Tripoli annuncia 18.714 contenitori in ottobre

Il porto di Tripoli rivendica un nuovo record con 18.714 container nell’ottobre 2026. La sua amministrazione ha ringraziato CMA CGM per il suo contributo al traffico, senza specificare la quota dell’armatore o il massimo precedente. Né il comunicato del 9 novembre definisce l’unità di conteggio o la distribuzione dei movimenti. I servizi marittimi esistenti forniscono un quadro concreto per questa attività, mentre il futuro centro industriale e logistico della zona economica speciale rimane in preparazione.

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Il porto di Tripoli annunciò di aver movimentato 18.714 container nell’ottobre del 2026, un volume presentato come nuovo record. In un comunicato stampa rilasciato lunedì 9 novembre, la sua amministrazione evidenzia lo sviluppo delle sue capacità operative e logistiche. Tuttavia, la cifra non è accompagnata dal precedente massimo o da una ripartizione del traffico.

Il porto di Tripoli afferma un nuovo record mensile

Iskandar Bandali, presidente del consiglio di amministrazione portuale, descrive questo risultato come un passo nello sviluppo del sito. Lo attribuisce agli sforzi per rafforzare la sua competitività e attrarre le compagnie di navigazione internazionali. L’amministrazione ritiene che il volume di ottobre rifletta una crescente fiducia di queste aziende nel porto del Nord.

In particolare, il manager ha ringraziato CMA CGM per il suo contributo all’aumento dell’attività containerizzata. Sottolinea il ruolo di questa relazione nello sviluppo di scali e traffico. Il comunicato stampa non menziona tuttavia la quota dell’armatore nei 18.714 container annunciati.

Il risultato è per ottobre nel suo complesso, non il giorno del 9 novembre da solo. Non sono inclusi aumenti annuali o mensili con l’annuncio. Né la porta specifica il volume di riferimento precedente che consentirebbe di misurare l’entità del record richiesto.

Un’unità e la distribuzione del traffico da specificare

Il comunicato stampa utilizza il termine « containers ». Non specifica se conta unità fisiche o equivalenti a venti piedi, l’unità standard spesso utilizzata nelle statistiche marittime. Sarebbe quindi prematuro presentare questo totale come 18.714 teu.

Né è la distribuzione tra importazioni, esportazioni, contenitori vuoti e transhipment fornito. Questa distinzione conta per valutare i benefici economici. Un solo movimento dei container non fornisce informazioni sul valore delle merci, sulla destinazione finale o sulle entrate ricevute dal porto.

La serie statistica attualmente disponibile sul sito ufficiale del porto si ferma al 2025. Hanno voci separate per contenitori pieni, vuoti e transhipment. Essi non forniscono ancora una tabella dell’ottobre 2026 che consente il nuovo totale di serie strettamente comparabili da riconciliare.

CMA CGM già collega Tripoli a diversi mercati

Il rapporto con CMA CGM si basa su un’implementazione operativa. Nel 2021 il gruppo annunciò l’acquisizione di tutte le azioni di Gulftainer Lebanon, operatore del container terminal Tripoli. Questa operazione precede quindi il risultato annunciato lunedì da diversi anni.

Nella sua attuale presentazione dei suoi servizi in Libano, CMA CGM menziona Phoenician Express, noto anche come BEX2. Questa linea collega direttamente l’Asia a Beirut e Tripoli, poi serve i porti dell’Adriatico. Il servizio EMED2 collega i due porti libanesi ad altri porti del Mediterraneo orientale.

Questi servizi collocano il porto in scambi regolari con diversi mercati. Tuttavia, i documenti consultati non consentono la determinazione dei rispettivi contributi al volume di ottobre.

La zona economica vicina rimane un progetto da sviluppare

La figura mensile arriva dopo la visita di Joseph Aoun il 24 ottobre al sito del futuro centro industriale e logistico della speciale zona economica di Tripoli. L’autorità di questa zona presenta il porto come una delle attrezzature con cui il progetto deve essere articolato.

Il suo comunicato afferma che la pre-qualifica degli operatori internazionali rimane in preparazione, prima di un bando di gara. Ha anche sottolineato la necessità di chiudere le discariche vicine, che sono stati considerati dannosi per l’attrattiva del sito. L’attività portuale annunciata lunedì riguarda quindi un’infrastruttura già gestita; il vicino centro industriale e logistico è ancora in attesa delle sue prossime fasi di sviluppo.

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