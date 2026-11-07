Sabato 7 novembre, l’artiglieria israeliana ha sparato nelle aree interne di Zawtar al-Sharqiyah e la zona tra Mayfadoun e Kfar Tebnit. Un’agenzia di spedizione trasmessa da Nabatiyah a 1439 ore Beirut tempo ha riferito i bombardamenti. Non specifica il numero di autobus o la loro durata. Non vi è alcun record umano o dettagliato di danni di proprietà in questo avviso, che non porta alla conclusione che non ci sono vittime o danni.
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Sabato 7 novembre 2026, l’artiglieria israeliana ha sparato nei quartieri interni di Zawtar al-Sharqiyah nel sud del Libano. L’area tra Mayfadoun e Kfar Tebnit è stata anche colpita, secondo un’agenzia di spedizione trasmessa da Nabatiyeh.
Fuoco di artiglieria a Zawtar al-Sharqiyah
L’allerta, trasmessa alle 2:39 del tempo di Beirut, distingue questi due settori. Cita i quartieri di Zawtar al-Sharqiyah e lo spazio tra le altre due località. Non specifica il numero di conchiglie o la durata del bombardamento.
Nessun risultato segnalato nell’avviso
La spedizione non fornisce alcun risultato umano e non descrive i danni materiali. Questa mancanza di informazioni rende impossibile concludere che non ci sono vittime o danni.
Né il testo fornisce alcuna informazione su qualsiasi intervento di emergenza o sugli edifici interessati. Le conseguenze di queste riprese rimangono da specificare.
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