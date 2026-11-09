Passeggero d’Egitto: un sonar con lingue

Presente in Libano, la russetta egiziana esplora il suo ambiente con rubinetti lingua. Il suo raggio sonoro è orientato con precisione e completa la sua visione. La ricerca, dalla nascita al volo, illumina questo insolito sonar, senza confondere esperimenti di laboratorio con osservazioni in ambienti naturali libanesi.

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Lo sapevi?Un pipistrello in Libano ha un sonar il cui trasmettitore non è la laringe, ma la lingua. La russetta d’Egitto,Aegyptiacus, produce brevi rubinetti e ascolta i loro eco per esplorare il suo ambiente. Questo mangiatore di frutta non solo invia suoni di fronte a lei: può dirigere il loro raggio molto precisamente. Il sonar della russette rivela un sistema sensoriale molto più elaborato di un semplice rilevatore di ostacoli.

Egitto presente anche in Libano

Il suo attuale nome non deve essere fuorviante. La specie non è limitata all’Egitto. In Libano, la sua presenza è documentata sulla costa occidentale e sulle pendici del Monte Libano. Una sintesi scientifica pubblicata nel 2016 da Petr Benda e dai suoi colleghi, con la partecipazione di ricercatori libanesi, ha identificato almeno 41 località di osservazione conosciute e ha descritto la specie come diffusa nel Libano occidentale.

Questa cifra riguarda i siti di segnalazione raccolti in uno studio, non 41 colonie ancora identificate oggi. Non è anche una stima della popolazione. Questa precauzione conta: conoscere la distribuzione storica di un animale e misurare la sua abbondanza attuale sono due approcci diversi. Gli esperimenti che spiegano il suo incredibile sonar sono stati condotti fuori dal Libano. Essi riguardano la stessa specie, senza essere misurazioni effettuate nelle grotte libanesi.

Il sonar della Russell inizia in bocca

Il principio dell’ecolocalizzazione è quello di un ritorno sonoro. L’animale emette un segnale; parte di questo segnale incontra una superficie e ritorna alle sue orecchie. Il tempo, l’intensità e le caratteristiche dell’eco forniscono informazioni su ciò che è intorno a esso. Molti pipistrelli producono i loro segnali di ecolocalizzazione nella laringe. Nella russetta egiziana, i movimenti linguistici generano i clic utilizzati per questa esplorazione acustica.

Il fenomeno non consiste quindi nel degustare l’aria o tirare la lingua verso un bersaglio. Il suono prodotto in bocca si diffonde attraverso la sua apertura. I clic sono estremamente brevi e possono seguire in coppia. La loro organizzazione permette all’animale di sondare alternativamente direzioni diverse, piuttosto che illuminare acuticamente tutto lo spazio in modo uniforme.

L’immagine di una torcia aiuta a capire il problema. Un raggio diretto verso un’area specifica mette in evidenza ciò che è in esso e limita l’importanza dei ritorni da altrove. Ma una lampada ordinaria richiede che la sua fonte di luce sia girata. La russette ha un’altra possibilità: cambiare la direzione della sua emissione sonora senza necessariamente accompagnare ogni cambiamento di un movimento visibile della testa.

Una trave orientata senza girare tutta la testa

Uno studio di Wu-Jung Lee e dei suoi colleghi, pubblicato nel dicembre 2017PLOS Biologia, ha esaminato questa capacità dalla registrazione di in-flight roosts e un modello fisico. I ricercatori misuravano le emissioni alternativamente a sinistra e a destra, con una struttura acustica che varia in base alla frequenza.

La loro spiegazione riguarda la posizione della lingua in relazione all’apertura della bocca. Il suono non raggiunge esattamente allo stesso tempo i diversi punti di questa apertura. Le onde che ne escono rafforzano in alcune direzioni e mitigano in altre. Spostare la sorgente all’interno della bocca può quindi spostare il fascio esterno.

Questa fisica ricorda quella delle reti antenne a fase controllata utilizzate in determinate tecnologie di rilevamento. L’analogia descrive un risultato, non un’apparecchiatura elettronica nascosta nell’animale. I ricercatori hanno registrato le travi e proposto un meccanismo capace di spiegarle; non hanno filmato ogni movimento linguistico all’interno della bocca durante il volo. Questa distinzione tra misura e modello evita di trasformare una spiegazione scientifica in una certezza eccessiva.

Occhi utili, anche con un sonar

Avere l’ecolocalizzazione non significa essere ciechi. In esperimenti pubblicati nel giugno 2019Avanzamenti di scienza, le rossette combinarono visione e informazioni acustiche, dando loro diversa importanza a seconda del compito.

Per alcuni imparare la forma di un oggetto, la visione dominava quando entrambi i sensi erano disponibili. Durante la navigazione, pesava di più nella scelta iniziale di una direzione. Come un ostacolo si avvicinò, ecolocalizzazione guadagnato più peso. Gli animali potrebbero anche distinguere gli oggetti attraverso eco in condizioni sperimentali adeguate.

Quindi non c’è senso che sarebbe sempre il pilota « vero » e l’altro un semplice salvataggio. La distanza dall’ostacolo e la domanda posta all’animale cambiano il loro rispettivo contributo. Il sonar completa una percezione visiva, invece di sostituirla definitivamente.

Clicca dalla nascita, prima del primo volo

Un altro risultato sorprendente è lo sviluppo dei giovani. Uno studio pubblicato nell’ottobre 2021Atti della Royal Society Bha seguito le loro produzioni sonore dalla nascita e ha esaminato le loro risposte uditive. I neonati hanno già emesso brevissimi clic caratteristici della specie e hanno risposto ai suoni nell’intervallo principale dell’udito adulto.

La loro emissione ha anche mostrato un’organizzazione accoppiata e orientamento del fascio. Una parte essenziale di questa attrezzatura sensoriale era quindi operativa ben prima dei primi voli, osservati intorno a sette o otto settimane nello studio. Questo non significa che un neonato abbia avuto tutte le prestazioni di un adulto: il ritmo dei click e altre caratteristiche erano ancora in evoluzione durante lo sviluppo.

Il linguaggio mobilita anche un’organizzazione cerebrale specializzata. Nel 2022, una squadra ha mappato i movimenti innescati dalla stimolazione della corteccia motoria russet. Ha identificato una rappresentazione importante della lingua, con sottoregioni associate a movimenti diversi. Il risultato è coerente con il controllo fine richiesto per questo sonar. Non misura un’intelligenza generale o una superiorità dell’animale su altre specie.

Il suono precede la svolta

Un’esperienza pubblicata nel luglio 2026Journal of Comparative Physiology Astudiò dodici rosse dell’Egitto e otto pipistrelli frugivori di un’altra specie,Carollia perspicillata, in un corridoio organizzato. Gli scienziati hanno registrato le loro traiettorie ed emissioni durante le curve.

In entrambe le specie, il fascio acustico potrebbe essere diretto verso la continuazione del corso prima che il corpo prendesse quella direzione. Gli animali stavano anche rallentando per negoziare le curve. Questo « aspetto acustico » davanti al movimento mostra un coordinamento tra l’esplorazione sensoriale e il controllo del volo, nonostante diversi meccanismi di produzione sonora.

Il dispositivo rimane un corridoio di laboratorio, non una ricostruzione della vegetazione del Monte Libano. Aiuta a isolare un problema specifico: come preparare un cambiamento di direzione in volo. Tra i clic di un neonato, le regolazioni linguistiche e questa scansione sonora prima di un turno, la russette offre ai ricercatori diverse scale per studiare la stessa domanda: come un animale trasforma gli eco in movimento.

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