Sud Libano: fuoco di artiglieria a Zawtar e dintorni

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Sabato 7 novembre, l’artiglieria israeliana ha sparato nelle aree interne di Zawtar al-Sharqiyah e la zona tra Mayfadoun e Kfar Tebnit. Un’agenzia di spedizione trasmessa da Nabatiyah a 1439 ore Beirut tempo ha riferito i bombardamenti. Non specifica il numero di autobus o la loro durata. Non vi è alcun record umano o dettagliato di danni di proprietà in questo avviso, che non porta alla conclusione che non ci sono vittime o danni.