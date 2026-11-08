I razzi libanesi ritornano a Doha

Le immagini della Società Rocket libanese trovano un nuovo posto a Doha. La mostra « Atlas of Cinematic Affinities », presentata dal Doha Film Institute, si tiene dal 5 novembre 2026 al 31 gennaio 2027. dialoga archivi e materiali cinematografici con l’opera di Joana Hadjithomas e Khalil Joreige. Questa presentazione torna ad un’esperienza scientifica nata a Beirut negli anni ’60. Estese anche un libro pubblicato a maggio per i quindici anni dell’istituto, senza annunciare una nuova proiezione del documentario.

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I razzi libanesi sono invitati alla Doha Design Biennale per immagini cinematografiche. Inaugurata il 5 novembre, la mostra « Atlas of Cinematic Affinities » accoglie l’opera di Joana Hadjithomas e Khalil Joreige. Si tiene fino al 31 gennaio 2027 nel quartiere di Fereej Al Asmakh. Il progetto ricorda un’avventura scientifica nata a Beirut nei primi anni ’60.

Presentata dal Doha Film Institute, la mostra accompagna la seconda edizione di Doha Design. Qatar Museums lo affida a Zaina Bseiso e Nathalie Elmir. Il suo discorso si concentra sui materiali cinematografici: immagini, suoni, gesti, archivi e relazioni tra movimento e immobilità.

Razzi libanesi in un viaggio di archivio

Secondo un comunicato stampa, il percorso mostra immagini relative a « The Lebanon Rocket Society » in light box. Questo documentario di Hadjithomas e Joreige riprende la storia di un gruppo di ricercatori e studenti libanesi. Le fotografie si uniscono così ad una collezione dedicata ai legami tra creazione cinematografica, documenti e memoria.

Questa presenza fa parte di una mostra dedicata ai materiali cinematografici. Qatar Museums descrive un movimento tra film, libro e spazio. Le immagini e i suoni lasciano il loro contesto originale per relazionarsi con altri elementi del corso.

Secondo lo stesso rapporto, lo schema include anche un dialogo tra gli archivi afghani e il lavoro del regista Mohannad Yaqubi. La sequenza libanese si svolge in questo approccio collettivo. Gli archivi diventano così oggetti da guardare, al di là delle narrazioni che i film compongono da loro.

Ricerca nata ad Haigazian

I registi collocano gli inizi della Società Rocket libanese presso l’istituzione armena Haigasian a Beirut. Il professore di matematica Manug Manugian accompagna un gruppo di studenti. Il loro progetto mira a studiare ed esplorare la scienza attraverso la progettazione di razzi.

Nelle loro note di produzione, Hadjithomas e Joreige ricordano il lancio dei razzi Cedar negli anni ’60. Un francobollo che rappresenta Cedar IV celebra anche il ventunesimo anniversario dell’indipendenza del Libano. Gli artisti sottolineano la progressiva cancellazione di questa esperienza nella memoria collettiva. La loro ricerca riunisce documenti, archivi e ricostruzioni per trovare tracce di questa ambizione.

Il lavoro va oltre il documentario. Il Centro Pompidou conserva una fotografia della serie « Lebanese Rocket Society », datata 2012. Appartiene al componente « Restaged ». Il museo collega questo lavoro alla messa in scena del trasporto di un razzo a Beirut. La sua silhouette ricorda un missile, mentre il progetto artistico torna ad un’esperienza scientifica.

Dal libro pubblicato a maggio alla mostra a novembre

La mostra estende una pubblicazione che il Doha Film Institute ha annunciato il 16 maggio 2026 per i suoi quindici anni. Cineasti invitati hanno condiviso notebook, documenti di famiglia e altri elementi del loro lavoro. L’Istituto ha riferito di aver ricevuto oltre 8.000 pagine di contributi relativi a progetti sostenuti in oltre 80 paesi.

Questi contributi hanno contribuito al lavoro di selezione e progettazione del libro. La transizione all’esposizione rende possibile presentare questi materiali preparatori in modo diverso. Zaina Bseiso è stata la redazione della pubblicazione e Nathalie Elmir il suo design artistico.

Per il pubblico libanese, il percorso dà nuova visibilità alle immagini già realizzate dal duo. Queste immagini sono simili alla ricerca visiva di altri registi all’interno dello stesso spazio. La mostra rimane sul calendario dei Musei Qatar fino al 31 gennaio 2027.

Khalil Joreige e Joana Hadjithomas al Valencià Institute of Modern Art, 5 aprile 2017. Archivio del ritratto: Questa fotografia non mostra la Biennale di Doha 2026. Tutta la foto conservata e curata sotto CC BY-SA 4.0: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/. © Juan García / Valencià Institute of Modern Art, via Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0

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