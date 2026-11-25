Gli eurodeputati hanno adottato il testo di autorizzazione per un prestito di protezione sociale e hanno rinviato quello sulla tecnologia digitale in commissione. Un terzo prestito per la ricostruzione è già in pagamento. Il confronto mostra come distinguere il voto, l’effetto, i pagamenti e i risultati.

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Il 12 novembre, i deputati libanesi hanno approvato il progetto di legge che autorizza un prestito per la protezione sociale, ma ha riferito il disegno di legge sulla trasformazione digitale al comitato. La Banca mondiale, tuttavia, ha approvato sia il finanziamento lo stesso giorno, in gennaio. Un terzo prestito per la ricostruzione è già in pagamento. I tre file mostrano ciò che gli importi annunciati non dicono: chi ha approvato il prestito, in quale fase è e che cosa è stato effettivamente pagato o consegnato.

Tre prestiti al Libano, stessa data di confronto

Il bilancio finanziario della Banca Mondiale al 31 ottobre confronta le tre linee in dollari. I suoi dati precedono la sessione del 12 novembre e quindi non possono misurarne gli effetti. Le decisioni del Parlamento danno un’altra informazione: stabiliscono lo status di autorizzazione libanese, non lo stato dei pagamenti.

Progetto Prestito approvato Dichiarazione al 31 ottobre Ultimo passo documentato nei documenti consultati Trasformazione digitale 150 MILIONI DI DOLLARI Firmato; nessun esborso inviato Riferito alle commissioni il 12 novembre; il 19 dicembre. Protezione sociale $200M Firmato; nessun esborso inviato Bilancio di autorizzazione adottato in sessione plenaria il 12 novembre; nessuna prova di effetto o di pagamento in virtù di questo nuovo prestito nei documenti consultati. Ricostruzione (LEAP) 250 MILIONI DI DOLLARI 4,41 milioni di dollari erogati I lotti sono inclusi nel piano di approvvigionamento modificato nel mese di novembre; il totale dei disegni non misura i cantieri approvati.

Digitale: un contratto firmato, un testo sempre in commissione

La Banca Mondiale ha approvato i 150 milioni di dollari il 26 gennaio 2026. L’accordo è stato firmato il 10 agosto, secondo il parere della Commissione nazionale per i diritti dell’uomo. Il 12 novembre la Camera ha trasmesso ai comitati l’autorizzazione, trasmessa dal decreto 3953. Il 19 novembre, il comitato per la tecnologia dell’informazione ha esaminato il regime di assemblaggio e di erogazione. Non ha approvato il progetto e ha lasciato il testo alle commissioni congiunte alle quali era stato trasmesso.

Il parere della Commissione nazionale per i diritti dell’uomo afferma che il fascicolo presentato non contiene il testo completo di diversi documenti ai quali si riferisce il contratto. Questi includono il manuale di implementazione e i documenti relativi alle erogazioni e agli appalti. La Commissione non conclude che questi documenti non esistono. La comunicazione consente di distinguere tra l’esistenza di un contratto firmato e la possibilità per il lettore di verificare le condizioni della sua attuazione.

Protezione sociale: un voto non indica un pagamento alle famiglie

La Banca Mondiale ha approvato il prestito di 200 milioni di dollari il 26 gennaio. La commissione parlamentare competente ha approvato il progetto di legge il 13 luglio. La relazione del 12 novembre elabora poi la votazione plenaria sul testo trasmesso dal decreto 3228. I finanziamenti dovrebbero sostenere il sistema di protezione sociale, compreso lo sviluppo del registro DAEM, già utilizzato nel programma AMAN. Il voto non dimostra che una famiglia ha ricevuto un pagamento da questo nuovo prestito. Né si può dedurre che i pagamenti in altri regimi si sono fermati.

La Banca Mondiale sta monitorando l’ex progetto di rete di sicurezza di emergenza separatamente e il nuovo prestito. Un pagamento effettuato in base al vecchio schema non può servire come prova che il nuovo prestito è entrato in vigore. Per verificare questo passaggio è richiesto un avviso di effetto o una carta di credito aggiornata. Per documentare l’esito sociale, è quindi necessaria una dichiarazione aggregata dei pagamenti e dei destinatari attribuibili al programma giusto.

Ricostruzione: fondi estratti, lavoro da controllare lotto per lotto

La linea IBRD98410 del prestito LEAP, approvata nel giugno 2025, è l’unica delle tre che ha pubblicato un importo erogato al 31 ottobre: circa 4,41 milioni di dollari. Il piano di approvvigionamento distingue tra stime, procedure e contratti. Esso comprende, ad esempio, la riabilitazione delle scuole pubbliche utilizzate come rifugi. Il fatto che una procedura sia indicata « in corso » nel piano non stabilisce che la scuola abbia riaperto.

Un prestito rende disponibile un importo sulle condizioni. Un pagamento indica che parte di questo prestito è stato fatto. Un contratto identifica un intervento e la sua ricevuta stabilisce che è stato consegnato. Aggiungere gli importi di questi diversi passaggi può contare due volte la stessa quantità. Il prossimo punto di confronto dovrà quindi coprire lo stesso prestito e documenti datati: nuova linea di erogazione, contratto firmato, e poi documento attestante l’apertura di un servizio o la ricezione di lavori.

Copertina: World Bank building H a Washington, D.C., fotografato nel 2013. Archivio immagini, non un cantiere in Libano. G0T0 / Wikimedia Commons, CC0 1.0. Vestire Libnanews.

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