Rugby a 7: Libanese ad Aqaba

Il libanese ha vinto il torneo West e Central dell’Asia Rugby Sevens Trophy ad Aqaba. Hanno battuto Jordan 22-0 in finale dopo altre cinque vittorie. Il corso ammonta a 155 punti segnati e 17 incassati. Il titolo apre l’accesso alla Sevens Series 2027, secondo le regole annunciate da Asia Rugby.

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Il Rugby libanese a 7 selezione femminile ha vinto sabato 7 novembre, il torneo West e Central dell’Asia Rugby Emirates Sevens Trophy a Aqaba, Giordania. Il libanese sconfisse il paese ospite 22–0 in finale, dopo un corso di sei vittorie senza sconfitta. Il titolo apre anche la strada per l’Asia Rugby Emirates Sevens Series 2027, in linea con la partecipazione di promozione annunciata dall’organizzatore.

Il 6 e 7 novembre, la competizione femminile ha riunito cinque selezioni: Libano, Giordania, Siria, Iraq e Arabia Saudita. È un rugby a sette, una disciplina di rugby, non rugby a XIII. Il trofeo vinto in Aqaba riguarda la zona occidentale e centrale del programma asiatico.

Quattro colpi in pollo, poi due in fase finale

Il Libano ha terminato la sua fase di gallina con quattro vittorie. I giocatori dominarono la Siria 32–0, poi l’Arabia Saudita 27–5. Hanno anche sconfitto Jordan 22–7 e Iraq 35–0. Questi risultati hanno permesso loro di avvicinarsi agli incontri con eliminazione diretta senza aver concesso la sconfitta.

In semifinale, i libanesi recuperarono le donne saudite e vinsero 17–5. L’ultima corsa contro di loro una seconda volta con le donne giordane. Già vittorioso in piscina, hanno finito questa volta senza incassare un punto, sul punteggio di 22–0.

L’aggiunta dei sei risultati dà 155 punti segnati per 17 raccolti. Il Libano non ha ricevuto punti in tre incontri: contro Siria, Iraq e Giordania in finale. Queste cifre costituiscono un corso vittorioso contro ciascuna delle altre squadre coinvolte.

Un trofeo regionale e l’accesso al livello superiore

Prima del torneo, Asia Rugby annunciò che i vincitori delle competizioni maschile e femminile avrebbero vinto il loro posto nella Sevens Series 2027. Questo dispositivo rende il Trofeo un passo promozionale per selezioni che cercano di raggiungere il circuito superiore. Il successo libanese fa parte di questo viaggio, oltre la consegna della coppa.

Il torneo è stato organizzato da Asia Rugby e ospitato dalla Federazione Jordaniana di Ayla Oasis, Aqaba. Includeva nove squadre maschili oltre alle cinque selezioni femminili. Per Jordan, è stata la prima organizzazione di un torneo di rugby asiatico di sette sul suo territorio, secondo il forum continentale.

Qais Al Dhalai, presidente di Asia Rugby e della Federazione Araba, ha presentato il trofeo ai giocatori libanesi. I loro risultati finali sono indivisi: sei incontri, sei vittorie e un ultimo successo contro il paese organizzatore.

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