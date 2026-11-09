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Tram Beirut: 60 anni sulle rotaie
Inaugurato nel 1905 sotto il mandato ottomano, il tram elettrico di Beirut collega Ashrafieh, Hamra e il centro della città per sei decenni. Più di un trasporto, passa la vita quotidiana: conversazioni con l’autista, bambini che vendono giornali, attraversando la Piazza dei Martiri in pieno svolgimento. Detronizzata dall’automobile alla fine degli anni cinquanta, la rete chiuse definitivamente nel 1965 — ma rimase incisa nella memoria dei Beirutins.
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