Joseph Aoun vuole una presenza della bandiera dell’ONU dopo l’UNIFIL. Tuttavia, le disposizioni future non includerebbero le stesse missioni, i comandi e i finanziamenti.

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Con i parlamentari francesi il 24 novembre, il presidente Joseph Aoun ha chiesto di evitare un vuoto dopo l’UNIFIL e di porre qualsiasi forza sostitutiva sotto la bandiera delle Nazioni Unite, con la risoluzione 1701 come riferimento. Questa è una posizione libanese, non un nuovo mandato adottato a New York. La formula dice quale autorità internazionale Beirut favorisca; Non dice ancora chi darà ordini, chi pagherà o cosa può fare la missione.

Una risoluzione non si riferisce sempre a una forza dell’ONU

Il Consiglio di Sicurezza può decidere di istituire un’operazione di pacificazione delle Nazioni Unite. Essa può anche autorizzare un meccanismo di responsabilità di uno Stato, di una coalizione o di un’organizzazione regionale. In questo secondo caso, l’autorizzazione è UN, ma il comando non è necessariamente UN. Una missione osservatrice può riferire all’Organizzazione senza i mezzi di una forza di interposizione. Queste distinzioni sono più importanti del nome scelto per la successione.

Nel primo modello, il Consiglio definisce i compiti e la durata. Le Nazioni Unite organizzano la missione e cercano contributi del personale da parte degli Stati: non ha un esercito permanente. Se i paesi si impegnano a portare squadre o veicoli, questo non è ancora una distribuzione. Anche le rispettive responsabilità della missione e del Libano devono essere chiarite con le autorità libanesi.

Nuovo bilancio, non trasferimento del conto UNIFIL

Per un’operazione di pacificazione delle Nazioni Unite, l’Assemblea generale vota sui mezzi e assegna le spese tra gli Stati membri. Pertanto, il Consiglio di sicurezza da solo non vota sugli stanziamenti necessari. Al contrario, una forza esterna autorizzata dal Consiglio non riceve automaticamente un bilancio di mantenimento della pace: Stati o organizzazioni che lo impegnano devono determinare come sarà finanziato.

Questa differenza influisce sulla continuità del sistema. Il personale può essere promesso per alcuni mesi senza lo stesso finanziamento per il trasporto, la traduzione o il collegamento. E i crediti di prelievo di UNIFIL non sono crediti di avviamento per un successore.

Risoluzione 1701 rimane in vigore; i compiti devono essere scritti

La risoluzione 2790 prevede la cessazione delle operazioni UNIFIL al 31 dicembre 2026 e per un ritiro graduale nell’anno successivo, con funzioni limitate durante tale fase. Non abroga la risoluzione 1701; né crea una nuova missione. La presenza del personale delle Nazioni Unite nel 2027 durante il ritiro non significa quindi che le operazioni attuali siano state ampliate.

A Beirut, mantenere il legame con le parti, monitorare gli incidenti e l’accesso umanitario sono tra le funzioni che le autorità vogliono prevenire la scomparsa. Secondo il fatto che una missione è affidata all’identificazione degli incidenti, la loro verifica in loco o il supporto all’esercito libanese, il personale e i mezzi da pianificare differiscono. Il prossimo documento che giudicherà la successione non sarà una dichiarazione sulla sua bandiera, ma un mandato che indica chi gli dà ordini, a chi è responsabile e quali compiti può effettivamente eseguire.

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