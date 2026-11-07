Tripoli: l’Egitto riapre la sede diplomatica

L’Egitto riapre la sede storica della sua ambasciata a Tripoli, chiusa nel 2014. Badr Abdelatty accompagna questa inaugurazione di discussioni su cittadini egiziani, commercio ed energia. La missione aveva già ripreso le attività prima: questa cerimonia non ha segnato un ritorno dopo dodici anni di totale assenza diplomatica.

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L’Egitto ha riaperto la sede storica della sua ambasciata a Tripoli, in Libia, sabato 7 novembre 2026. Badr Abdelatty ha presieduto la cerimonia con Taher al-Baour, responsabile degli affari esteri libici. Questo trasferimento a un edificio ristrutturato accompagna le discussioni sugli scambi economici e la situazione dei cittadini egiziani.

Un quartier generale diplomatico riaperto dopo la ristrutturazione

Il Ministero degli Esteri egiziano conferma la riapertura dell’edificio e la presenza di entrambi i funzionari. Badr Abdelatty ha ringraziato le autorità libiche per il loro sostegno ai lavori di manutenzione e ristrutturazione. Ha presentato questo posto come parte del patrimonio storico e diplomatico di Tripoli.

La sede si è chiusa nel 2014, in un contesto di deterioramento della sicurezza. Fu riaperto dodici anni dopo. Tuttavia, non significa che qualsiasi attività diplomatica egiziana era cessata durante quel periodo.

La missione egiziana stava già lavorando a Tripoli nel 2021. Nel giugno di quell’anno, il suo ufficiale ha annunciato il rilascio dei cittadini detenuti in Libia. La novità del 7 novembre riguarda quindi il ritorno all’assedio storico, piuttosto che il ripristino delle relazioni tra i due paesi.

Richieste concrete per gli egiziani in Libia

La visita comprende anche un’intervista con Abdelhamid Dbeibah, capo del governo dell’unità nazionale con sede a Tripoli. Secondo il rapporto egiziano, Badr Abdelatty ha chiesto ulteriori strutture per i suoi compatrioti che vivono in Libia. In particolare, richiede l’estensione delle scadenze amministrative e la cancellazione delle ammende accumulate nei periodi precedenti.

Il ministro ha anche chiesto misure a favore degli studenti egiziani. Il rilascio non presenta queste applicazioni come decisioni già attuate. Essa non specifica alcun calendario, numero di beneficiari o procedura per beneficiarne.

Entrambi i leader hanno accettato di rafforzare il commercio e gli investimenti e di rimuovere le barriere commerciali. Le loro discussioni si sono concentrate sulla partecipazione delle aziende egiziane a progetti di infrastruttura e ricostruzione libici. Essi comprendono i preparativi per una futura riunione dell’Alto Comitato misto.

Progetti energetici ancora da attuare

Nei locali dell’ambasciata, Badr Abdelatty incontrò Khalifa al-Sadeq, il ministero del petrolio e del gas libico. Il commercio si è concentrato sulle connessioni del gas, sui prodotti petroliferi e sulla raffinazione del petrolio libico in Egitto per la riesportazione.

Il ministro egiziano ha chiesto di accelerare questi progetti, così come la riabilitazione di raffinerie libiche e interconnessione elettrica. La relazione non menziona i nuovi contratti firmati o le date di scadenza per l’entrata in servizio. Khalifa al-Sadeq è dovuto visitare il Cairo a breve per continuare le discussioni con i ministri dell’olio e dell’elettricità egiziani.

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