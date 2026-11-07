Tripoli: i piloti dimostrano di fronte al serail

I piloti di autobus e minibus hanno dimostrato il 7 novembre davanti a Tripoli Serail, dove i partecipanti hanno tagliato la strada. I loro rappresentanti hanno chiesto una migliore organizzazione dei trasporti pubblici tra Tripoli e Akkar, protezione degli operatori esistenti e controllo dei veicoli non autorizzati. I leader sindacali minacciano di amplificare la mobilitazione, senza annunciare un calendario o uno sciopero generale. Nessun accordo con il governo è segnalato nei minuti della manifestazione.

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I piloti di autobus e minibus hanno dimostrato sabato 7 novembre 2026 davanti al Serail di Tripoli. I partecipanti hanno tagliato la strada di fronte all’edificio per rivendicare la protezione per la loro attività. Il raduno ha riunito i sindacati dei lavoratori del nord e dei trasporti terrestri, così come i comitati di conducenti di autobus e minibus.

Le forze di sicurezza hanno preso misure nelle vicinanze del serale per controllare il movimento e organizzare il traffico. Le relazioni disponibili non specificano il numero di partecipanti o la durata del blocco.

I piloti Tripoli chiedono regole comuni

Lo sviluppo dei trasporti pubblici tra Tripoli e Akkar è al centro delle esigenze. Shadi el-Sayed, presidente dell’Unione dei sindacati dei lavoratori del Nord, riconosce la necessità di questo servizio. Tuttavia, richiede un’organizzazione che conserva piloti e proprietari di veicoli già presenti su queste linee.

Il leader sindacale ritiene che questi professionisti abbiano fornito viaggi per anni senza una protezione adeguata. Esso chiede allo Stato di tener conto della loro situazione nel contesto dell’offerta di trasporto. Esso critica anche il ruolo delle imprese private nel funzionamento del servizio.

Questa posizione riguarda le condizioni di concorrenza e il luogo degli operatori esistenti. Non costituisce l’annuncio di una sospensione del collegamento Tripoli-Akkar. Nessuna interruzione generale di questo servizio è confermata nelle informazioni consultate.

Controllo del veicolo nel cuore delle applicazioni

I rappresentanti dei conducenti denunciano l’attività dei veicoli che essi presentano come non autorizzati per i trasporti a pagamento. Moustapha Battikh, rappresentante della Rosa Bus Drivers Committee, cita in particolare veicoli privati placcati. Ha chiesto al Ministro dei Trasporti di aumentare l’attenzione a queste pratiche.

Queste denunce rimangono quelle degli organizzatori. I verbali della riunione non forniscono un registro amministrativo delle infrazioni o dei dati per misurarne la portata. Né denunciano una nuova operazione di controllo annunciata dalle autorità.

Gli Stakeholder chiedono anche una politica fiscale che riguarda i gruppi a basso reddito. Shadi al-Sayed chiede al governo di proteggere i mezzi di sussistenza dei conducenti. Ha anche chiesto al Presidente della Repubblica di intervenire nel caso.

Una minaccia di maggiore mobilitazione, senza una data annunciata

Mohammad al-Shami, rappresentante dei minibus, ha criticato gli incontri tenuti a Beirut, che ha considerato insufficiente per i professionisti del Nord. Difende il ruolo dei sindacati nelle discussioni sulle esigenze del settore.

Shadi al-Sayed avverte che il movimento potrebbe crescere se le richieste rimangono senza risposta. Nella relazione non viene annunciato alcun calendario per la nuova azione o l’ordine generale di sciopero. Non c’è accordo con il governo sui reclami presentati al Serail.

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