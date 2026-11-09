Libano: preparazione alla ricezione e protezione dei civili

4

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Quando le famiglie scappano dai bombardamenti, la prima emergenza è trovare un tetto. Molto rapidamente vengono acqua, medicine, trasporto e informazioni sull’aiuto disponibile. In Libano, questi servizi si basano su una catena che collega il coordinamento nazionale con i comuni, i lavoratori di soccorso e le associazioni. Il suo funzionamento dipende tanto dai mezzi materiali quanto dal flusso di dati sulle esigenze.

Le esperienze di Saida, Damour e diversi comuni a Bekaa o Akkar mostrano come questa preparazione è organizzata. Essi rivelano anche forti differenze locali: qui i veicoli comunali possono essere messi in servizio; altrove, le persone sono in primo luogo alla ricerca di formazione di primo soccorso per mancanza di servizi di difesa civile.

La protezione dei civili inizia con il coordinamento

Nel Grand Sérail, la National Emergency Operations Room fu attivata il 2 marzo 2026. Il programma di sviluppo delle Nazioni Unite ha descritto il suo funzionamento in corso in una relazione del 19 marzo. Si basa sull’unità Disaster Risk Management istituita nel 2010 sotto la presidenza del Consiglio dei Ministri.

I ministeri della sanità, degli affari sociali, dell’istruzione e dell’interno lavorano con la difesa civile, la Croce Rossa libanese, il Consiglio nazionale per la ricerca scientifica e i partner di aiuto. Le informazioni di viaggio e di ospitalità vengono utilizzate per definire le priorità. Le unità e i comuni governatorati forniscono il relè locale.

Questa organizzazione fornisce un punto focale comune. Dipende poi dai veicoli, edifici, attrezzature e personale disponibili in ogni territorio. Identificare la saturazione non crea luoghi aggiuntivi; Tuttavia, il segnale consente di indirizzare le risorse prima che la situazione si deteriora ulteriormente.

A Saida, i dati portano alle consegne di acqua

A Saida, l’osservatorio urbano ha individuato insufficienti capacità di stoccaggio dell’acqua nei centri collettivi. Il comune ha riparato e riassegnato i veicoli antincendio per fornire circa 300.000 litri alla settimana, secondo una recensione pubblicata da UNDP il 25 settembre.

La stima del numero di persone sfollate internamente in città durante il periodo di segnalazione era di 30.000. L’osservatorio contava circa 11.500 persone in 25 centri collettivi. Questi numeri sono quelli di questa sequenza, non un conteggio aggiornato come al 9 novembre.

Il sistema centralizza le esigenze di cibo, acqua, igiene e medicine. Integra anche la disabilità e le malattie croniche. Ciò consente ai team di indirizzare assistenza specializzata, in particolare alle donne incinte o alle giovani madri, senza richiedere alle famiglie di registrarsi ripetutamente con ogni partecipante.

Risposte diverse dai comuni

In un altro programma, l’UNDP ha assistito 38 comunità con formazione, esercizi e lavoro sulla divisione delle responsabilità. La relazione pubblicata il 31 luglio cita più di 440 attori locali coinvolti.

I partecipanti a Maghdouché si sono concentrati sull’identificazione di vulnerabilità e risorse. A Maqneh, Bekaa, la mancanza di servizi di difesa civile ha indirizzato discussioni verso il primo soccorso e la lotta al fuoco. A Damour, il comune e le organizzazioni locali hanno preparato insieme un piano di risposta, basato sulle difficoltà incontrate nel 2024.

Nell’unione dei comuni di Joumeh, il processo ha riunito scuole, leader religiosi, associazioni e giovani. Preparare i contatti, chiarire i ruoli e condividere le informazioni riduce il rischio che diverse squadre copriranno la stessa necessità mentre un altro team rimarrà senza risposta. Questa preparazione deve precedere l’arrivo delle famiglie, quando i servizi comunali non hanno più lo stesso tempo per organizzare.

Alloggio e guarigione, due collegamenti inseparabili

Un centro collettivo offre alloggio e servizi; Non è necessariamente progettato per resistere alla conchiglia. L’accoglienza di persone sfollate internamente e la loro protezione fisica pone quindi problemi distinti. La capacità di un edificio di ricevere le famiglie non è sufficiente per stabilire la sua resistenza strutturale o la sicurezza di accesso.

La continuità della cura è un’altra necessità immediata. Il piano operativo dell’Organizzazione Mondiale della Sanità da marzo a agosto 2026 ha combinato il coordinamento, la sorveglianza delle epidemie, i servizi essenziali e la preparazione per l’afflusso delle vittime. Ha fornito scorte, squadre mobili e circuiti di riferimento a strutture in grado di ricevere pazienti.

Una persona sfollata può avere bisogno di continuare la dialisi, il follow-up della gravidanza o il trattamento del diabete. L’interruzione o l’assenza di un farmaco poi trasforma un’evacuazione in un rischio sanitario aggiuntivo. Preparazione per la ricezione significa anche sapere quale istituzione può fornire il relè e come il paziente può raggiungerlo.

Le risorse coinvolte in questi programmi non coprono uniformemente il territorio. Il loro contributo è tuttavia concreto: una domanda di acqua identificata, un veicolo mobilitato, un trattamento continuo, una persona contattabile. A questo livello locale, il coordinamento nazionale diventa un servizio per le famiglie.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews