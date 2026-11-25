Uno sciopero inaspettato da parte del personale di Eurostar ha provocato cancellazioni e ritardi mercoledì 25 novembre 2026. L’azienda riporta notevoli disordini tra Parigi e Londra e ritardi a Bruxelles-Midi. Invita i viaggiatori che possono farlo rinviare il loro viaggio.
I sei treni sulla comunicazione di cancellazione
Eurostar ha registrato i treni9004, 9008, 9009, 9013, 9015 e 9123sul suo avviso di cancellazione. Questa indagine è valida per mercoledì 25 novembre e può evolversi. L’azienda non dice che tutte le connessioni Paris-London siano interrotte. Essa riferisce separatamente sui ritardi a Bruxelles-Midi, che non dovrebbero essere confusi con cancellazioni.
Per controllare il viaggio, è necessario confrontare il numero sul biglietto con lo stato del treno e controllare i messaggi di prenotazione prima di partire per la stazione. La raccomandazione di rinviare i viaggi non costituisce una sicurezza di luogo su un treno sostitutivo lo stesso giorno.
E se il treno venisse cancellato?
Per un biglietto non utilizzato interessato dalla cancellazione, Eurostar afferma che è possibile effettuare uno scambio gratuito nella stessa classe soggetto ai posti disponibili. Un viaggiatore che non desidera più partire può richiedere il rimborso del biglietto inutilizzato. Se il biglietto è stato acquistato da un’agenzia o da un altro rivenditore, l’azienda invita il venditore a contattarlo. Per un acquisto diretto, il numero di prenotazione consente l’accesso alla sezione gestione dei biglietti.
Se il treno è tenuto ma ritardato, è meglio seguire le istruzioni dell’azienda per quanto riguarda l’orario di arrivo e i controlli. Un ritardo visualizzato non significa che i limiti di tempo per la registrazione o il controllo delle banconote sono automaticamente estesi.
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