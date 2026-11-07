Israele: Eisenkot Scelto di formare un governo · Voci globali

Isaac Herzog ha annunciato la sua scelta di Gadi Eisenkot per cercare di formare il prossimo governo israeliano. La consegna ufficiale del mandato è prevista per domenica 8 novembre. Con 67 raccomandazioni ma solo 48 deputati nel suo blocco, l’ex capo di stato maggiore deve superare il veto tra i partner. Il suo arrivo potrebbe sbloccare una commissione d’inchiesta il 7 ottobre, senza determinare il destino del processo Netanyahu. Profilo, posizioni documentate, possibili coalizioni e passi successivi di un’alternanza ancora incerta.

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Il presidente israeliano Isaac Herzog ha annunciato sabato 7 novembre la sua intenzione di affidare Gadi Eisenkot alla formazione del prossimo governo. La resa formale del mandato è prevista per domenica 8 novembre, alle ore 17 a Gerusalemme. Per Benjamin Netanyahu, questo è un importante inconveniente, ma non ancora la fine del suo potere. Eisenkot deve trasformare 67 raccomandazioni parlamentari in un accordo tra partner profondamente divisi. Il suo arrivo avrebbe anche aperto una nuova sequenza sulle responsabilità del 7 ottobre 2023, senza decidere il destino giudiziario del suo avversario.

La distinzione è essenziale: Israele non ha ancora cambiato il suo Primo Ministro. La presidenza ha annunciato la sua scelta sabato sera, dopo ulteriori consultazioni durante il fine settimana. L’atto ufficiale deve avvenire il giorno successivo nella residenza presidenziale. Netanyahu rimane a capo del governo uscente in attesa della formazione di un nuovo esecutivo.

L’elezione del 27 ottobre privato il suo campo di maggioranza, senza dare una vittoria decisiva all’opposizione. Il Likud rimase il primo partito, con 27 posti. Yashar, la formazione di Eisenkot, ottiene 21. Il presidente deve, tuttavia, apprezzare la capacità di formare un governo, piuttosto che designare meccanicamente il leader del partito che è venuto prima.

Gadi Eisenkot di fronte a una maggioranza ancora non trovato

Le consultazioni hanno elaborato un bilancio favorevole del potere per l’ex capo di stato maggiore. La dichiarazione di Herzog del 5 novembre ha identificato 67 raccomandazioni per Eisenkot, rispetto a 46 per Netanyahu. Sette deputati, quelli del giudaismo unificato della Torah, non avevano raccomandato alcun candidato. Questo rifiuto indebolisce Netanyahu senza portare automaticamente un alleato aggiuntivo a Eisenkot.

Queste cifre non sono un accordo governativo. Il nucleo politico di Eisenkot consiste di quattro liste e solo 48 deputati: Yashar conta 21, Naffali Bennett Yachad e Yair Lapid 12, Yair Golan Otto Democratici, e Yisrael Beytenu d’Avigdor Liberman Sept. La maggioranza assoluta del Knesset è 61 su 120 posti.

Le 19 raccomandazioni aggiuntive provengono dalle due liste arabe: undici membri eletti della Lista Comune e otto da Rasam. Vogliono impedire il rinnovo di Netanyahu e dei suoi partner di estrema destra. Ma raccomandare Eisenkot al presidente, sostenere la sua nomina e partecipare al suo governo sono tre diversi impegni.

Il campo tradizionale di Netanyahu ammonta a 53 posti. Oltre ai 27 membri eletti del Likud, comprende sette deputati di Otzma Yehudit, sette d Le sette astensioni di UTJ spiegano il cambiamento da 53 posti in questo campo a 46 raccomandazioni presidenziali.

La via araba, possibile su carta e bloccata politicamente

La prima possibilità sarebbe quella di affidarsi ai rappresentanti eletti arabi. Tutte le raccomandazioni a Eisenkot rappresentano 67 posti. Alcuni sostenitori potrebbero rimanere al di fuori dell’azienda, garantendo la nomina e alcuni voti essenziali. L’elenco comune ha espresso la sua disponibilità per il supporto esterno.

Questo scenario è influenzato dal rifiuto dei partner di Eisenkot, in particolare Liberman. Esclude un governo che dipende da Rasam o dalla Lista Comune. Il governo è anche contrario a una coalizione con Ra Royalty. Eisenkot deve quindi ottenere un’evoluzione politica, e non solo aggiungere funzionari eletti già disposti a raccomandarlo.

I calcoli dettagliati mostrano la difficoltà. I 48 membri del blocco raggiungevano 56 posti con Rasam da solo. Con l’unica Lista Comune, sarebbero 59. Per ottenere una maggioranza assoluta senza ulteriori rally, i due gruppi dovrebbero essere riuniti. Un governo di minoranza potrebbe anche cercare astensioni al momento della sua nomina, ma tale assunzione richiedeva disposizioni aggiuntive.

I partiti arabi manterrebbero il loro ordine del giorno e le loro richieste. La loro opposizione a Netanyahu non vale la pena unirsi alla linea sicura di Eisenkot. Il sostegno esterno richiederebbe impegni concreti e un meccanismo per mantenere accordi al di là del primo voto.

Ultraorthodox può fornire esattamente 61 posti

L’altro sentiero attraversa le formazioni religiose. L’aggiunta è precisa: 48 membri del blocco Eisenkot, sette UTJ e sei degli Shas danno 61 posti. Questa formula avrebbe una maggioranza assoluta senza dipendere da liste arabe. Tuttavia, non avrebbe alcun margine di sicurezza in caso di difetto.

Venerdì 6 novembre Liberman ha aperto questa strada. Molto ostile ad un’alleanza con i partiti ultra-ortodossi, si dichiarò pronto a compromessi sul loro reclutamento militare. Ha mantenuto il suo obiettivo di sostituire Netanyahu e il suo rifiuto di dipendere dai partiti arabi. Ciò rende possibile discutere di una coalizione che in precedenza era difficile da prevedere.

Non risolve il disaccordo principale. Eisenkot continua a difendere il servizio obbligatorio per tutti, che potrebbe essere militare, nazionale o civile. I partiti ultra-ortodossi chiedono garanzie per gli studenti nelle istituzioni religiose. Il calendario, le esenzioni, gli obiettivi di assunzione e le sanzioni rimangono questioni da negoziare.

UTJ ha accolto favorevolmente l’apertura di Liberman, indicando in attesa di una proposta formale. Shas mantiene una posizione diversa: ha raccomandato Netanyahu e rimane impegnato con lui. I sei posti a Shas sarebbero indispensabili per questa combinazione. La tolleranza non è quindi sufficiente a rendere possibile l’alternanza.

Una formula mista potrebbe anche coinvolgere partner religiosi e sostenitori arabi. Tuttavia, si moltiplicano le difficoltà già presenti in ogni scenario. In questa fase, non vi è alcun accordo pubblico per presentare uno di questi edifici come acquisito.

Ex leader militare diventa un avversario di Netanyahu

Il 66enne Gadi Eisenkot appartiene alla generazione dei leader israeliani dal comando militare alla politica. Figlio di immigrati marocchini, è cresciuto a Tiberias e Eilat. La sua carriera militare iniziò nel 1978 nella Brigata Golani, dove tenne diverse funzioni di comando.

Quindi guidò importanti unità e comandi, incluso il Comando Nord. Nominato Capo di Stato Maggiore il 16 febbraio 2015, ha lasciato l’incarico nel gennaio 2019, dopo più di quattro decenni di servizio. Questa esperienza è il cuore della sua credibilità politica e del suo discorso sulla sicurezza.

Eisenkot entrò in politica con Benny Gantz nel 2022. Dopo l’attacco del 7 ottobre 2023, si unì al governo di emergenza di Netanyahu. Lo lasciò nel giugno 2024 con il campo di Gantz, sullo sfondo dei disaccordi sulla condotta della guerra e sui suoi obiettivi.

Anche la guerra ha colpito personalmente. Il suo 25enne figlio Gal fu ucciso combattendo nella Striscia di Gaza nel dicembre 2023. Questo evento fa parte del suo viaggio pubblico, senza riassumere le sue posizioni o dispensare con l’esame delle decisioni a cui ha partecipato.

Una ripartizione istituzionale più di una svolta pacifica

Eisenkot vuole formare un governo di emergenza nazionale intorno ai suoi quattro partner. Ha chiesto ad altri allenamenti che volevano unirsi a lui per accettare diversi principi. Questi includono il carattere ebraico e democratico di Israele, i valori della sua dichiarazione di indipendenza e un servizio obbligatorio per tutti.

Richiede anche il riconoscimento di Hamas come organizzazione terroristica e lo smantellamento delle sue capacità militari e governative. Queste condizioni fanno luce sui limiti di apertura ai partiti arabi. Non sono ancora un programma di coalizione firmato, con una divisione delle responsabilità ministeriali.

La sua qualifica come centrista non dovrebbe implicare una conversione a una politica pacifista. Durante la campagna, Eisenkot ha respinto la creazione di uno stato palestinese. Ha anche difeso gli insediamenti che, secondo lui, erano in conformità con le condizioni di legalità e di interesse nazionale.

D’altra parte, ha denunciato la violenza dei coloni e ha criticato il progetto di estensione E1. La sua opposizione ai partner di estrema destra di Netanyahu comporta quindi differenze reali, senza equivalenti ad un impegno per smantellare gli insediamenti o rilanciare immediatamente un processo di pace.

Per il Libano, il suo passato militare rimane un elemento importante. Eisenkot è associato alla cosiddetta dottrina Dahiyeh, basata sull’uso di forza massiccia e sproporzionata contro l’avversario. La sua possibile adesione al potere da solo non consente un ritiro israeliano, un regolamento di confine o un cambio automatico a Hezbollah.

Le decisioni concrete dipenderebbero dal programma negoziato, dalla composizione della ditta e dalle relazioni di potere di sicurezza. Il divario tra i democratici di Golan, il diritto di Bennett e il diritto di Liberman sarebbe già imposto compromessi. Qualsiasi promessa di cambiamento regionale deve quindi essere distinta dalle posizioni effettivamente espresse.

Netanyahu sarebbe rimasto confrontato con il suo processo

La conseguenza immediata per Netanyahu è politica: un rivale ottiene la prima opportunità di costruire un governo. Se riuscisse, il leader del Likud avrebbe perso la leadership esecutiva. Ma l’annuncio presidenziale non è né una rimozione immediata né una decisione giudiziaria.

Il suo processo penale è ancora in corso. Come al 5 novembre, le udienze sono proseguite davanti al tribunale di Gerusalemme. Netanyahu affronta le accuse di frode e abuso di fiducia in 1000, 2000 e 4000 file. Il caso 4000 include anche una carica di corruzione. Nega le accuse contro di lui.

Questi casi riguardano, rispettivamente, i doni ricevuti da uomini d’affari ricchi, le discussioni sulla copertura mediatica favorevole e presunti benefici normativi a Bezeq. In quest’ultimo caso, l’accusa sostiene che una copertura favorevole sul sito Walla sarebbe stata la controparte. Questi elementi rimangono oneri da provare.

I giudici suggerirono che l’accusa avrebbe dovuto considerare di ritirare l’accusa di corruzione nel caso 4000. L’accusa continuò. Per presentare questa discussione come abbandono dell’accusa o dell’assoluzione sarebbe quindi inesatto.

Un’alternanza non toglierebbe il processo e non garantirebbe una condanna. I tribunali valutano le prove e gli argomenti della difesa. Il primo ministro chiamato a formare un governo non ha il potere di decidere la colpa del suo predecessore.

La questione del perdono è anche una procedura separata. Netanyahu ha presentato una domanda alla fine di novembre 2025. Herzog ha dichiarato di voler concentrarsi sulla ricerca di un accordo giudiziario prima di una possibile decisione. Non ci sono prove verificate per presentare un perdono contro una partenza politica come contratto.

7 ottobre potrebbe tornare a una commissione statale

Il cambiamento più diretto potrebbe riguardare la revisione delle responsabilità nel disastro del 7 ottobre 2023. Eisenkot ha annunciato il 29 ottobre un testo su una commissione di inchiesta statale. Ha posto questa iniziativa tra le priorità che vuole mettere davanti al nuovo Knesset.

Una coalizione di sostegno a questa indagine potrebbe sollevare il blocco politico che circonda la sua creazione. Potrebbe aprire una revisione approfondita delle decisioni governative, di intelligence e militari prima dell’attacco. Ma l’accordo dei partner, la portata scelta e le decisioni necessarie rimangono da ottenere.

Nel meccanismo tradizionale di una commissione di Stato, il governo decide sulla sua istituzione e il presidente della Corte Suprema nomina i suoi membri. Questa procedura è intesa a garantire l’indipendenza da parte di funzionari le cui azioni verrebbero esaminate. La commissione può ascoltare testimoni e formulare raccomandazioni personali.

Il suo lavoro non e’ un processo criminale. La responsabilità politica o amministrativa, la raccomandazione personale e la condanna penale sono soggette a procedure diverse. Sarebbe prematuro dichiarare quali responsabilità verrebbero tenute contro Netanyahu, altri leader o funzionari militari.

La controversia di indagine rimane aperta. Il 23 settembre, la High Court ha dato al governo fino al 15 gennaio 2027 per chiarire come intende esaminare gli eventi. Una nuova maggioranza potrebbe agire prima di questa scadenza, ma l’annuncio del termine di ufficio a Eisenkot non vale la pena di istituire la commissione.

Un mandato limitato, poi altre possibilità in caso di fallimento

Dopo la resa formale del mandato, Eisenkot avrà 28 giorni per formare un governo. Il Presidente può concedere un’estensione totale fino a 14 giorni. L’obiettivo è quello di presentare una squadra e orientamenti in grado di guadagnare la fiducia del Knesset.

In caso di fallimento, Herzog potrà affidare la missione ad un altro membro del Parlamento o vedere la mancanza di una soluzione. Un’altra fase consente a 61 MP di proporre un candidato entro 21 giorni. Quest’ultimo ha quindi 14 giorni per formare un governo. L’esaurimento delle possibilità istituzionali può portare a nuove elezioni.

Netanyahu mantiene quindi una strategia di attesa e di negoziazione. Può sperare che il fallimento del suo avversario o difendere una formula di unità. Ma Yashar rifiuta un governo sotto la sua guida, e i disaccordi tra i blocchi rimangono considerevoli.

La prima scadenza è ora la cerimonia annunciata domenica 8 novembre, alle ore 17 a Gerusalemme. Poi il nuovo Knesset sarà installato il 10 novembre. I voti parlamentari e gli impegni del partito dimostreranno se le 67 raccomandazioni Eisenkot possono diventare una maggioranza in grado di governare.

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