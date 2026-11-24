A Beirut il 24 novembre, le Commissioni per gli Affari Esteri libanesi e francesi hanno deciso di rafforzare i loro scambi e organizzare visite, secondo Fadi Allamé. I deputati libanesi hanno invitato Parigi a proseguire i suoi lavori nel Consiglio di Sicurezza. Non è stato annunciato alcun nuovo mandato UNIFIL.

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Le commissioni per gli affari esteri libanesi e francesi vogliono rafforzare i loro scambi e organizzare nuove visite. Fadi Allamé, che presiede la commissione libanese, ha annunciato martedì 24 novembre dopo la loro riunione a Beirut. I deputati libanesi hanno chiesto alla Francia di evitare un vuoto dopo l’UNIFIL. Non è stato annunciato alcun nuovo mandato delle Nazioni Unite.

Visite tra le due commissioni

Fadi Allamé ha accolto per la prima volta i parlamentari francesi a nome del presidente della Camera, Nabih Berry. La delegazione ha poi incontrato la commissione per gli affari esteri e i migranti libanesi. Il deputato libanese ha distinto i due momenti nella sua relazione alla fine della seduta.

La delegazione comprendeva Carole Guillerm, Pierre Pribetich e Jean-Paul Lecoq, tutti e tre i membri della commissione per gli affari esteri dell’Assemblea nazionale. Il concreto follow-up annunciato da Allamé rimane parlamentare: rafforzare la cooperazione tra comitati e visite di scambio. Non ha dato una data o un programma per tali scambi.

Gli eurodeputati hanno discusso anche delle riforme finanziarie, della questione delle perdite nel sistema finanziario e delle discussioni con il Fondo monetario internazionale. Il presidente della commissione ha citato lo spostamento interno in Libano e la presenza di rifugiati siriani come altre questioni. Non ha annunciato alcun voto o accordo finanziario alla fine della riunione.

Una richiesta a Parigi, una decisione dell’ONU

Per quanto riguarda il Libano meridionale, la Commissione libanese ha insistito per sostenere l’esercito, l’autorità statale al confine e la necessità di evitare un vuoto dopo il mandato della United Nations Interim Force in Libano. Secondo Allamé, i suoi membri hanno chiesto alla Francia di continuare la sua azione in seno al Consiglio di Sicurezza per definire gli accordi successivi alla missione.

In un’audizione separata a Baabda, il presidente Joseph Aoun ha sostenuto che una possibile forza di sostituzione dovrebbe essere messa sotto l’autorità delle Nazioni Unite. Egli ha proposto di mantenere la risoluzione 1701 come quadro, ma che dovrebbe essere regolata se necessario. Questa è la posizione del presidente libanese, non un impegno francese o una decisione del Consiglio di sicurezza.

Il primo ministro Nawaf Salam ha ricevuto i tre deputati separatamente alla presenza dell’ambasciatore Patrick Durel. L’intervista si è concentrata sulla continuità di una presenza delle Nazioni Unite e riforme governative. In un altro incontro, il ministro degli Esteri Youssef Rajji ha detto che il lavoro sul follow-up della missione stava continuando.

Il calendario delle Nazioni Unite non è cambiato a causa di questi scambi. La risoluzione 2790 stabilisce la fine del mandato dell’UNIFIL al 31 dicembre 2026. Il ritiro del personale deve avvenire per un periodo fino ad un anno. Uno scambio di visite tra i membri non influisce su questo calendario o sulle condizioni per una possibile nuova missione.

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