Bilancio 2027: Cosa significa per i servizi pubblici?

Il bilancio 2027 prevede 7 miliardi di dollari, con stanziamenti dipartimentali misti e solo il 9,3% degli investimenti. Le autorità di spesa devono ancora essere tradotte in pagamenti e servizi operativi. Il dibattito parlamentare rimane aperto sulle priorità, sulle risorse e sulla loro effettiva attuazione.

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Il bilancio libanese per il 2027 prevede circa 7 miliardi di dollari di spese. Ma il suo aumento non garantisce un migliore funzionamento delle scuole, delle amministrazioni o delle infrastrutture. Poiché il Parlamento si occupa dell’esame degli stanziamenti, la ripartizione delle risorse e la loro attuazione diventano decisivi per i servizi pubblici.

In un contributo pubblicato il 9 novembre, Mazen Abboud propone di giudicare il bilancio sulla sua capacità di ripristinare lo stato. Il suo argomento riguarda l’uso del denaro: migliorare la raccolta non è sufficiente se i governi rimangono in grado di fornire i benefici attesi. Richiede investimenti in elettricità, digitale, istruzione e capacità fiscale.

Il calendario parlamentare dà una rilevanza pratica a questo problema. Il 4 novembre, il Comitato delle Finanze ha concluso l’esame degli articoli, pur riservando diverse disposizioni. Il suo presidente, Ibrahim Kanaan, ha annunciato l’apertura della revisione del credito la settimana seguente, a partire dal presidente della Repubblica. Questo passo permette ancora la discussione delle priorità di spesa. Il disegno di legge non è una legge finanziaria finale.

Bilancio libanese per il 2027: un aumento da leggere nei dettagli

Il progetto del governo porta spesa a 628,868 miliardi di sterline, rispetto a 538,415 miliardi di sterline nel bilancio 2026. L’aumento è del 16,8% circa. Al tasso di conversione di £ 89.500, la busta rappresenta circa $ 7,03 miliardi. I ricavi previsti sono uguali.

Questi confronti coprono due buste di bilancio. Non misurano l’aumento delle spese effettive. Un’amministrazione può avere un credito e potrebbe non essere in grado di utilizzarlo. D’altra parte, i pagamenti differiti possono pesare oltre un anno senza corrispondere a nuovi servizi.

Il progetto conserva una struttura dominata dalle spese correnti, al 90,7% del totale. Gli investimenti sono del 9,3%. La compensazione, le pensioni, le prestazioni sociali e le posizioni associate rappresentano insieme il 61,4%. La quota disponibile per costruire o dotare rimane quindi una minoranza.

Questa ripartizione non qualifica le spese correnti come improduttive. Una scuola ha bisogno di insegnanti, un’agenzia fiscale e una rete di manutenzione. Piuttosto, richiede di esaminare come i salari, gli acquisti e le attrezzature lavorano insieme. Finanziamento di un edificio senza personale non produce più servizio che pagare una squadra senza attrezzature.

Progressi dell’istruzione, declino dei lavori pubblici

Le buste ministeriali seguono traiettorie contrastanti. Gli importi di seguito confrontano il bilancio 2026 al progetto governativo 2027, prima di arbitrato parlamentare finale.

Ministero 2026 miliardi di sterline Progetto £2027 miliardi Variazione nominale Istruzione e istruzione superiore 54 859 64 949 +18,4% Sanità pubblica 47 266 55 262 +1,9 % Lavori pubblici e trasporti 23,710 19 716 – 16,8% Telecomunicazioni 20,384 19 612 -3,8 per cento

Questi stanziamenti comprendono diversi tipi di spese. L’aumento dell’istruzione non può quindi essere visto come un aumento equivalente della costruzione scolastica. Il declino dei lavori pubblici da solo non misura il finanziamento totale delle infrastrutture: possono essere coinvolte altre agenzie e finanziamenti.

Tuttavia, il contrasto solleva una questione specifica per i membri. Quali servizi manterranno o miglioreranno ogni busta? Una risposta verificabile richiede la separazione di remunerazione, manutenzione, forniture e progetti. Essa deve inoltre specificare il finanziamento esterno assegnato agli stessi obiettivi.

La Commissione ha annunciato che intende esaminare gli stanziamenti in base alle priorità in materia di salute, istruzione, difesa e sviluppo. Questo controllo sarà più utile se porta gli importi più vicini ai requisiti operativi. Un dipartimento non può giustificare il suo bilancio solo rispetto all’anno precedente.

L’inflazione riduce la portata degli aumenti nominali

Abboud utilizza una crescita del 3% e l’ipotesi dell’inflazione del 10% per discutere il progetto. Il ritorno alla crescita di quasi il 3% si riflette anche nella documentazione di bilancio. Resta una previsione, particolarmente dipendente dalla situazione e dalle riforme di sicurezza. La sua assunzione di inflazione del 10 per cento rimane uno scenario, non un risultato registrato.

Come prova, un aumento del 16,8% con i prezzi in aumento del 10% otterrebbe circa il 6,2% in volume. Il calcolo compara gli indici 116.8 e 110, non entrambi i tassi di aumento. Non misura il potere d’acquisto effettivo del bilancio, poiché non tutti i costi pubblici seguono l’indice delle famiglie.

I medicinali, le attrezzature importate, il lavoro e la remunerazione sono soggetti a diversi meccanismi. Una media nazionale non consente di dedurre il numero di stipendi o chilometri di strade finanziate. I confronti dovrebbero coprire i prezzi e le quantità specifiche di ciascun programma.

Lo stesso ragionamento vale per le ricette. La loro crescita può riflettere una migliore raccolta, ma anche prezzi più elevati o scadenze di spostamento. Non dimostra automaticamente un’espansione della produzione. Abboud ha sottolineato proprio il rischio di uno sforzo fiscale che indebolirebbe l’attività su cui dipenderanno i ricavi futuri.

L’equilibrio lascia diverse spese fuori campo

Il disavanzo zero presentato nel progetto non copre tutte le transazioni pubbliche. In particolare, la documentazione di bilancio stabilisce che gli anticipi e le altre operazioni del Fondo consolidato restano al di fuori di questo calcolo. L’interesse per gli Eurobond non è incluso negli importi annunciati.

Occorre quindi distinguere tra l’equilibrio dello spazio di bilancio e tutti gli obblighi finanziari dello Stato. Il primo è un vincolo di gestione. Non dimostra che vengano rispettati vecchi impegni o che tutte le esigenze di ricostruzione siano finanziate.

Questo limite spiega l’importanza del quadro finanziario pluriennale. Durante la sua missione di settembre, il FMI ha chiesto una migliore integrazione dei bisogni di investimento e di protezione sociale. Ha anche chiesto di tracciare le spese finanziate dall’esterno. L’obiettivo è quello di rendere i bilanci annuali compatibili con gli impegni futuri.

I documenti di chiusura contabili sono altrettanto importanti. Il 4 novembre Kanaan ha indicato che il conto finale del 2025 non era ancora stato trasmesso. Senza la riconciliazione tra previsioni e realizzazioni, il dibattito può confrontare le autorizzazioni successive senza misurare ciò che effettivamente hanno prodotto.

I servizi sono giocati tra credito e pagamento

Abboud si concentra sulle amministrazioni che sostengono l’attività. Ha citato i servizi fiscali e doganali, la digitalizzazione delle procedure e degli appalti pubblici. La sfida consiste nel ridurre i costi amministrativi e migliorare i controlli, collegando le spese ai risultati misurabili.

La discussione del 4 novembre ha fornito un esempio immediato del problema. Kanaan ha denunciato le interruzioni dei servizi relativi all’elettricità non retribuita da enti pubblici. Tuttavia, ha sottolineato che i fondi erano stati inclusi nei loro bilanci. Pertanto, un’autorizzazione di spesa può coesistere con una fattura eccezionale e un servizio interrotto.

Tra il voto di un credito e il funzionamento del servizio, il flusso di cassa e il regolamento effettivo delle fatture possono bloccare l’esecuzione. Così, un aumento della busta non risolve ritardi nel pagamento da solo.

L’arbitrato parlamentare resta da completare. Diversi articoli sulle royalties rimangono in discussione con le amministrazioni interessate, mentre inizia la revisione dei crediti. Gli importi del progetto dovranno essere riconciliati con le modifiche selezionate, poi con i pagamenti e i servizi effettivamente forniti nel 2027.

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