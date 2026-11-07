Gaza: le inondazioni di pioggia hanno spostato le tende della gente

Le forti piogge inondarono migliaia di tende che ospitavano persone sfollate internamente a Gaza il 7 novembre 2026. L’ufficio dei media del governo locale sta avanzando 70.000 tende colpite, una cifra non confermata indipendentemente. La Protezione Civile riferisce oltre 1.500 chiamate di soccorso. Due persone sono state ferite nel crollo di un muro, secondo i rapporti sul campo. Le scorte umanitarie e le attrezzature di pompaggio erano già insufficienti prima di questo episodio, secondo le valutazioni disponibili.

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Le forti piogge hanno inondato migliaia di tende a Gaza sabato 7 novembre 2026. L’acqua è entrata nei rifugi delle famiglie sfollate, bagnando le coperte, i materassi e gli effetti personali. Rilievo riporta un gran numero di richieste di aiuto, mentre pompaggio attrezzature e scorte di riparo rimangono insufficienti.

Tette inondate a Gaza

I risultati del campo pubblicati il sabato descrivono campi invasivi, soprattutto nelle zone a bassa quota. Le famiglie stanno cercando di proteggere i loro affari e rendere i loro rifugi più abitabile. Le tende da trucco, realizzate con tessuti sottili e teloni, offrono poca protezione contro la pioggia prolungata.

L’ufficio media di Hamas del governo di Gaza riporta 70.000 tende inondate in 12 ore. Questa è la sua stima, senza la conferma indipendente di questo totale. Civil Defence riporta che ha ricevuto oltre 1.500 chiamate di soccorso dall’inizio dell’episodio meteo.

L’alluvione delle tende non riguarda solo la loro struttura. Depriva anche gli occupanti di biancheria da letto secca e danneggia le poche proprietà che hanno mantenuto dopo il loro spostamento. Per le famiglie già in rifugi precari, la possibilità di unire alloggi più sicuri rimane limitata.

Pioggia indebolisce anche edifici danneggiati

Due palestinesi sono stati feriti nella parte settentrionale del territorio dopo il crollo di un muro, secondo le informazioni raccolte sul posto e trasmesse il sabato mattina. L’edificio era stato danneggiato durante i bombardamenti israeliani. Le piogge hanno ulteriormente indebolito la sua struttura.

Questo episodio illustra un altro rischio che l’ascesa di acqua nei campi. Le costruzioni già danneggiate possono offrire un apparente rifugio, presentando un pericolo di collasso. Le cifre disponibili non permettono ancora di valutare esaurientemente i danni causati dal tempo.

Scorte insufficienti prima del tempo

Le difficoltà di risposta sono state documentate prima della pioggia di sabato. Nella sua relazione del 5 novembre e pubblicata il giorno successivo, l’Ufficio delle Nazioni Unite per il Coordinamento degli Affari Umanitari ha già descritto gravi carenze nella preparazione dell’inverno.

A partire dal 1° novembre, i partner umanitari stimarono le necessità di circa 121.000 tende e 561.000 telopoli. Le loro scorte a Gaza erano solo circa 2.800 tende e 76,000 telopoli. Questi dati descrivono la situazione prima delle inondazioni, non il numero di rifugi distrutti il sabato.

La stessa relazione indicava che le restrizioni all’ingresso di olio motore e di pezzi di ricambio minacciavano i servizi essenziali. La tempesta e i sistemi di smaltimento delle acque reflue stavano già sperimentando guasti. La mancanza di finanziamento, l’approvvigionamento ritardato e i permessi di entrata hanno anche rallentato l’arrivo delle attrezzature di alloggio.

Da parte sua, il COGAT, un’agenzia militare israeliana responsabile del coordinamento degli aiuti, ha annunciato venerdì l’ingresso di quattro ulteriori camion di pompaggio, attraverso il Comitato Internazionale della Croce Rossa. Secondo questa agenzia, hanno aggiunto a otto veicoli che erano arrivati il mese precedente per sostenere i servizi igienici.

Nei campi colpiti, le esigenze immediate includono il riparo, il drenaggio e la sostituzione degli effetti bagnati. L’assistenza continua a essere fornita, mentre l’entità del danno e il numero di famiglie che necessitano di trasferimento rimangono da determinare.

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