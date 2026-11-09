Jumblatt sostiene Aoun e Salam sul monopolio delle armi

Walid Jumblatt ribadisce il suo sostegno a Joseph Aoun e Nawaf Salam per riservare le armi per lo stato. In un messaggio pubblicato l’8 novembre 2026, ha detto che le elezioni americane non hanno cambiato la priorità libanese. Una posizione che estende le sue richieste di dialogo e il precedente per il disarmo del PSP.

7

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Walid Jumblatt ribadisce il suo sostegno al presidente Joseph Aoun e al primo ministro Nawaf Salam nell’attuazione del monopolio delle armi statali. In un messaggio pubblicato il 8 novembre 2026, l’ex presidente del Partito Socialista Progressista (PSP) ritiene che i risultati delle elezioni americane non cambino la priorità libanese: riservare le armi allo Stato.

Le sue osservazioni eranoha riferito la stessa sera da Al-Anbaa, il giornale PSP« Quello che è successo nelle elezioni americane non ci colpisce direttamente », scrive, secondo una traduzione del suo messaggio in arabo. Ha ricordato di aver ripetutamente chiesto l’esclusività delle armi per lo Stato e ha chiesto il sostegno alla politica del Presidente e del governo su questo punto.

La dichiarazione è quindi prima della sua ripresa da diversi media lunedì 9 novembre. Non include un calendario per il disarmo o un annuncio di un accordo con Hezbollah. Esso esprime il sostegno politico all’obiettivo difeso dai due capi dell’esecutivo.

Sostegno al principio, nella continuità dei suoi inviti al dialogo

Questa posizione viene dopo diverse settimane in cui Jumblatt ha difeso il dialogo interno mentre critica alcune scelte diplomatiche. In unintervista rilasciata a L’Orient-Le Jour il 27 ottobreaveva respinto le minacce di confronto interno attribuite a Hezbollah e chiesto tensioni calmanti.

Ha anche sfidato l’idea che un cambiamento di leadership in Israele sarebbe sufficiente per trasformare la situazione in Libano. La sua dichiarazione dell’8 novembre richiama l’attenzione sulle responsabilità interne: la linea da seguire sulle armi non dovrebbe dipendere dal risultato di un’elezione straniera.

Questo sostegno, tuttavia, non porta alla conclusione che le sue riserve sui termini del regolamento sono scomparse. Il 23 settembre, in unaltra intervista in Orient-Le JourJumblatt ha creduto che la distruzione nel sud del Libano dovrebbe spingere Hezbollah a discutere il suo arsenale con le autorità. Allo stesso tempo, difese gli sforzi continui per garantire il ritiro israeliano.

Il precedente per la consegna delle armi PSP

Il leader Druze può anche invocare una decisione presa nel suo campo. In una conferenza stampa il 26 giugno 2025, annunciò che le armi del PSP erano state consegnate all’esercito circa tre settimane prima. Ha spiegato che aveva informato Giuseppe Aoun della loro presenza a Mukhtara e ha chiesto l’intervento dei servizi competenti.

Secondorelazione pubblicata al momentoQuesta arma è stata inviata dopo gli scontri nel maggio 2008. Questo precedente fa luce sulla sua insistenza su una vecchia rivendicazione, senza pregiudicare le condizioni e la portata del disarmo di altre formazioni.

Una priorità libanese di fronte alle incertezze esterne

Nella suacommento di 9 novembreAl-Anbaa mette in linea questa dichiarazione con il PSP: mettere le armi e la decisione sulla guerra e la pace sotto l’autorità delle istituzioni. Il giornale partigiano collega questa direzione con la protezione del Libano e la negazione di ulteriori perdite nel Sud.

Il contributo del messaggio di Jumblatt è quindi dovuto alla chiarezza del suo sostegno all’esecutivo su questo problema. Riafferma l’obiettivo del monopolio delle armi, senza annunciare una nuova procedura per raggiungerlo. Il dibattito sul metodoLibnanews aveva già analizzato le relazioni tra Jumblatt e Aounresta separato da questo accordo in linea di principio.

Foto di illustrazione: Walid Jumblatt alle riunioni diplomatiche a Clemenceau, fotografata il 5 novembre 2026. Credito:Agenzia nazionale dell’informazione (NNA).

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews