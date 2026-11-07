Qlayaa chiede un sostegno duraturo per il nunzio Borgia

A Qlayaaa, il sindaco ha chiesto al Nunzio Paolo Borgia di ricevere assistenza a lungo termine per accedere alla terra, vendere olio d’oliva e sostenere le famiglie. Durante la sua visita il 7 novembre, i funzionari locali hanno anche discusso il riscaldamento e le tasse scolastiche, senza annunciare nuovi finanziamenti per queste esigenze.

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A Qlayaaa, nel distretto di Marjayoun, i leader locali hanno chiesto al Nunzio Apostolico Paolo Borgia sabato 7 novembre di continuare a sostenere gli abitanti. Essi chiedono esigenze specifiche: l’accesso alla terra che è ancora difficile da raggiungere, vendere la produzione agricola, finanziare il riscaldamento e ridurre le tasse scolastiche. Il rappresentante della Santa Sede ha visitato la località dopo una sosta a Deir Mimas.

Sindaco Hanna Daher ha presentato queste richieste in un incontro post-massa alla Chiesa di San Giorgio. Ha ringraziato il nunzio per i suoi interventi umanitari e per i passi che, ha detto, aveva permesso a persone e agricoltori di unirsi ai loro piani. Egli sperava che tali sforzi si estendessero alla terra dove l’accesso era ancora impossibile.

Croci per la vendita e le spese invernali

La chiamata comunale va oltre la consegna di emergenza punto. Hanna Daher ha citato il riscaldamento, le esigenze di base, le tasse e il supporto familiare. Ha anche chiesto aiuto per lo smaltimento delle colture, compreso l’olio d’oliva. Queste richieste sono state presentate come condizioni necessarie per mantenere gli abitanti nel loro villaggio.

Le domande presentate al Nuncio non comportano in questa fase un finanziamento annunciato o un calendario per riaprire l’accesso alla terra.

L’accoglienza riservata a Paolo Borgia aveva posto l’agricoltura in prima linea. I bambini della parrocchia gli hanno offerto pane e olio d’oliva. Di fronte alla chiesa, la gente lo ha ricevuto con una corona di alloro, applausi e un rilascio di colomba. I rappresentanti eletti comunali e diversi sacerdoti hanno partecipato alla reception.

Borgia saluta l’attaccamento degli abitanti al loro villaggio

Nella sua omelia, il nunzio elogiava la fede e la perseveranza degli abitanti di fronte alle difficoltà della guerra. Sottolineò il loro attaccamento alla loro terra e alle loro radici cristiane e libanesi. Gli diede l’affetto e la benedizione del Papa.

Paolo Borgia si concentrò sulla speranza, sulla solidarietà e sul rifiuto di lasciare che la paura isolasse gli abitanti. Ha presentato l’amore per il prossimo, la misericordia e la giustizia come le fondamenta della pace.

Anche il parroco, Padre Antonios Farah, ha chiesto la continuazione dell’impegno della Santa Sede. Ha ricordato il sostegno umanitario, le iniziative sanitarie e il monitoraggio delle difficoltà quotidiane portate dal nunzio. Ha sottolineato il diritto degli abitanti di vivere in sicurezza, di lavorare la loro terra, di vendere la loro produzione e di crescere i loro figli.

Il sacerdote sosteneva che gli abitanti non volevano prendere le armi. Ha anche riferito alle famiglie separate dai loro cari per circa 26 anni e ha chiesto che la ricerca della pace permetta loro di incontrarsi.

I deputati Melhem Khalaf e Firas Hamdan hanno partecipato all’incontro nella sala parrocchiale. Il comune ha assegnato una distinzione al nunzio. Oltre a questo ricevimento, Hanna Daher gli ha chiesto di continuare i passi per aprire l’accesso alle trame ancora inaccessibili e aiutare i produttori a trovare punti vendita per il loro olio.

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