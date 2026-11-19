Il Ministero dell’Industria specifica le condizioni del certificato industriale e del certificato di importazione dei macchinari. Il decreto distingue le licenze, i periodi di validità e le prove. L’esenzione prevista per i dazi doganali sulle attrezzature industriali, senza introdurre un’esenzione generale da tutte le imposte applicabili.

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Il Ministero dell’Industria specifica le condizioni per ottenere il certificato industriale e il certificato per l’importazione di macchinari. L’Ordine 87/1 del Ministro Issa al-Khoury, emesso il 19 novembre, distingue i documenti in base alla situazione amministrativa della fabbrica. Il certificato di importazione riguarda gli stabilimenti con un permesso di costruzione industriale. Esso prevede esclusivamente l’esenzione dai dazi doganali sulle attrezzature destinate alla loro industria.

Certificato industriale: Validità della licenza

Il certificato industriale certifica che uno stabilimento gestisce un impianto. Specifica l’attività e la posizione. La sua durata dipende dal titolo detenuto e dai passi in corso. Per impianti con autorizzazioni operative, può essere fino a un anno.

Il soffitto cade a sei mesi in due situazioni. Il primo riguarda un impianto autorizzato a operare che ha presentato una domanda di modifica o trasferimento di licenza, che è ancora in esame. Il secondo riguarda un impianto già in funzione, ma con un permesso di costruzione industriale.

Il testo prevede anche un certificato valido solo per l’esportazione. Un impianto esistente e attivo la cui domanda di licenza è pendente può ottenerlo per un massimo di tre mesi. Un istituto con termine amministrativo concesso dal Ministero può anche ricevere questo documento limitato all’esportazione. La sua validità non supera quindi la scadenza di tale termine.

Documenti richiesti per il primo numero

Il file comprende il modulo di domanda e i documenti che identificano il richiedente. Se un rappresentante agisce al posto del titolare o del firmatario autorizzato, è richiesto un mandato notarizzato. Il testo prevede un documento di identità o, per un richiedente straniero, un permesso di lavoro.

La fabbrica deve fissare la sua licenza industriale o il ricevimento di una domanda ancora senza decisione: licenza, modifica o trasferimento di operazione. I pezzi relativi all’entità variano in forma. Essi comprendono documenti nel registro commerciale per una società o uno stabilimento commerciale, la decisione di istituire una cooperativa, o la ricevuta amministrativa per un’associazione.

La prova di occupazione è un altro aspetto. L’Ordine elenca la locazione certificata dal comune o registrata con il Ministero delle Finanze, il titolo di proprietà, l’autorizzazione all’occupazione notarizzata o il certificato municipale. Richiede anche polizze assicurative contro incendi, responsabilità civile e incidenti industriali.

Il rinnovo prende queste parti e aggiunge il certificato precedente. Il requisito di produrre la prova di occupazione non si applica alle piante autorizzate per operare nei loro locali.

Importazione di macchinari: documento separato

Il certificato industriale per l’importazione di macchinari non è confuso con il certificato industriale. L’articolo 5 lo riserva agli stabilimenti che possiedono un permesso di costruzione industriale. Il vantaggio definito riguarda i dazi doganali applicabili alle attrezzature necessarie per dotare la loro industria. Questa disposizione non prevede un’esenzione generale dall’IVA o da tutte le imposte sulle importazioni.

Il richiedente deve fornire la sua autorizzazione di costruzione, l’entità e documenti rappresentativi, e la prova di occupazione. La stessa esenzione si applica quando la licenza si riferisce a locali puliti. Il file comprende anche fatture per le attrezzature previste e documenti per identificare e comprendere il suo utilizzo: cataloghi, comunicazioni o altri documenti tecnici. L’amministrazione può richiedere ulteriori informazioni.

Un mese senza completare il file può portare al rifiuto

L’articolo 7 consente all’amministrazione di rifiutare una domanda dopo un mese di deposito. Tale possibilità si applica qualora il richiedente non fornisca un documento, non faccia un reclamo o non segua il suo file durante tale periodo. Questa non è né una promessa di emissione entro un mese né un’approvazione automatica alla fine di quel periodo.

Il certificato non costituisce inoltre una certificazione di qualità o una garanzia di sicurezza. Essa non protegge una licenza contro la sospensione o il ritiro decisa dall’autorità competente. Il dipartimento mantiene la possibilità di condurre un’ispezione in loco e richiede prove aggiuntive. La cessazione dell’attività industriale o il trasferimento dell’istituzione ad un’altra terra provoca la decadenza del certificato.

Il richiedente e il suo rappresentante rimangono responsabili dell’autenticità dei documenti depositati. L’Ordine abroga le disposizioni incompatibili, ad eccezione delle caldaie a vapore. Il suo ultimo articolo prevede la pubblicazione e l’applicazione dalla data di emissione; la riproduzione resa pubblica il 19 novembre non presenta separatamente la data di firma.

Illustrazione: un ritratto di archivio di Joe Issa el-Khoury, pubblicato in Libnanews nel febbraio 2025. Data di ripresa e fotografo non informato. Libnanews Archives; intera fotografia conservata, vestizione editoriale.

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