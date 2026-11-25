Il governo sudanese ha respinto l’offerta di Aby Ahmed mercoledì per ospitare un dialogo tra le parti alla guerra. Khartoum contesta la neutralità di Addis Abeba, che sostiene di voler dare spazio alle forze militari, ai leader politici e ai civili. Il rifiuto non chiude la porta a qualsiasi mediazione esterna.

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Il governo sudanese ha respinto mercoledì 25 novembre la proposta del primo ministro etiope, Abiy Ahmed, di ospitare colloqui sulla guerra in Sudan. Khartoum ritiene che l’Etiopia non fornisca le necessarie garanzie di neutralità. Addis Abeba propose di riunire attori militari, politici e civili sudanesi per cercare di porre fine ai combattimenti.

Khartoum chiede che l’Etiopia sia esclusa come mediatore

Nel suo comunicato, il governo del Sudan afferma che il luogo dei negoziati, il loro ordine del giorno e la scelta di un mediatore devono essere decisi dagli stessi partiti sudanesi. Ha invitato l’Unione Africana e altri attori internazionali a rimuovere l’Etiopia dagli accordi per ospitare o facilitare il dialogo.

Khartoum ribadisce le sue accuse secondo cui l’Etiopia ha sostenuto le Forze di Rapid Support (RSF), che combattono l’esercito sudanese dall’aprile del 2023. Egli afferma inoltre che i droni sono stati lanciati dal territorio etiopico contro il Sudan e chiede un’indagine indipendente. Il rilascio non fornisce alcuna nuova prova per stabilire queste accuse. Il Sudan aveva già fatto accuse a tale riguardo all’inizio di novembre.

Un’offerta di benvenuto, non colloqui iniziati

Nel presentare la sua iniziativa questa settimana, Abiy Ahmed ha detto che voleva lavorare con tutte le parti senza dare alcuna preferenza. Egli suggerì che l’Etiopia dovrebbe ospitare e facilitare gli scambi, dicendo che i sudanesi dovrebbero decidere sull’esito del processo. L’offerta comprendeva accordi di transizione, ma non prevedeva un calendario concordato per i negoziati o un cessate il fuoco.

Il rifiuto sudanese mira all’Etiopia come ospite o facilitatore. Non significa che Khartoum escluda qualsiasi approccio internazionale. D’altra parte, essa esclude questo quadro specifico, perché non concorda con una delle parti direttamente interessate.

Combattere continua a allontanare i civili

Le Nazioni Unite hanno riferito Lunedi che più di 6.400 persone avevano riferito fuggire il villaggio di Abu Ghalib, West Kordofan, il 20 e 21 novembre. Il suo coordinatore umanitario in Sudan, Denise Brown, ha chiesto la protezione del personale e delle strutture umanitarie. Queste informazioni documentano le conseguenze della guerra per i civili; Essi non consentono di risolvere le accuse tra Khartoum e Addis Abeba.

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