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Il 24 novembre 1989, due giorni dopo l’assassinio di René Moawad, i deputati si riunirono a Chtaura elessero Elias Hraoui. Nove anni dopo, giorno dopo giorno, passò alla presidenza a Émile Lahoud al Palazzo Baabda. Émile Lahoud è stato eletto il 15 ottobre. Queste due scene raccontano lo spostamento delle istituzioni durante e dopo la guerra.

Presidente eletto a Bekaa

Il 24 novembre 1989, il Parlamento ha scelto il deputato per Zahlé Elias Hraoui per avere successo a René Moawad, assassinato il 22 novembre a Beirut. I rappresentanti eletti si riuniscono a Bekaa, al Park Hotel di Chtaura secondo gli archivi della Presidenza Hraoui. Questa scelta di posto non è una cerimonia trasferita in un paese già pacifico. Il potere rimane contestato e il generale Michel Aoun occupa ancora il Palazzo Baabda al capo del governo militare formato alla fine del mandato di Amine Gemayel.

Hraoui conosce già le istituzioni che egli rivolge. Eletto deputato nel 1972, ha presieduto la commissione parlamentare per l’agricoltura ed è stato nominato ministro dei lavori pubblici e dei trasporti nel 1980. Al momento della sua elezione alla presidenza, il problema non era quello di rinegoziare il testo concordato a Taif in ottobre. È da seguire dopo la morte del primo presidente eletto in questo quadro, mentre il progetto di riconciliazione rimane contestato.

Nel discorso giurato mantenuto dalla presidenza libanese, Hraoui presenta la sua supposizione di carica come una continuazione del lavoro del suo predecessore. Esso pone il ripristino dell’autorità di Stato e il ritorno delle persone sfollate tra gli obiettivi. Questi sono impegni politici, non uno stato di cose: le riforme costituzionali ispirate all’accordo Taif si terranno solo nel settembre 1990.

Gli uffici della presidenza non ritornano immediatamente a Baabda

L’elezione non dà a Hraoui le chiavi del palazzo. Secondo la cronologia della presidenza libanese, si trasferì prima in una caserma di Abdullah, nel Bekaa, e poi in un assedio temporaneo a Ramlet al-Baida a Beirut. Anche dopo la partenza di Michel Aoun da Baabda il 13 ottobre 1990, non si è trasferito al palazzo: l’edificio è stato pesantemente danneggiato e deve essere riabilitato. Hraoui non si stabilì fino al luglio 1993.

È quindi necessario distinguere tre fasi: l’elezione che prevede la presidenza, l’inclusione di una parte delle riforme di Taif nella Costituzione, e il ritorno ai soliti locali. La cronologia della presidenza rende visibile questo divario. Un’elezione può ripristinare la continuità di una funzione senza che le istituzioni ritornino immediatamente al loro luogo normale o funzionamento.

Nove anni dopo, il trasferimento avviene al palazzo

Il termine presidenziale non era destinato a durare nove anni. Nell’ottobre 1995, il Parlamento ha modificato l’articolo 49 della Costituzione e ha prorogato l’attuale mandato per tre anni. La presidenza ha scelto il 23 novembre 1998 come ultimo giorno. Il giorno successivo, il 24 novembre, Hraoui trasmise il palazzo al suo successore eletto, Émile Lahoud, e poi lasciò Baabda.

Tra le due date, il cambiamento viene letto nel posto. Nel 1989, un presidente è stato eletto in un hotel a La Bekaa, ma non poteva prendere l’incarico al palazzo. Nel 1998 ha ricevuto il suo successore. La seconda scena non cancella le controversie del mandato o le domande lasciate aperte dall’accordo Taif. Essa mostra ciò che il primo non aveva ancora permesso: una trasmissione del potere alla presidenza.

Copertina: panorama di Zahlé, dove Elias Hraoui è stato eletto deputato il 17 aprile 2010. La fotografia non mostra né Chtaura né la sessione del 1989. Guillaume Piolle (Eusebio) / Wikimedia Commons, CC BY 3.0. Boxe e vestire Libnanews.

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