Il produttore cinese BYD e British INEOS Automotive hanno confermato martedì 24 novembre trattative esclusive sulla ripresa della fabbrica di Hambach a Moselle. BYD vuole produrre veicoli per automobilisti europei. Ma la vendita non è conclusa: la consultazione con i rappresentanti del personale resta da svolgere e nessun programma di produzione è stato annunciato dal potenziale acquirente.
Da Smart a Grenadier, una fabbrica di nuovo in transizione
Il sito di Mosellan ha assemblato a lungo lo Smart. Lo stato aveva accompagnato il suo trasferimento da Daimler a INEOS, formalizzato nel gennaio 2021. Il gruppo britannico lo ha reso il luogo di produzione del suo 4×4 Grenadier, poi il quartermaster pick-up. Questa volta, l’eventuale passaggio a BYD coesisterebbe, almeno per un periodo transitorio, il programma industriale dell’acquirente e i veicoli del venditore.
INEOS afferma che il Grenadier e il Quartermaster continuerebbero ad essere prodotto a Hambach a medio termine se la vendita dovesse avere successo. Il gruppo sta preparando una produzione parallela di entrambi i modelli negli Stati Uniti dal 2028 in poi. Ha detto che ha pre-selezionato diversi siti senza fermare l’impianto. Questo annuncio separato non fissa la data finale per la produzione 4×4 a Moselle.
Gli impegni per Hambach restano da precisare
BYD dice che vuole mantenere l’attività industriale e preservare i lavori locali. Tuttavia, il suo comunicato non specifica il volume di produzione o i posti di lavoro interessati e non designa alcun modello. Per i dipendenti e i fornitori, la domanda è quindi meno se il sito ha trovato un potenziale proprietario che conoscere i tempi delle nuove linee e le garanzie che accompagneranno l’acquisizione. Né il prezzo dell’assegnazione proposta né una data di firma sono pubblici.
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