Ottimizzare specifica il perimetro del suo incidente di sicurezza. Meno del 5% dei suoi clienti sarebbe interessato, secondo la sua ultima opinione. Questa cifra non misura utenti Internet esposti o dati rubati. Le conferme individuali e i risultati dell’indagine rimangono necessari per valutare le conseguenze dell’attacco.

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Ottimmente afferma che meno del 5% dei suoi clienti sono stati colpiti dall’incidente di sicurezza del 16 novembre. Il suo aggiornamento pubblico del 18 novembre limita la portata alla Web Experimentation. Non fornisce un bilancio consolidato di utenti Internet i cui dati sono stati effettivamente rubati.

Il termine « global cyberattack » non è sufficiente per descrivere l’esposizione di ogni utente Internet. Un fornitore può servire le aziende in diversi paesi senza che tutti i suoi clienti siano colpiti. E una società identificata in un sondaggio non corrisponde a un certo numero di visitatori esposti, né a un certo numero di vittime del furto di dati.

Ottimizzare specifica il perimetro dell’incidente

Nel suo avviso pubblicato mercoledì 18 novembre alle 2:49 UTC, Optimizely afferma che ha contattato ogni cliente di Web Experimentation direttamente per chiarire la sua situazione. Il fornitore sostiene che ha corretto il problema e rimosso contenuti dannosi dai suoi sistemi. Egli assicura che nessun altro prodotto della sua offerta è stato colpito.

La cifra di meno del 5% riguarda i propri clienti, secondo la propria comunicazione. Non consente di calcolare un totale di utenti Internet interessati. I progetti, i siti e i visitatori di un’azienda sono unità diverse: l’aggiunta insieme o la sostituzione l’una dell’altra produrrebbe un bilancio ingannevole.

L’esposizione non è un furto dimostrato

Il rapporto intermedio del 17 novembre ha indicato che l’indagine non ha alcuna prova per estrarre i dati personali. Questa formulazione descrive lo stato degli elementi disponibili, non una garanzia che nulla è stato rubato. Il fornitore ha annunciato un’indagine con uno specialista indipendente e un rapporto finale a venire.

Occorre quindi distinguere tra la correzione annunciata, che riguarda la sicurezza del servizio, e la valutazione delle conseguenze passate per ogni cliente. Il primo non chiude automaticamente il secondo. L’ultima comunicazione pubblica consultata è stata datata 18 novembre, anche se il caso era ancora in fase di indagine il 19 novembre.

Focus sulle comunicazioni formali

Per una società cliente, il primo benchmark rimane la conferma individuale del fornitore, da trasmettere al suo responsabile della sicurezza. Per gli utenti di Internet, un elenco di marchi che circolano sulle reti non sostituisce la comunicazione del servizio che utilizzano. Un’e-mail allarmante non dovrebbe diventare un motivo per comunicare una password o informazioni di pagamento.

L’aggiornamento di dispositivi e la vigilanza a stress insoliti rimangono precauzioni generali. Solo loro non determinano se una persona è stata esposta a questo incidente. Restano necessarie le conferme specifiche dei servizi interessati e i risultati dell’indagine.

Copertina: Jonas Svidras / Pexels, archivio Libnanews. Illustrazione non datata, non rappresenta alcun dispositivo compromesso o client di Optimizely.

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