifica a terra nelle praterie. Il suo ritiro mostra perché, per gli uccelli in questi ambienti, la data della falciatura conta tanto quanto la superficie di erba disponibile.

Il pubblico ha votato dal 1 al 31 ottobre. Quattro uccelli delle praterie fiorite erano in corsa: il tarrier dei prati, il pipit degli alberi, la quaglia dei frumenti, e l’eruzione della scopa. BirdLife Svizzera, che ha designato un uccello di un anno dal 2001, dà così un ruolo di consapevolezza. Questa distinzione non altera lo stato di conservazione della specie.

Il più tarato di prati solleva i suoi giovani a terra

Il più dolce dei prati (Saxicola rubetra) caccia insetti da un punto alto, come un gambo o un posto di recinzione. Ma sta costruendo il suo nido. Dopo aver lasciato il nido, i giovani spendono ancora qualche giorno nascosto nella vegetazione prima di poter volare, secondo BirdLife Svizzera. Una schiava in questo momento può distruggere un nido anche quando i giovani non sono più nel nido.

BirdLife stima la popolazione svizzera a 6.000–9.000 coppie e dice che è ancora in declino. Il catrame è classificato come vulnerabile nella Lista Rossa svizzera degli uccelli da allevamento. Ha quasi interamente ritirato dal Plateau e declina anche in montagna. La stazione ornitologica svizzera descrive lo stesso spostamento verso la Giura e le Alpi. Si nota che l’irrigazione, la fertilizzazione e la falciatura precedente stanno ora cambiando alle praterie di elevazione su cui la specie dipende.

Perché proteggere un’intera prateria

La protezione di un nido macchiato può impedire alla macchina di passare sopra di esso. Tuttavia, la stazione ornitologica svizzera mette in evidenza i limiti di questa soluzione quando le praterie perdono i loro fiori e insetti in modo duraturo. Il lavoro nella valle di Conches e nella Bassa Engadina combina numeri stabili o in aumento con aree grandi, scarsamente fertilizzate, non irrigate e in gran parte in ritardo. La soglia di almeno il 60% delle zone tosaerbate tardive riguarda i settori studiati o mirati da questi progetti. Questo non è un calendario uniforme per tutte le praterie svizzere.

In diversi siti di paludi a Schwytz Township, BirdLife riporta che più di 18 ettari di terreno sono stati liberati nell’ambito di un lavoro intrapreso nel 2016 con aziende agricole, servizi cantonali e volontari. I partner hanno anche ripristinato l’umidità in alcune aree e concluso accordi di tosaerba tardiva. Questo programma precede il voto: il titolo del 2027 evidenzia le misure già sperimentate, senza mostrare da solo un recupero della popolazione nazionale.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews