Inondazioni: strade di pulizia ha i suoi limiti

Il Dipartimento dei Lavori Pubblici distingue tra le inondazioni relative alla manutenzione e quelle che richiedono nuove infrastrutture. Mohammad al-Hajjj Shehadé spiega le competenze delle amministrazioni, i sette lotti di pulizia e il monitoraggio dei punti neri. In Nahr al-Ghadir, la stretta del corso limita l’efficacia di un semplice approfondimento. L’ingegnere si riferisce a studi, terreni e finanziamenti per nuove opere. La sua stima di oltre il 90% della rete accessibile alla pulizia rimane una dichiarazione da parte del gestore, senza verifica indipendente presentata.

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La pulizia delle evacuazioni non è più sufficiente per affrontare tutte le macchie nere di inondazione in Libano. Mohammad al-Hajjj Shehadé, responsabile del servizio di manutenzione centrale presso il Ministero dei Lavori Pubblici, distingue le aree in cui la manutenzione rimane adattata a quelle che richiedono nuove opere. In un’intervista pubblicata il 7 novembre, l’ingegnere descrive le reti di invecchiamento, di fronte all’urbanizzazione e a volte le piogge molto concentrate.

Si stima che la pulizia soddisfi le esigenze di oltre il 90% della rete stradale interessata. Questa valutazione è quella del rispondente, non il risultato di un audit indipendente reso pubblico. Le restanti sfide includono la capacità delle strutture e la condivisione delle responsabilità tra le amministrazioni.

Inondazioni in Libano: chi mantiene quale rete?

Chehadé presenta la portata dell’intervento del suo ministero: mantenimento delle evacuazioni su strade classificate a livello internazionale. Cita sette lotti di contratti per questo lavoro. Le altre rotte rientrano nella competenza dei comuni e dei loro sindacati, a seconda della distribuzione delle competenze.

Il Ministero dell’Energia e dell’Acqua è coinvolto in fiumi naturali. Il gestore menziona anche le reti fognarie e le strutture locali responsabili di alcune attrezzature. Tuttavia, l’acqua attraversa i confini amministrativi: un ostacolo a monte può interrompere un asse mantenuto da un altro organismo.

Questa distinzione conta per comprendere gli interventi. La pulizia di una griglia su una strada non risolve necessariamente il problema di un corso d’acqua vicino. Allo stesso modo, un lavoro comune saturo non diventa automaticamente un sito di Lavori Pubblici perché il suo overflow ostacola il traffico.

Il responsabile descrive il necessario coordinamento tra le amministrazioni. Esso collega anche le difficoltà a risorse deboli e vincoli di finanziamento. La manutenzione stagionale e la creazione di nuove infrastrutture non comportano gli stessi bilanci o procedure.

I punti neri si evolvono con la pioggia

I fornitori di servizi di pulizia identificano settori sensibili basati su osservazioni e monitoraggio della rete. Chehadé indica che le squadre di emergenza sono posizionate su punti neri ricorrenti. Le pattuglie mobili devono avvenire anche quando sorge un problema lungo le strade.

L’ingegnere descrive l’aspetto di nuovi punti difficili negli ultimi tre anni. In particolare, lo collega a forti precipitazioni per un breve periodo di tempo. Si riferisce, a seconda della posizione, alla creazione di reti, al miglioramento delle strutture esistenti e al rafforzamento delle disposizioni di emergenza.

Queste spiegazioni non sono una previsione meteo per l’inverno. Essi spiegano come il servizio adatta la sua manutenzione a situazioni osservate. La disponibilità di team e la qualità del monitoraggio dei fornitori rimangono elementi di follow-up.

Secondo Chehadé, il ministero si affida agli uffici consultivi per monitorare il lavoro. Il controllo copre l’esecuzione delle operazioni e la segnalazione delle anomalie. Le mappe dettagliate del sito, i risultati delle ispezioni e i tempi di correzione non sono inclusi nella manutenzione.

A Nahr al-Ghadir, i limiti stretti fluiscono

Il caso di Nahr al-Ghadir illustra i limiti di un intervento basato esclusivamente su curage. Chehadé spiega che l’approfondimento del corso non risolve il problema della larghezza insufficiente. Il lavoro di manutenzione può rimuovere gli ostacoli, ma non dà automaticamente al letto le dimensioni necessarie.

La persona responsabile si riferisce all’accrescimento sulle vie navigabili e alla necessità di trattamento con le autorità competenti. L’espansione di un lavoro o la modifica di un percorso può anche richiedere la mobilitazione di terra. Questi interventi richiedono studi e, in alcuni casi, acquisizioni.

L’urbanizzazione aggiunge un altro vincolo. Le attrezzature progettate per un ambiente più vecchio devono ricevere flussi da settori ormai più costruiti. La diagnosi tecnica deve determinare se la manutenzione è sufficiente o se la capacità stessa della rete deve cambiare.

Nuovi libri richiedono la programmazione

Chehadé distingue così gli interventi immediati dei progetti da preparare in diverse fasi. Per i punti strutturalmente inadeguati, ha fatto riferimento ai piani di master e ai finanziamenti adeguati. La progettazione di un’opera comporta l’esame della sua articolazione con l’intero corso d’acqua.

Questo approccio non elimina l’obbligo di mantenere le strutture esistenti. I rifiuti o i depositi possono aggravare un punto già fragile. Ma più passaggi di pulizia non sostituiscono un’espansione, una rete aggiuntiva o una ripresa di sviluppo quando la diagnosi lo ritiene necessario.

La manutenzione non è accompagnata da alcuna garanzia di nessuna inondazione. Per i settori identificati come insufficienti, le misure da prendere rimangono la definizione del lavoro, il coordinamento tra le agenzie e la mobilitazione dei fondi.

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